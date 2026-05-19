Banco Central de Costa Rica lanza la séptima y última moneda coleccionable de ₡25 dedicada al Teatro Nacional

El diseño de la moneda destaca la silueta del Teatro Nacional y realza su condición de joya arquitectónica y símbolo nacional. Crédito: Banco Central de Costa Rica

El Banco Central de Costa Rica ha anunciado que el próximo miércoles 20 de mayo estará disponible la séptima y última moneda coleccionable de ₡25, dedicada al Teatro Nacional. Esta pieza cierra la serie “Sitios Emblemáticos de Nuestras Provincias”, y saldrá a la venta a través de entidades financieras distribuidas en todo el país. Cada moneda podrá adquirirse a un precio de ₡8.400 (USD 19), en acrílico o estuche, con un límite máximo de dos unidades por persona para asegurar un mayor acceso público.

La emisión de monedas, compuesta por 10,000 unidades en acrílico y 7,000 en estuche, representa uno de los mayores lanzamientos conmemorativos de los últimos años. La serie que culmina con el homenaje al Teatro Nacional buscó destacar lugares emblemáticos del país, incluyendo aquellas edificaciones que, como la referida, ostentan reconocimientos oficiales: fue declarada Monumento Nacional en 1965, Institución Benemérita de las Artes Patrias en 1998 y Símbolo Nacional del Patrimonio Histórico Arquitectónico en 2018.

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El reverso de la nueva moneda lleva la inscripción “Provincia de San José”, “Teatro Nacional”, junto al año de la colección “2023”. El diseño resalta la silueta del Teatro Nacional, considerado una joya arquitectónica de la capital y símbolo relevante de la historia costarricense.

En el anverso figuran las leyendas “República de Costa Rica” y “Banco Central de Costa Rica”, con dos barras en alto relieve en la parte inferior para facilitar su identificación táctil. Posee un borde liso, cumpliendo así con los lineamientos habituales de accesibilidad y seguridad en monedas de colección diseñadas en el país.

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La nueva moneda de colección forma parte de la serie 'Sitios Emblemáticos de Nuestras Provincias', que busca resaltar el patrimonio costarricense. Crédito: Banco Central de Costa Rica

Distribución y características de las monedas

La distribución de las monedas estará a cargo de los principales bancos y cooperativas, cada uno con cantidades específicas asignadas según sus requerimientos. Por ejemplo, el Banco de Costa Rica y el Banco Nacional de Costa Rica recibirán 2,300 monedas cada uno —700 en estuche y 1,600 en acrílico—. Otras entidades como Banco Popular y de Desarrollo Comunal, BAC Credomatic y diversas cooperativas, como Coopealianza R.L. y Coopegrecia R.L., repartirán montos que van desde 400 hasta 1,00 monedas por distribuidor.

La entidad señala que la cantidad de monedas coleccionables otorgada a cada banco o cooperativa responde a sus propias solicitudes y criterios de distribución, permitiendo que la disponibilidad alcance regiones de todas las provincias. Las condiciones se replicarán en cada punto de venta, donde el límite de compra será de dos unidades por persona, independientemente de la presentación elegida.

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Las ventas también incluyen la modalidad en línea ofrecida exclusivamente por el Banco Nacional de Costa Rica, a través de su plataforma digital. El Museo del Banco Central de Costa Rica, ubicado en los Bajos de la Plaza de la Cultura en San José, realizará una venta posterior, cuya fecha será anunciada por los canales oficiales de la entidad.

En total, 17 entidades financieras y cooperativas participarán en la distribución inicial de la moneda conmemorativa, cubriendo sucursales en provincias como Alajuela, Cartago, Heredia, Guanacaste, Puntarenas, Limón y San José.

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La distribución de las monedas estará a cargo de 17 entidades financieras y cooperativas en todo el país, con asignaciones específicas por sucursal. BCCR

Lanzamiento paralelo de la moneda de circulación regular

Junto a la edición coleccionable, el Banco Central de Costa Rica emitirá una moneda de circulación regular de ₡25, sin aplicación de colores en su diseño. Esta pieza funcionará como medio de pago y será integrada de forma paulatina al sistema financiero a partir del mismo 20 de mayo, acompañando así el proceso de reemplazo de monedas con el diseño anterior.

La circulación de la nueva moneda regular se gestiona a través de la red del Sistema Financiero Nacional, que asegura el acceso en todo el territorio costarricense para personas y empresas. La entidad exhorta al público a facilitar el uso y circulación de estas nuevas piezas para lograr que la denominación se normalice gradualmente en los meses venideros, objetivo que responde a la estrategia de sustitución impulsada por el Banco Central de Costa Rica.

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La colección “Sitios Emblemáticos de Nuestras Provincias” concluye así con una emisión limitada y cuidadosamente distribuida para preservar su valor numismático y potenciar el reconocimiento de la historia y patrimonio nacionales por medio de la moneda.