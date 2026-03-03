República Dominicana consolida hoja de ruta para impulsar sector de semiconductores y microelectrónica

FOTO DE ARCHIVO. Chips semiconductores en una placa de circuito impreso en esta imagen ilustrativa tomada el 17 de febrero de 2023. REUTERS/Florence Lo/Ilustración

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes de la República Dominicana, Yayo Sanz Lovatón, anunció este martes que el país podrá producir y exportar semiconductores antes de 2028. El objetivo es consolidar a la República Dominicana como un actor en la transformación de la industria tecnológica global y en el fenómeno de nearshoring, una estrategia que consiste en trasladar segmentos de la producción a ubicaciones cercanas para aprovechar ventajas logísticas, comerciales y de talento.

Este paso en la matriz productiva nacional refleja el interés por convertir al país en un polo de inversión para la manufactura avanzada, según explicó el funcionario al presentar el informe técnico "Análisis del entorno propicio para las industrias de semiconductores y microelectrónica en República Dominicana", de acuerdo con información en el portal oficial del gobierno, Presidencia.gob.do.

Durante la presentación, Sanz Lovatón señaló que desde el ministerio han identificado el desarrollo de los semiconductores como relevante para la economía y vinculado a la innovación y competitividad. El informe, elaborado conjuntamente con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organismo internacional, respalda esta orientación y señala que el país busca diversificar su economía, sustentándose en su estabilidad política, incentivos al sector industrial y posición estratégica en el continente americano.

La iniciativa busca posicionar al país como destino prioritario de inversión tecnológica, aprovechando el talento local, la estabilidad política y el acceso directo al ecosistema empresarial más dinámico de Estados Unidos (Foto cortesía Ministerio de Comercio Exterior)

El impulso estatal y los retos hasta 2028

En el lanzamiento del informe, el secretario general adjunto de la OCDE, Yasushi Masaki, explicó que la entrada de República Dominicana al sector responde a una hoja de ruta orientada a escalar el modelo productivo nacional. En palabras de Masaki: “La OCDE ve en este salto hacia los semiconductores una oportunidad cuyo éxito dependerá de transformar la proximidad geográfica en una ventaja competitiva basada en estándares internacionales, transparencia operativa y una integración profunda en las cadenas globales de valor”.

Guy Lalanne, jefe interino de la División de Productividad, Innovación y Emprendimiento de la OCDE, expuso que el estudio profundiza en las oportunidades, los desafíos y las políticas para impulsar el sector de semiconductores y microelectrónica en el país, a partir de pruebas cuantitativas y cualitativas. Detectó fortalezas como una base manufacturera consolidada, incentivos en el régimen de zonas francas, estabilidad política e instituciones democráticas, infraestructura de transporte adecuada y la cercanía a importantes mercados de exportación en el continente americano.

El informe de la OCDE recomienda cinco ejes de mejora para potenciar el desarrollo del sector: fortalecer el marco institucional para políticas sobre semiconductores; capitalizar el régimen de zonas francas; perfeccionar el entorno empresarial para la microelectrónica; desarrollar un ecosistema de ciencia, tecnología e innovación; y optimizar la infraestructura de electricidad y agua.

FOTO DE ARCHIVO: Se ven chips semiconductores en una placa de circuito de una computadora en esta imagen ilustrativa tomada el 25 de febrero de 2022. REUTERS/Florence Lo/Ilustración/Foto de archivo

Estrategias de colaboración y voces del sector

Sanz Lovatón remarcó que la producción de semiconductores se enmarca en una política pública transversal y deja de ser una iniciativa aislada: “República Dominicana abraza la tecnología, abraza el futuro como lo hicimos con industrias que hoy son referentes en nuestro país, como las zonas francas, el tabaco, el cacao y el azúcar”.

El panel central, titulado Aprovechar el entorno empresarial y el ecosistema de innovación de la República Dominicana para desarrollar las industrias de semiconductores y microelectrónica, reunió a figuras relevantes del sector, entre ellas Luis Miguel De Camps, ministro de Educación; Claudia Pellerano, presidenta de la Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona) y del Consejo de ZFLA; Arturo del Villar, rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec); y María Waleska álvarez, CEO de NAP del Caribe. La moderación estuvo a cargo de Federico Cuello Camilo, embajador y coordinador ante la OCDE.

Asistieron al encuentro representantes de alto nivel, como Ricardo de los Santos, presidente del Senado; Celso Juan Marranzini, presidente del Conep; Daniel Liranzo, director del CNZFE; los viceministros del MICM, Johannes Kelnner, Gianna Franjul y Jorge Morales; además del empresario Samuel Conde.

La estrategia nacional de impulso al sector tecnológico

La presentación del informe se inserta en la Estrategia Nacional de Fomento a la Industria de Semiconductores (ENFIS), establecida mediante el Decreto presidencial 324-24. Esta hoja de ruta implica una diferencia clave respecto de estrategias previas: introduce un enfoque sectorial específico y una coordinación transversal entre organismos públicos y actores privados del sector tecnológico y productivo. Expertos y funcionarios coinciden en que la proyección para dos mil veintiocho de producir y exportar semiconductores representa un potencial de transformación profunda para el perfil industrial de República Dominicana y refuerza su atractivo como destino en inversión tecnológica y manufactura avanzada.