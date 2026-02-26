El nuevo radar meteorológico Banda C fortalece la vigilancia climática en República Dominicana

La instalación del radar meteorológico Doppler Banda C en el Complejo Aeronáutico Dominicano refuerza la cobertura nacional contra fenómenos climáticos en República Dominicana. (Foto cortesía Presidencia de República Dominicana)

La instalación del nuevo radar meteorológico Doppler Banda C en el Complejo Aeronáutico Dominicano marca un salto en la capacidad de vigilancia y respuesta a emergencias climáticas en República Dominicana, pues permite completar la cobertura nacional ante fenómenos meteorológicos con tecnología avanzada, fortaleciendo tanto la seguridad operacional del espacio aéreo como la protección civil durante temporadas de ciclones y tormentas, de acuerdo a lo informado por el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC).

Según el director general del IDAC, Igor Rodríguez Durán, el Gobierno destinó 250 millones de pesos dominicanos para la adquisición y puesta en funcionamiento de este radar ubicado en la zona central del país. Con esta inversión, el Estado consolida la triangulación de la vigilancia meteorológica, sumando este equipo a los previamente instalados en Punta Cana y en la Loma Isabel de Torres, Puerto Plata. Ahora, el espacio aéreo dominicano cuenta con monitoreo en tiempo real en la totalidad de su territorio, un aspecto que Rodríguez Durán calificó como “la mayor y más inteligente inversión en equipamiento, tecnología y capacitación” registrada durante la administración del presidente Luis Abinader.

El Gobierno invierte 250 millones de pesos en el radar Doppler Banda C, consolidando la vigilancia meteorológica junto a los equipos de Punta Cana y Puerto Plata. (Foto cortesía Presidencia República Dominicana)

El radar Banda C de doble polarización

El nuevo radar meteorológico Doppler Banda C instalado en el Complejo Aeronáutico destaca por operar bajo un sistema de doble polarización y tecnología de estado sólido. Este equipo modelo WRS300 ofrece una cobertura meteorológica efectiva de hasta 250 kilómetros a la redonda, pudiendo alcanzar distancias máximas próximas a 400 kilómetros. Estos valores permiten anticipar con mayor precisión la formación de lluvias intensas, tormentas entre otras amenazas climatológicas en cualquier área del país, mejorando la toma de decisiones de pilotos, controladores aéreos y organismos de emergencia.

El IDAC detalló que la puesta en operación del radar no solo optimiza el proceso de despegue y aterrizaje de aeronaves, sino que refuerza la capacidad de anticipar las condiciones meteorológicas adversas, así como determinar la intensidad y distribución de la lluvia, la dirección y la velocidad del viento. Como complemento a la vigilancia aérea, la información generada por este sistema es ahora accesible en tiempo real tanto para el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) como para la Fuerza Aérea Dominicana. Ambas instituciones cuentan con acceso directo al servidor central, lo que agiliza sus operaciones técnicas y eleva la calidad de los datos obtenidos.

Autoridades destacan que el radar Doppler Banda C fortalece el control y gestión de la información meteorológica durante la temporada de huracanes en República Dominicana. (Foto cortesía República Dominicana)

El fortalecimiento tecnológico fue analizado también por Gloria Ceballos, directora del Instituto Dominicano de Meteorología, y Juan Manuel Méndez, titular del Centro de Operaciones de Emergencias (COE). Ambos coincidieron en que este sistema moderno de radares mejorará sustancialmente el control de información meteorológica frente a los fenómenos naturales que afectan regularmente a República Dominicana. Durante las temporadas de huracanes, disponer de datos precisos y actualizados será, en palabras de Méndez y Ceballos, un recurso esencial para la gestión de riesgos.

De acuerdo con lo expuesto por Igor Rodríguez Durán, en abril se prevé la inauguración de una torre de control completamente nueva en la Base Aérea de San Isidro, dotada de equipos de comunicaciones de última generación, cabina moderna, un sistema DVOR-DME (ayuda a la navegación aérea) y un avanzado sistema energético alternativo para garantizar operaciones ininterrumpidas en la pista. Este proyecto forma parte de la estrategia de modernización y amplía la infraestructura tecnológica que respalda la seguridad aérea nacional.

Durante el evento, el director del IDAC subrayó el papel de la Asociación Nacional de Pilotos (ANP) y la presencia de su presidente, el capitán Eugenio de Marchena Espada, así como la colaboración del arcipreste Milcíades Florentino en la bendición del acto. Diversos operadores y colaboradores del IDAC, así como representantes de la industria y organismos especializados, presenciaron la puesta en marcha oficial del radar Doppler Banda C.

La red de radares meteorológicos Doppler en República Dominicana eleva la capacidad de emitir alertas tempranas, proteger a la ciudadanía y gestionar riesgos ante ciclones y lluvias. (Foto cortesía República Dominicana)

Funcionamiento y aplicaciones para el público general

El radar meteorológico Doppler Banda C es un dispositivo de alta precisión que utiliza ondas de radio para escanear la atmósfera y detectar la presencia, intensidad y desplazamiento de la lluvia y otros fenómenos meteorológicos. El sistema de doble polarización significa que puede enviar señales tanto en dirección horizontal como vertical, lo que permite distinguir entre diferentes tipos de precipitaciones, como lluvia, granizo o nieve, e identificar con mayor claridad la estructura interna de las tormentas. Además, el radar Doppler mide la velocidad a la que se mueven las gotas de agua o partículas respecto a la antena, facilitando estimar la dirección e intensidad de los vientos.

Para la población en general, la información procesada por estos radares permite la emisión de alertas tempranas, el seguimiento en tiempo real de eventos climatológicos y el diseño de estrategias de evacuación y protección civil durante ciclones, lluvias intensas y otros fenómenos que ponen en riesgo la vida y el patrimonio.