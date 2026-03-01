República Dominicana

República Dominicana: Abinader inaugura muelle y da inicio a construcción de un club de playa en Isla Catalina

La puesta en marcha de nuevas infraestructuras marítimas y recreativas forma parte de una estrategia para elevar la competitividad turística de la región Este y consolidar el liderazgo dominicano en el Caribe

El presidente Luis Abinader inauguró el muelle turístico del Atelón y lanzó la construcción de un club de playa en Isla Catalina para potenciar el turismo de lujo en República Dominicana. (Cortesía: Presidencia de la República Dominicana)

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, encabezó este sábado una jornada histórica para el desarrollo de Isla Catalina. El mandatario dejó formalmente inaugurado el muelle turístico del Atelón y, de manera simultánea, dio el primer palazo para la construcción de un moderno club de playa que promete elevar los estándares de exclusividad en la zona.

El muelle, que se perfila como un componente vital para la logística de transporte marítimo, busca facilitar el acceso seguro de miles de visitantes que cada año eligen este santuario natural por sus aguas cristalinas y biodiversidad. Con esta entrega, el Gobierno dominicano reafirma su estrategia de potenciar el turismo sostenible y la inversión mixta.

El nuevo muelle del Atelón no es solo una estructura de concreto y madera; representa la puerta de entrada a una experiencia renovada en Isla Catalina. Según las autoridades, el desembarcadero permitirá un flujo de pasajeros más ordenado y seguro, mitigando el impacto ambiental que causaban los desembarcos informales.

Jean Luis Rodríguez, director de la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom), destacó el ritmo sin precedentes de la actual gestión en materia portuaria.

“Bajo el liderazgo del presidente Abinader, hemos entregado ya 22 muelles en todo el territorio nacional. Nuestro compromiso es facilitar la permisología y fomentar las alianzas público-privadas que son el motor de este crecimiento”, expresó.

La Autoridad Portuaria Dominicana ha entregado 22 muelles bajo la gestión de Luis Abinader, impulsando la conectividad marítima y las alianzas público-privadas para el desarrollo turístico. (Cortesía: Presidencia de la República Dominicana)

El auge de la inversión dominicana

Durante el acto, el ministro de Turismo, David Collado, ofreció datos reveladores sobre el cambio en el perfil del inversionista en el país. Resaltó que la inversión en el sector ha dado un giro significativo: anteriormente, el capital era en un 70 % extranjero, mientras que hoy en día es el empresariado dominicano quien lidera la construcción de nuevos proyectos hoteleros.

Collado citó como ejemplo de este éxito la expansión de Casa de Campo, que recientemente inauguró 64 habitaciones de ultra-lujo donde la suite presidencial alcanza los USD 14,000 por noche, manteniendo una ocupación total hasta el mes de abril.

Estamos apostando por un turismo de alto nivel y por la diversificación, siguiendo modelos de éxito como el que estamos implementando en Miches”, afirmó el ministro.

Sostenibilidad como eje del nuevo club de playa

El evento también marcó el inicio de los trabajos del nuevo club de playa, un proyecto liderado por la empresa World2Meet. Sus representantes, Juan Tomás Díaz y Tomeu Gili, explicaron que la infraestructura operará bajo estrictos estándares ecológicos, replicando el modelo de éxito de Isla Saona.

Puntos clave del compromiso ambiental:

  • Gestión de residuos: Todos los desechos generados serán trasladados a tierra firme para su pesaje y reciclaje.
  • Movilidad limpia: La empresa ya cuenta con una flota de 50 vehículos eléctricos y planea duplicar esa cifra para eliminar las emisiones de carbono en sus traslados.
  • Gastronomía de altura: El club ofrecerá una experiencia culinaria que busca atraer al turista que demanda calidad y diferenciación.
Con el tradicional "primer palazo", el presidente Abinader da inicio a la construcción del exclusivo club de playa en Isla Catalina, un proyecto que apuesta por el turismo de lujo y la sostenibilidad (Cortesía: Presidencia de la República Dominicana)

Apoyo del sector privado

El exjugador de Grandes Ligas y empresario hotelero, Edwin Encarnación, propietario de un reconocido hotel de la zona, estuvo presente para agradecer el respaldo gubernamental. Encarnación subrayó que este tipo de infraestructuras son fundamentales para que las provincias del Este sigan siendo competitivas a nivel internacional.

El acto contó con la presencia de destacadas figuras como el ministro de Trabajo, Eddy Olivares; el director de Aduanas, Nelson Arroyo; y el director de la Policía Turística (Politur), Minoru Matsunaga, quienes coincidieron en que la seguridad y la infraestructura son los dos pilares que garantizan que República Dominicana siga siendo el destino líder del Caribe.

Con estas obras, Isla Catalina se prepara para una nueva era de esplendor, donde la naturaleza y la modernidad convergen para beneficio de la economía local y el orgullo naciona

