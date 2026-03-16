Pequeñas y medianas empresas agroindustriales centroamericanas avanzan en la internacionalización tras su participación en EXPOCOMER 2026

Las PYMES agroindustriales de Centroamérica y República Dominicana lograron impulso internacional tras sumarse a EXPOCOMER 2026 en Ciudad de Panamá. (Foto: cortesía)

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) del sector agroindustrial en Centroamérica y República Dominicana dieron un paso relevante hacia la internacionalización tras su participación en la feria EXPOCOMER 2026 en Ciudad de Panamá. El evento reunió a 16 compañías seleccionadas, que pusieron a prueba estrategias y herramientas adquiridas en un programa regional especializado, una iniciativa enfocada en impulsar la exportación y la competitividad regional.

El Eko Bootcamp Agroindustrial se promovió como una plataforma para que las empresas identificaran oportunidades de negocio, mejoraran sus modelos y se prepararan para competir fuera de sus fronteras. La metodología del programa incluyó desde el diagnóstico de capacidades hasta talleres técnicos y acompañamiento para insertarse en ferias internacionales, según detalló la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA).

El programa estructuró su acompañamiento en cuatro etapas: lanzamiento, iniciación, aceleración y consolidación. A lo largo de este proceso, las empresas participantes recibieron diagnósticos personalizados sobre su potencial exportador, participaron en talleres y accedieron a respaldo técnico para potenciar sus oportunidades comerciales dentro y fuera de la región, según informó la agencia EFE.

Solo 16 empresas destacadas entre 517 postulantes accedieron a representar a la región SICA en la feria EXPOCOMER. (ministerio de Economía y Comercio Exterior)

En total, 517 empresas respondieron a la convocatoria inicial, pero solo 309 cumplieron los criterios exigidos para avanzar en el proceso. Estas compañías provenían de los ocho países miembros del SICA, con la mayor representación de Honduras (82 empresas) y un grupo menor de Belice (cinco empresas), reflejando la diversidad y el interés en acceder a nuevos mercados.

De ese grupo, solo las 16 MIPYMES con mejores perspectivas de internacionalización fueron seleccionadas para representar a la región en la feria EXPOCOMER, donde pudieron establecer contactos con compradores internacionales y poner en práctica los conocimientos adquiridos.

La SIECA subrayó que el Eko Bootcamp Agroindustrial responde a una estrategia para dinamizar el comercio intrarregional y fortalecer la seguridad alimentaria, además de promover el desarrollo de capacidades especializadas en exportación para las empresas del sector. El propósito es que las compañías aprovechen mejor las oportunidades comerciales existentes y generen negocios que incrementen su competitividad.

El Eko Bootcamp Agroindustrial brindó acompañamiento técnico y talleres para potenciar la exportación y la competitividad regional de las PYMES. (ministerio de Economía y Comercio Exterior)

El programa se desarrolló con la colaboración de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano (SE-CAC) y el apoyo financiero del Fondo de Cooperación Corea-SICA. Ingrid Figueroa Santamaría, directora ejecutiva de la SG SICA, destacó que este fondo ha impulsado 11 proyectos regionales en áreas estratégicas como la respuesta ante desastres, la salud, la seguridad alimentaria, el agua, la agroindustria y la migración, evidenciando un compromiso por la integración regional y el desarrollo conjunto.

La presencia de las 16 empresas en EXPOCOMER 2026 no solo representó una oportunidad de exposición internacional, sino que también consolidó el aprendizaje obtenido durante el Eko Bootcamp Agroindustrial. Según explicó David Martínez, secretario ejecutivo del CAC, para las MIPYMES el proceso “ha significado más que una capacitación: les ha permitido fortalecer capacidades, revisar sus modelos de negocio, identificar nuevas oportunidades comerciales y prepararse para competir en mercados más exigentes”.

El proceso preparó a las empresas para revisar modelos de negocio, identificar oportunidades comerciales y competir en mercados más exigentes. (Foto: cortesía)

El Eko Bootcamp Agroindustrial y su culminación en la participación de EXPOCOMER 2026 constituyen una apuesta regional para reducir las brechas de acceso a mercados internacionales y construir un sector agroindustrial más resiliente y articulado.