República Dominicána

República Dominicana: 200 microempresarios reciben las llaves de un futuro próspero con nuevo mercado

La apertura de una moderna infraestructura beneficia directamente a más de doscientos comerciantes, impulsa el acceso a servicios adecuados y facilita la integración de la actividad económica local en una de las principales provincias turísticas del Caribe

Guardar
Así fue la apertura del nuevo mercado municipal en República Dominicana. (Cortesía: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones)

El gobierno de la República Dominicana inauguró el nuevo Mercado Municipal de Higüey, una obra de infraestructura comercial que involucra a 200 comerciantes y representa una inversión superior a 335 millones de pesos (alrededor de USD 5.6 millones), en la provincia de La Altagracia, una de las zonas con mayor afluencia turística del Caribe.

Durante trece años, los pequeños comerciantes de Higüey operaron en condiciones precarias: carencias higiénicas, inseguridad y falta de logística dificultaron su actividad y los relegaron a la informalidad.

El mercado recién inaugurado viene a romper ese ciclo, alineándose con estándares internacionales de inocuidad alimentaria y eficiencia, de acuerdo con el diseño de sus seis pabellones especializados y la distribución de más de 210 locales comerciales.

Impacto social: de la informalidad a la inclusión económica

La iniciativa beneficia de forma directa a 200 comerciantes, en su mayoría pequeños y medianos empresarios que sostienen el suministro básico de la provincia. Según informó el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, en el acto inaugural, estos vendedores cuentan desde ahora con un espacio que “dignifica su oficio” y promueve su integración al circuito económico formal.

El mercado incorpora un pabellón
El mercado incorpora un pabellón artesanal que abre nuevas oportunidades comerciales a creadores locales en contacto directo con visitantes extranjeros. (Cortesía: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones)

La estructura alberga 218 cubículos organizados según el tipo de producto. áreas como el pabellón de carnes y embutidos, dotados de equipamiento especial para preservar la cadena de frío, reflejan el salto cualitativo frente a las condiciones anteriores.

Además, el espacio garantiza orden y seguridad vial, con más de 200 estacionamientos para automóviles y motocicletas, elemento clave en una región de alta movilidad turística.

Integración estratégica con el turismo

Ubicado en la provincia de La Altagracia, hogar de los destinos turísticos más icónicos del Caribe como Punta Cana y Bávaro, el nuevo mercado de Higüey de modo que el mercado no solo atiende a la población local sino que apunta a convertirse en atractivo para el flujo turístico internacional.

Un pabellón artesanal conecta de manera inédita a los creadores locales con visitantes extranjeros, generando oportunidades comerciales antes inexistentes, con el potencial de posicionar productos autóctonos dominicanos ante el mercado global.

En palabras de la alcaldesa Karina Aristy, esto representa “el inicio de una nueva etapa de avance” para la ciudad.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, agregó que el proyecto no es aislado, sino pieza de un plan mayor de desarrollo urbano, acompañado del asfaltado de distritos y la construcción de la circunvalación de La Otra Banda, que conecta la producción local con los principales corredores logísticos de la isla.

Luis Abinader, presidente de República
Luis Abinader, presidente de República Dominicana, inaugura mercado municipal con instalaciones modernas y segura (Cortesía: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones)

La inversión pública en infraestructura no solo busca mejorar la competitividad de las PyMEs; actúa como instrumento de reactivación tras el duro golpe económico de la pandemia, según destacó Estrella durante la ceremonia, informó la prensa local.

En total, el mercado contempla seis pabellones temáticos y la obra ha tardado más de trece años en materializarse.

<b>Organización estratégica: Un modelo de eficiencia y salud</b>

Uno de los pilares que posicionan a este mercado como un referente regional es su innovadora organización por pabellones. A diferencia de los centros de abasto tradicionales, esta obra cuenta con 6 bloques comerciales organizados estratégicamente para garantizar la inocuidad alimentaria y una logística fluida:

  • 1 Pabellón artesanal: Un espacio dedicado a la identidad local, ideal para conectar a los productores con los miles de turistas que visitan la zona.
  • 1 Pabellón de carnes y embutidos: Diseñado con altos estándares para asegurar la cadena de frío y la higiene sanitaria.
  • 3 Pabellones de vegetales y rubros: Amplias áreas que permiten la frescura y el manejo adecuado de los productos agrícolas.
  • 1 Pabellón de granos y enlatados: Un bloque especializado para productos de despensa, optimizando el inventario y el acceso.

Temas Relacionados

Gobierno de República DominicanaLa AltagraciaLuis AbinaderMinisterio de Obras PúblicasInfraestructura ComercialInclusión Económica

Últimas Noticias

Caída en las solicitudes de visa afecta la captación de nómadas digitales en Costa Rica

El descenso del 60% en la demanda de permisos de trabajadores remotos en 2024 representa una reducción de hasta 477,000 dólares mensuales en aportes directos al consumo local

Caída en las solicitudes de

El Banco de Guatemala lanza tablero digital interactivo con datos económicos territoriales como una solución tecnológica

El gobierno incorpora herramienta digital brinda la posibilidad de conocer aportaciones y tendencias económicas en los distintos departamentos del país, posicionando a Guatemala junto a otras naciones de la región con reportes desagregados

El Banco de Guatemala lanza

Activan operativo de emergencia en hospital nacional por síntomas de Covid-19 en menores de una residencia de Guatemala

Una residencia estudiantil permanece bajo análisis mientras especialistas buscan aclarar qué origen tienen los síntomas reportados entre adolescentes atendidos de emergencia este martes en la localidad

Activan operativo de emergencia en

Aeropuerto de El Salvador reporta crecimiento del 5.5 % en pasajeros durante enero de 2026

El flujo de entradas y salidas mostró incrementos tanto en viajeros internacionales como en operaciones de carga, reforzando el rol estratégico de la infraestructura en el comercio y turismo centroamericano

Aeropuerto de El Salvador reporta

Laura Fernández busca destrabar cuatro proyectos clave antes del cierre de la actual Asamblea Legislativa

La presidenta electa se reunirá con jefes de fracción este 19 de febrero para intentar avanzar en iniciativas sobre Crucitas, infraestructura vial, tren eléctrico y residuos sólidos

Laura Fernández busca destrabar cuatro

TECNO

Qué hay detrás de la

Qué hay detrás de la viralidad de los ‘therian’: identidad, redes sociales y controversia juvenil

Este auto corrige tu dirección si te sales del carril, frena solo y alerta si estás cansado: así es el Audi A3

De pedir música a negociar compras: cómo los nuevos asistentes de voz tomarán decisiones por ti

SpaceX se enfrenta por USD 100 millones del Pentágono para diseñar enjambres de drones controlados por voz

Estos son los estrenos de cine más esperados en Colombia según Google

ENTRETENIMIENTO

James Van Der Beek y

James Van Der Beek y su esposa Kimberly renovaron sus votos matrimoniales días antes de su muerte

Miley Cyrus celebrará los 20 años de Hannah Montana con un programa especial en Disney: cuándo se estrena

La confesión de Shandi Sullivan que sacude ‘America’s Next Top Model’ y el silencio de Tyra Banks: “Estaba totalmente desmayada”

Solo dos actores sobreviven al clásico ‘Matar a un ruiseñor’ tras la muerte de Robert Duvall

Amigo de James Van Der Beek salió en defensa de su familia ante críticas por campaña de GoFundMe: “No tienen ni idea del dolor que han sufrido”

MUNDO

Donald Trump anunció las primeras

Donald Trump anunció las primeras inversiones bajo el acuerdo comercial con Japón

Rusia y Ucrania concluyeron su primera jornada de diálogo en Ginebra sin avances tras horas de “negociaciones muy tensas”

Ginebra se convierte en centro de la diplomacia mundial por las conversaciones Estados Unidos-Irán y Ucrania-Rusia

Etiopía pidió a Turquía apoyo diplomático para recuperar una salida al mar Rojo

Ucrania alcanza el retorno de 2.000 niños deportados desde el inicio de la guerra