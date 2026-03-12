República Dominicana

Los feminicidios aumentan un 200 % en los primeros meses del año en República Dominicana

Las estadísticas muestran que la violencia contra las mujeres sigue en ascenso, a pesar de la creación de nuevos mecanismos de denuncia y de la presión de organizaciones que demandan acciones más contundentes

Entre 2016 y septiembre de 2025, 736 mujeres fueron víctimas mortales de la violencia de género. (Foto cortesía Bolivisión).

La República Dominicana enfrenta un aumento de la violencia de género al registrar 18 feminicidios en los primeros dos meses de 2026, un incremento del 200 % respecto al mismo período de 2025.

Este repunte, reflejado por cifras de la Fundación Vida sin Violencia, pone en cuestión la eficacia de los planes implementados recientemente para frenar los asesinatos de mujeres, mientras persiste la crítica de organizaciones y familiares sobre la insuficiente respuesta institucional, según informó el medio Diario Libre.

En estos dos meses, solamente tres de cada 10 denuncias formales por violencia de género han derivado en una orden de protección para la víctima, de acuerdo con el estudio elaborado por el Observatorio Político Dominicano y la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) y citado por el periódico dominicano.

El reporte indica que, de un promedio anual de 73,887 denuncias presentadas por violencia de género, intrafamiliar, doméstica y delitos sexuales en la última década, se emiten cerca de 21,501 órdenes de protección cada año, lo que representa apenas el 29 % de los casos documentados.

Las cifras históricas y la distribución geográfica agravan el panorama

Entre 2016 y septiembre de 2025, 736 mujeres fueron víctimas mortales de la violencia de género según estadísticas citadas en el informe. El año 2017 concentra el mayor número de feminicidios en el periodo analizado; los registros nunca descendieron de 65,000 denuncias anuales.

La República Dominicana enfrenta un aumento de la violencia de género al registrar 18 feminicidios en los primeros dos meses de 2026, un incremento del 200 % respecto al mismo período de 2025. Foto: Movimiento Manuela Ramos

El informe resalta que Santo Domingo Este, el Distrito Nacional y San Cristóbal suman la mayor cantidad de asesinatos de mujeres, lo que confirma la concentración regional del fenómeno. Los meses de marzo y junio resultan los más letales y el rango de edad más afectado corresponde a mujeres entre 26 y 40 años.

Historias detrás de las cifras

La primera víctima de 2026, Rosmery Sosa, de 30 años, murió el 2 de enero presuntamente a manos de su cónyuge en Gualey, Distrito Nacional, detalla Diario Libre.

En Los Mosquitos, Yamasá, fue asesinada a tiros la profesora Santa Sepúlveda, de 32 años. Había sido amenazada de manera reiterada por su pareja, Bayardo Manzueta. Familiares de Sepúlveda afirman que la víctima planeaba separarse, pero el agresor la hostigaba de forma constante.

Días después, el tercer caso que elevó las estadísticas fue el de Katherine Méndez, de 18 años, atacada mortalmente con un arma blanca por su compañero sentimental en Los Peralejos. Estos hechos reflejan la continuidad de amenazas, acoso y ausencia de medidas preventivas suficientes tras denuncias en instancias oficiales.

Nuevos mecanismos de denuncia

La permanencia de la violencia de género, aun con nuevas iniciativas oficiales, mantiene en alerta a entidades como la Procuraduría General de la República y la Fundación Vida sin Violencia March 6, 2026. REUTERS/Violeta Santos Moura

Desde hace tres meses, las autoridades han implementado los Puntos Vida, una estrategia que permite a mujeres en riesgo solicitar ayuda y emitir alertas en establecimientos como tiendas, bancos y farmacias.

De acuerdo con la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, algunos puntos funcionan tanto en el sector privado como en instituciones públicas, con planes de expansión nacional.

A pesar de este avance, diversas organizaciones civiles sostienen que la persistencia de asesinatos y la baja tasa de protección evidencian deficiencias estructurales.

La permanencia de la violencia de género, aun con nuevas iniciativas oficiales, mantiene en alerta a entidades como la Procuraduría General de la República y la Fundación Vida sin Violencia, y aumenta la exigencia por respuestas institucionales más estrictas y eficaces.

