República Dominicana

El gobierno dominicano condena los ataques de Irán en Medio Oriente

La administración nacional expresó inquietud por el aumento de la violencia, instando a la comunidad internacional a buscar salidas pacíficas, fortalecer la mediación y proteger a los ciudadanos dominicanos en la región afectada

República Dominicana condena los ataques
República Dominicana condena los ataques de Irán en Oriente Medio y hace un llamado al retorno de la paz y la diplomacia regional. EFE/EPA/ATEF SAFADI

El Gobierno de República Dominicana manifestó este domingo su profunda preocupación por la escalada de violencia en Oriente Medio tras los recientes ataques atribuidos a Irán contra varios Estados del Golfo. La administración dominicana instó a todas las partes involucradas a evitar acciones que agraven el conflicto y subrayó la necesidad de un retorno urgente a la paz y la estabilidad regional, según comunicó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En el comunicado oficial, República Dominicana reiteró su postura histórica a favor de la solución de controversias mediante el diálogo directo y el uso de herramientas diplomáticas internacionales. El Gobierno dominicano exhortó a los actores regionales y globales con influencia en la zona a mantener y fortalecer los esfuerzos de mediación con el objetivo de alcanzar una salida duradera al conflicto. El texto también incluyó una condena enfática a los “ataques injustificados y sin provocación” perpetrados por Irán contra los Estados del Golfo, expresando solidaridad con los países aliados afectados, entre ellos los Emiratos árabes Unidos, el Estado de Qatar, el Reino de Arabia Saudita, el Reino de Jordania, el Reino de Baréin y el Estado de Kuwait.

El documento subrayó que todas las partes deben respetar en todo momento el derecho internacional humanitario. Además, advirtió sobre los peligros que representa la proliferación nuclear en el marco de la actual coyuntura y renovó el compromiso de República Dominicana con los mecanismos multilaterales que buscan impedir el desarrollo de programas nucleares con fines no pacíficos. En ese sentido, el Gobierno hizo un llamado a la comunidad internacional para que refuerce su determinación y privilegie la vía diplomática.

Rastros de interceptaciones de misiles
Rastros de interceptaciones de misiles de defensa aérea se observan en Tel Aviv, Israel, el sábado 28 de febrero de 2026 (AP/Ohad Zwigenberg)

El Ministerio de Relaciones Exteriores dispuso, como medida preventiva, una serie de instrucciones para sus misiones diplomáticas en la región. Estas representaciones deberán reforzar la protección de su personal y mantener canales de comunicación abiertos con los nacionales dominicanos residentes en las zonas afectadas. El objetivo es garantizar la asistencia consular necesaria ante cualquier contingencia.

Irán lanzó más de 200 misiles contra Israel

En el contexto de la Crisis que está ha pasado, dominicanos que residen en Medio Oriente han presenciado múltiples situaciones por las que está pasando la región, Irán lanzó un ataque con más de 200 misiles contra Israel y posiciones estadounidenses en la región, en respuesta a bombardeos previos sobre territorio iraní. Según autoridades israelíes, al menos 125 misiles fueron disparados en la primera ola, de los cuales 35 ingresaron al espacio aéreo israelí y el resto fue interceptado.

El ataque activó sirenas en el centro y norte de Israel y llevó al gobierno a declarar el estado de emergencia nacional, suspender actividades públicas y trasladar pacientes hospitalarios a instalaciones subterráneas. En Irán, el régimen ordenó el cierre del espacio aéreo y cortó internet y telefonía a nivel nacional. Los equipos de bomberos y rescate trabajaban en la búsqueda de personas bajo los escombros mientras persistía la tensión regional.

La Cancillería dominicana compartió los contactos de las embajadas en Israel, Emiratos árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudita para que ciudadanos puedan solicitar ayuda. Los teléfonos y correos electrónicos están disponibles para quienes requieran apoyo en medio de la crisis.

