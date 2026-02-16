Remesas hacia República Dominicana alcanzan 982.8 millones de dólares en enero y marcan aumento del 5%

Las remesas en República Dominicana alcanzaron 982,8 millones de dólares en enero, con un incremento del 5% respecto al año anterior, según el Banco Central. Imagen de Archivo

La República Dominicana registró en enero un ingreso de 982.8 millones de dólares por remesas, cifra que representa un incremento del 5% respecto al mismo periodo de 2025, de acuerdo con datos del Banco Central de la República Dominicana (BCRD) difundidos este domingo. Según reportó la entidad, Estados Unidos se mantiene como el principal origen de estos flujos, aportando el 79,4% del total formal recibido durante el primer mes del año.

El comunicado del BCRD atribuyó el comportamiento de las remesas al desempeño económico de los Estados Unidos, país donde reside la mayor parte de la diáspora dominicana. En el detalle por países, España ocupó la segunda posición con un 7.3% del total, situándose como el siguiente mayor emisor de remesas hacia territorio dominicano. El informe también incluyó a Italia, que contribuyó con el 1.5%, mientras que Haití y Suiza aportaron cada uno el 1.4% del total registrado. Entre los demás países de origen figuran Canadá y Francia.

El Banco Central remarcó que los recursos enviados por la diáspora dominicana tienen un impacto multiplicador sobre el consumo, la inversión y el acceso a financiamiento para los sectores más vulnerables del país. La institución precisó que durante 2025 la República Dominicana recibió 11,866 millones de dólares en remesas, un monto récord que significó un aumento del 10.3% frente al dato de 2024.

De acuerdo con la información de la entidad emisora, los flujos de remesas representan un sostén económico relevante para el país y contribuyen a la estabilidad macroeconómica. EFE reportó que las autoridades financieras esperan que la tendencia positiva se mantenga durante los próximos meses.

La economía de República Dominicana se apoya en un sector servicios que representa el 56% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con el Banco Central de la República Dominicana (BCRD). Este sector, compuesto por actividades como turismo, zonas francas, remesas, minería, comercio y manufactura local, sostiene el dinamismo económico nacional y contribuye al ingreso de divisas.

Según el BCRD, el turismo constituye una de las fuentes principales de ingresos y empleo para el país. La llegada de visitantes extranjeros impulsa otros sectores productivos y favorece la entrada de recursos que fortalecen la balanza de pagos.

Las zonas francas han consolidado su rol como plataforma exportadora, con la fabricación de productos como dispositivos médicos, electrónicos y tabaco, lo cual genera empleos y diversifica la oferta exportable.

Por su parte, la minería mantiene una presencia relevante a través de la extracción de oro, ferroníquel, plata y bauxita, rubros que contribuyen a la generación de divisas y al desarrollo de regiones vinculadas a esta actividad.

La manufactura local y la producción agropecuaria complementan el panorama económico. El procesamiento de alimentos, bebidas, azúcar, así como el cultivo de productos agrícolas como banano y cacao, refuerzan la capacidad productiva y la presencia de la República Dominicana en mercados internacionales.

En el sector terciario, los servicios financieros, el comercio y la construcción resultan pilares fundamentales para la economía dominicana, aportando de manera sostenida al PIB. Estos sectores impulsan la inversión, el acceso al crédito y el desarrollo urbano.

De acuerdo con el Banco Central, el desempeño de estas actividades ha permitido mantener la estabilidad macroeconómica, garantizar la estabilidad cambiaria y favorecer la acumulación de reservas internacionales. El organismo señala que la diversificación productiva y la orientación exportadora siguen siendo elementos clave para el crecimiento y la resiliencia de la economía nacional.