El presidente Abinader asiste a la transmisión de mando presidencial en Chile, reforzando lazos diplomáticos

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, en un evento oficial (Cortesía)

El presidente Luis Abinader partió este martes hacia Chile para asistir a los actos oficiales de la transmisión de mando presidencial, evento que marca la asunción de José Antonio Kast Rist como nuevo mandatario de esa nación sudamericana. Según informaron las autoridades gubernamentales este viaje institucional no solo subraya la relevancia del momento político en Chile, sino que también refuerza el diálogo bilateral y la presencia diplomática de la República Dominicana en la región.

La agenda dará inicio con un saludo protocolar al presidente saliente Gabriel Boric en el Palacio de La Moneda este miércoles 11 de marzo. En esta ceremonia participaron Abinader, la primera dama Raquel Arbaje, el ministro de Relaciones Exteriores y Adriana Abinader Arbaje, hija menor del mandatario dominicano. La comitiva integró así una delegación de alto nivel a la que se sumaron otros jefes de Estado y de Gobierno invitados para el traspaso de mando.

El encuentro con el mandatario argentino constituye el primer punto de una serie de actividades oficiales que buscaban fortalecer la interlocución entre ambos países al más alto nivel. Seguidamente, Abinader debe asistir a una recepción diplomática ofrecida por Boric y su gabinete a las delegaciones internacionales presentes. Esta instancia permitió que los representantes extranjeros intercambiaran impresiones respecto al escenario regional tras la llegada de Kast a la presidencia.

La delegación encabezada por Abinader incluye a Raquel Arbaje y autoridades dominicanas, subrayando la importancia protocolar del evento en Santiago y Valparaíso. (Foto: Presidencia de República Dominicana)

El acercamiento entre Chile y República Dominicana en un contexto de cambio regional

La participación de un presidente dominicano en la juramentación de un nuevo mandatario chileno refleja el interés de ambos países por profundizar los vínculos políticos y comerciales en Sudamérica y el Caribe. La presencia de Raquel Arbaje junto a Luis Abinader y su hija menor evidencia la importancia protocolar que la República Dominicana otorga al fortalecimiento de estas relaciones en eventos multilaterales.

La República Dominicana y Chile han sostenido tradicionalmente canales de cooperación en áreas como el comercio, la educación y la diplomacia. El viaje de Abinader a Santiago y luego a Valparaíso, sucede en un momento clave tras el proceso electoral chileno, situando a Santo Domingo como un actor que prioriza la consolidación de alianzas.

Chile y República Dominicana consolidan alianzas políticas, comerciales y diplomáticas tras el proceso electoral y el cambio de gobierno en Sudamérica. (Foto archivo)

La ceremonia de traspaso y la agenda institucional

Durante la jornada del miércoles, la delegación dominicana se debe movilizar al Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso para presenciar la solemne ceremonia de transmisión del mando presidencial. En este acto, Kast recibe la banda presidencial y se oficializa la juramentación del nuevo gabinete chileno. La presencia de Abinader junto a otros líderes internacionales otorgó realce al evento, donde participaron representantes de diversas naciones y organismos multilaterales.

Abinader también estará presente en un almuerzo ofrecido por el presidente Kast y la primera dama de Chile, María Pía Adriasola de Kast, en honor a los jefes de Estado y autoridades extranjeras invitadas a la ceremonia. Esta etapa de la agenda busca fortalecer el intercambio sobre temáticas regionales, pero también valorar nuevas oportunidades de cooperación.

Tras finalizar las actividades oficiales se tiene previsto el retorno inmediato de la delegación dominicana a Santo Domingo esa misma tarde. Según confirmaron las autoridades, Abinader regresa a la República Dominicana el miércoles tras completar todos los compromisos contemplados durante la visita.

El presidente Luis Abinader ofrece un discurso oficial en un evento celebrado en Santo Domingo, con banderas internacionales de fondo. (Presidencia de la República)

La estrecha secuencia de actos divulgada identifica las prioridades de la Cancillería dominicana y el interés en mantener presencia en los foros internacionales claves, en momentos de cambio democrático en la región sudamericana.