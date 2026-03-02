República Dominicana

El Gobierno dominicano presenta al Banco Mundial un plan estratégico de desarrollo turístico para Cabo Rojo y Enriquillo

La propuesta oficial busca transformar la provincia Pedernales y la región Enriquillo mediante inversiones enfocadas en la construcción de 4,700 habitaciones hoteleras, bienestar social y sostenibilidad, con colaboración internacional para identificar oportunidades clave

La impresionante costa de la región de Enriquillo y Pedernales en República Dominicana, con sus montañas verdes, playas de arena y aguas turquesas, ofrece un paisaje de incomparable belleza natural. (Cortesía)

El Gobierno dominicano expuso ante el Banco Mundial el plan estratégico para transformar la provincia Pedernales y la región Enriquillo en un referente de desarrollo a través del turismo, con la meta de posicionar a Cabo Rojo como motor económico e inclusivo.

La presentación, realizada por Carlos Peguero, viceministro de Cooperación Internacional del Ministerio de Turismo y director ejecutivo de la Comisión Presidencial para el Desarrollo Turístico de Pedernales, abre el camino a una asistencia técnica no reembolsable destinada a identificar inversiones clave para el futuro turístico de la zona, según informó el Ministerio de Turismo.

El plan presentado prioriza 4,700 habitaciones hoteleras

Durante la reunión con representantes del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la Corporación Financiera Internacional (IFC) en Santo Domingo, Peguero detalló que el plan integral de desarrollo para Pedernales y Enriquillo se sostiene sobre dos ejes: la inversión directa a través del Fideicomiso Pro-Pedernales y la puesta en marcha de políticas públicas enfocadas en la sostenibilidad y el bienestar social.

Uno de los objetivos centrales es potenciar los servicios básicos y fortalecer el capital humano del sur del país. Según Peguero, la primera etapa del proyecto en Cabo Rojo implica la construcción de aproximadamente 4.700 habitaciones hoteleras, lo que permitirá generar empleos directos e indirectos y revitalizar la economía local. El funcionario subrayó que la creación de oportunidades para las comunidades es un pilar esencial de la estrategia.

Colaboración internacional y visitas de campo para afianzar el desarrollo turístico de Cabo Rojo

La delegación del Banco Mundial anticipó que llevará a cabo visitas de campo y reuniones con autoridades y actores clave de los ámbitos de turismo, planificación y desarrollo regional. Este despliegue internacional forma parte de una misión de trabajo colaborativo que busca consolidar a Cabo Rojo como un destino turístico de alto nivel y como catalizador del crecimiento económico y social en toda la región Enriquillo.

Vista aérea de los Ministerios de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Turismo en una ciudad costera de la República Dominicana, con una autopista y el océano al fondo al atardecer. (Cortesía)

Los análisis técnicos coordinados entre el Banco Mundial y el Gobierno dominicano permitirán definir la hoja de ruta para que el destino adquiera competitividad regional. La meta de las autoridades es hacer del turismo en Pedernales y Enriquillo una fuente de desarrollo sostenible, marcando un precedente para otras provincias de República Dominicana.

Patrimonio natural y arqueológico de valor excepcional

La provincia de Pedernales y la región Enriquillo han emergido como destinos prioritarios en la estrategia nacional para consolidar el turismo sostenible y el fortalecimiento cultural en República Dominicana, en parte por las recientes inversiones públicas, la capacitación de las comunidades y la promoción internacional de sus ecosistemas y vestigios arqueológicos más antiguos del país.

El principal activo de Pedernales y la región Enriquillo radica en la diversidad de ecosistemas y la riqueza paisajística, particularmente en el Parque Nacional Jaragua, que abarca playas vírgenes como Bahía de las Águilas, Playa Blanca y Playa de Cabo Rojo, así como enclaves de notable biodiversidad como las islas Beata y Alto Velo.

De acuerdo con datos de sismap.gob.do, la reserva natural incluye el Hoyo de Pelempito en la Sierra de Bahoruco, que junto al resto de la sierra representa una de las áreas de mayor interés para el turismo de naturaleza en el país.

Una vieja embarcación flota en las aguas cristalinas de la costa de Enriquillo, en la provincia de Pedernales, República Dominicana, destacando la belleza natural de la región. (Cortesía)

En el ámbito cultural, la región alberga testimonios arqueológicos de relevancia para la historia nacional y caribeña. En cavernas del Parque Nacional Jaragua y sus zonas circundantes se ha descubierto arte rupestre con más de 3.000 años de antigüedad antes de Cristo, convirtiendo el área en un enclave singular para el estudio y la difusión del pasado precolombino dominicano, como documenta sismap.gob.do.

El crecimiento del turismo ecológico y cultural ha motivado la creación de espacios de diálogo entre residentes, empresarios y autoridades, con el objetivo de garantizar que la población local se beneficie del auge turístico y de evitar procesos de exclusión.

Según presidencia.gob.do, en marzo de 2025 la gobernación de Pedernales fue sede de un encuentro enfocado en la capacitación y el fortalecimiento de las capacidades de los actores productivos del territorio, donde se ofrecieron oportunidades concretas de vinculación y financiamiento para nuevas iniciativas.

