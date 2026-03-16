República Dominicana

Subida de precios de los combustibles en República Dominicana marca el fin de casi nueve meses de estabilidad en el mercado nacional

La medida, anunciada en un contexto de volatilidad geopolítica, refleja un alza de cinco pesos por galón en gasolina y gasoil, mientras se mantiene un subsidio extraordinario para mitigar el impacto en la población

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El aumento de precios de
El aumento de precios de combustibles en República Dominicana rompe 38 semanas de valores invariables y responde a la volatilidad internacional. (REUTERS/Chalinee Thirasupa)

El reciente aumento en los precios de los combustibles en República Dominicana ha interrumpido una racha de 38 semanas sin cambios en los valores al consumidor. El ajuste, anunciado por el Gobierno dominicano, se produce en un contexto de guerra en el Golfo y representa el mayor incremento desde 2022, según informó Diario Libre.

Las autoridades anunciaron un aumento de cinco pesos (aproximadamente 0,08 USD) en los galones de gasolina y gasoil, medida que estará vigente hasta el 20 de marzo. La decisión se toma tras un extenso periodo en el que los precios de estos combustibles permanecieron invariables, una situación que se rompe por la “volatilidad extrema” registrada en los mercados petroleros internacionales.

Para evitar un impacto mayor en los consumidores, el Gobierno implementó un subsidio extraordinario de 1.189,8 millones de pesos (unos 20,6 millones de USD) durante la semana. El monto duplica lo destinado la semana anterior, con el objetivo de amortiguar la subida en los hidrocarburos y contener la inflación importada.

Efectos inmediatos en el precio de los combustibles

Con la nueva actualización, los precios por galón quedan de la siguiente manera:

  • Gasolina premium: de 290,10 pesos (5,02 USD) a 295,10 pesos (5,10 USD)
  • Gasolina regular: de 272,50 pesos (4,71 USD) a 277,50 pesos (4,80 USD)
  • Gasoil regular: de 224,80 pesos (3,89 USD) a 229,80 pesos (3,97 USD)
  • Gasoil óptimo: de 242,10 pesos (4,19 USD) a 247,10 pesos (4,28 USD)

Las autoridades destinan un subsidio
Las autoridades destinan un subsidio extraordinario de 1.189,8 millones de pesos para amortiguar el impacto en los precios de combustibles. (Foto: cortesía)

Estas cifras marcan el primer aumento en los precios de las gasolinas desde septiembre de 2023 y en los del gasoil desde julio de 2025. Desde el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) explicaron: “Este movimiento representa un incremento marginal de aproximadamente un 2 % en el precio promedio de las gasolinas y un 1,7 % en el gasoil, una indexación moderada que evita el traspaso de la inflación importada al consumidor final”.

El gas licuado de petróleo y el gas natural mantienen sus precios sin cambios, en 137,20 pesos (2,38 USD) el galón y 43,97 pesos (0,76 USD) por metro cúbico respectivamente. La intención oficial es proteger el costo de la canasta básica y el transporte público urbano.

Contexto internacional y remesas

En los mercados internacionales, el petróleo de Texas se ubicó en 93,84 USD por barril, mostrando una leve baja respecto al pico previo, mientras que el Brent europeo superó los 106,13 USD por barril. El conflicto en el Golfo, que involucra a Estados Unidos e Israel enfrentando a Irán, ha sido un factor determinante en esta volatilidad.

El Banco Central de la República Dominicana reportó una disminución en las remesas recibidas durante febrero, que llegaron a 887,9 millones de USD, lo que supone una caída de 29,4 millones respecto al mismo mes del año anterior y una diferencia de 95,2 millones en comparación con enero. La entidad atribuye esta baja a las presiones inflacionarias generadas por el alza del petróleo, que reducen el ingreso disponible en los hogares de los emigrantes, según documentó Diario Libre.

La nueva actualización deja la
La nueva actualización deja la gasolina premium en 295,10 pesos por galón y el gasoil regular en 229,80 pesos. (David Zorrakino / Europa Press)

La economía dominicana enfrenta así una doble presión: por un lado, el aumento de los combustibles eleva los costos internos, y por otro, la caída en las remesas limita los recursos de muchas familias. Ambas tendencias están vinculadas al entorno internacional y la tensión en los mercados energéticos.

Respuesta institucional y perspectivas

El Gobierno ha optado por sostener precios subsidiados y evitar ajustes más bruscos que puedan trasladar la inflación externa directamente al consumidor local. La estrategia busca estabilizar la economía doméstica ante presiones globales, aunque el margen de maniobra depende de la evolución del conflicto y de los precios internacionales del petróleo.

De acuerdo con la información oficial, el país ya suma 1.870,4 millones de USD en remesas en lo que va del año. Sin embargo, la tendencia reciente apunta a que la cifra podría verse afectada si persisten las condiciones actuales en los mercados internacionales y las tensiones geopolíticas.

Las autoridades mantienen el monitoreo constante de la situación, mientras la población enfrenta los primeros efectos concretos del conflicto internacional en su vida cotidiana: combustibles más caros y menos recursos provenientes del extranjero.

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