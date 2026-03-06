Gobierno dominicano entrega títulos de propiedad que benefician a más de 400 familias

El presidente Luis Abinader entregó 442 títulos de propiedad en Hato Nuevo II, beneficiando a 2.752 personas en Los Alcarrizos. (Cortesía: Titulación de Terrenos del Estado)

En un acto que marca un antes y un después para la seguridad jurídica de República Dominicana, el presidente de dicho país, Luis Abinader, encabezó este jueves la entrega de 442 certificados de títulos de propiedad a familias del proyecto Hato Nuevo II. Esta iniciativa, que forma parte de un plan de titulación masiva, impacta directamente a un total de 2,752 personas, brindándoles por primera vez el respaldo legal sobre los terrenos que han habitado durante varias generaciones.

Con rostros que reflejaban una mezcla de alivio y júbilo, los beneficiarios recibieron de manos del máximo mandatario dominicano los documentos que los acreditan como dueños legítimos de sus hogares. Abinader destacó que muchas de estas familias han esperado entre 25, 30 y hasta 40 años para ver este día, calificando la entrega como un acto de estricta justicia social.

“Por eso yo siempre digo que a las entregas de títulos yo no mando a nadie; vengo yo, porque esto es justicia social y desarrollo económico para cada uno de ustedes. Ahora ustedes son verdaderamente dueños de su propiedad”, enfatizó Abinader durante el evento.

El jefe de Estado explicó que la importancia de estos títulos radica en la tranquilidad y seguridad jurídica que aportan, blindando a los comunitarios ante cualquier intento de terceros de apropiarse de sus terrenos. Además, la titulación formal abre las puertas al sistema financiero, permitiendo que estas propiedades sirvan como garantía para créditos y proyectos de emprendimiento.

El presidente Abinader encabezó la entrega de títulos en Los Alcarrizos otorga seguridad jurídica a familias que esperaron hasta 40 años por reconocimiento legal en Dominicana. (Cortesía: Titulación de Terrenos del Estado)

El impacto técnico y económico en la comunidad

El director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT), Duarte Méndez, ofreció detalles sobre la magnitud de la intervención. Los trabajos se realizaron en la parcela No. 10 del Distrito Catastral 31, cubriendo un área de 200,000.26 metros cuadrados.

Uno de los puntos más celebrados por la comunidad fue el aspecto económico. Gracias a que el proceso es gestionado íntegramente por el Estado, las familias beneficiadas se beneficiaron de un ahorro conjunto de 55,040,000 pesos dominicanos (más de USD 925,000), ya que no tuvieron que costear los altos gastos de mensura, deslinde y trámites legales que conlleva una titulación privada.

La entrega de estos 442 títulos es solo una fase de un proyecto mayor. Abinader anunció que actualmente se trabaja en la titulación de más de 4,000 propiedades adicionales en los sectores:

El Progreso

Santa Rosa

Buenas Noches

Además, Abinader subrayó que la meta gubernamental es alcanzar los 25,000 certificados de títulos en esta demarcación. Este esfuerzo no viene solo; el programa está vinculado a un plan de infraestructura que incluye:

Asfaltado: Equipos del Ministerio de Obras Públicas iniciarán labores la próxima semana en las zonas intervenidas.

Conectividad: La alcaldía local ejecuta obras menores, como puentes y mejoras viales, para conectar de manera eficiente los distintos sectores del municipio.

El plan de titulación estatal ya ha concedido 16,773 certificados en Santo Domingo Oeste desde 2020, avanzando hacia la meta de 25,000 títulos. (Cortesía: Presidencia de la República Dominicana)

Cifras históricas en la gestión

Desde el inicio de su gestión en 2020, el Ejecutivo Dominicano ha entregado un total de 16,773 certificados de títulos solo en Los Alcarrizos. El funcionario Méndez reiteró el compromiso de la institución de continuar trabajando para que cada dominicano que reside legítimamente en terrenos del Estado pueda obtener su título de manera digna y gratuita.

El evento contó con la presencia de destacadas figuras, entre ellas el director de Bienes Nacionales, Rafael Burgos Gómez; la gobernadora de Santo Domingo, Lucrecia Santana Leyba; y el alcalde de Los Alcarrizos, Junior Santos, junto a legisladores de la zona, quienes reafirmaron el compromiso de seguir transformando la realidad habitacional de la República Dominicana.