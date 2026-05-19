Costa Rica

Banco Central de Costa Rica lanza la séptima y última moneda coleccionable de ₡25 dedicada al Teatro Nacional

El acceso a la moneda estará reservado a un máximo de dos unidades por persona, con opciones de adquisición en acrílico o estuche y disponibilidad tanto física como digital

Guardar
Google icon
El diseño de la moneda destaca la silueta del Teatro Nacional y realza su condición de joya arquitectónica y símbolo nacional. Crédito: Banco Central de Costa Rica
El diseño de la moneda destaca la silueta del Teatro Nacional y realza su condición de joya arquitectónica y símbolo nacional. Crédito: Banco Central de Costa Rica

El Banco Central de Costa Rica ha anunciado que el próximo miércoles 20 de mayo estará disponible la séptima y última moneda coleccionable de ₡25, dedicada al Teatro Nacional. Esta pieza cierra la serie “Sitios Emblemáticos de Nuestras Provincias”, y saldrá a la venta a través de entidades financieras distribuidas en todo el país. Cada moneda podrá adquirirse a un precio de ₡8.400 (USD 19), en acrílico o estuche, con un límite máximo de dos unidades por persona para asegurar un mayor acceso público.

La emisión de monedas, compuesta por 10,000 unidades en acrílico y 7,000 en estuche, representa uno de los mayores lanzamientos conmemorativos de los últimos años. La serie que culmina con el homenaje al Teatro Nacional buscó destacar lugares emblemáticos del país, incluyendo aquellas edificaciones que, como la referida, ostentan reconocimientos oficiales: fue declarada Monumento Nacional en 1965, Institución Benemérita de las Artes Patrias en 1998 y Símbolo Nacional del Patrimonio Histórico Arquitectónico en 2018.

PUBLICIDAD

El reverso de la nueva moneda lleva la inscripción “Provincia de San José”, “Teatro Nacional”, junto al año de la colección “2023”. El diseño resalta la silueta del Teatro Nacional, considerado una joya arquitectónica de la capital y símbolo relevante de la historia costarricense.

En el anverso figuran las leyendas “República de Costa Rica” y “Banco Central de Costa Rica”, con dos barras en alto relieve en la parte inferior para facilitar su identificación táctil. Posee un borde liso, cumpliendo así con los lineamientos habituales de accesibilidad y seguridad en monedas de colección diseñadas en el país.

PUBLICIDAD

La nueva moneda de colección forma parte de la serie 'Sitios Emblemáticos de Nuestras Provincias', que busca resaltar el patrimonio costarricense. Crédito: Banco Central de Costa Rica
La nueva moneda de colección forma parte de la serie 'Sitios Emblemáticos de Nuestras Provincias', que busca resaltar el patrimonio costarricense. Crédito: Banco Central de Costa Rica

Distribución y características de las monedas

La distribución de las monedas estará a cargo de los principales bancos y cooperativas, cada uno con cantidades específicas asignadas según sus requerimientos. Por ejemplo, el Banco de Costa Rica y el Banco Nacional de Costa Rica recibirán 2,300 monedas cada uno —700 en estuche y 1,600 en acrílico—. Otras entidades como Banco Popular y de Desarrollo Comunal, BAC Credomatic y diversas cooperativas, como Coopealianza R.L. y Coopegrecia R.L., repartirán montos que van desde 400 hasta 1,00 monedas por distribuidor.

La entidad señala que la cantidad de monedas coleccionables otorgada a cada banco o cooperativa responde a sus propias solicitudes y criterios de distribución, permitiendo que la disponibilidad alcance regiones de todas las provincias. Las condiciones se replicarán en cada punto de venta, donde el límite de compra será de dos unidades por persona, independientemente de la presentación elegida.

Las ventas también incluyen la modalidad en línea ofrecida exclusivamente por el Banco Nacional de Costa Rica, a través de su plataforma digital. El Museo del Banco Central de Costa Rica, ubicado en los Bajos de la Plaza de la Cultura en San José, realizará una venta posterior, cuya fecha será anunciada por los canales oficiales de la entidad.

En total, 17 entidades financieras y cooperativas participarán en la distribución inicial de la moneda conmemorativa, cubriendo sucursales en provincias como Alajuela, Cartago, Heredia, Guanacaste, Puntarenas, Limón y San José.

La distribución de las monedas estará a cargo de 17 entidades financieras y cooperativas en todo el país, con asignaciones específicas por sucursal. BCCR
La distribución de las monedas estará a cargo de 17 entidades financieras y cooperativas en todo el país, con asignaciones específicas por sucursal. BCCR

Lanzamiento paralelo de la moneda de circulación regular

Junto a la edición coleccionable, el Banco Central de Costa Rica emitirá una moneda de circulación regular de ₡25, sin aplicación de colores en su diseño. Esta pieza funcionará como medio de pago y será integrada de forma paulatina al sistema financiero a partir del mismo 20 de mayo, acompañando así el proceso de reemplazo de monedas con el diseño anterior.

La circulación de la nueva moneda regular se gestiona a través de la red del Sistema Financiero Nacional, que asegura el acceso en todo el territorio costarricense para personas y empresas. La entidad exhorta al público a facilitar el uso y circulación de estas nuevas piezas para lograr que la denominación se normalice gradualmente en los meses venideros, objetivo que responde a la estrategia de sustitución impulsada por el Banco Central de Costa Rica.

La colección “Sitios Emblemáticos de Nuestras Provincias” concluye así con una emisión limitada y cuidadosamente distribuida para preservar su valor numismático y potenciar el reconocimiento de la historia y patrimonio nacionales por medio de la moneda.

Temas Relacionados

Banco Central de Costa RicaMonedas ConmemorativasPatrimonio CulturalSistema Financiero NacionalCosta RicaTeatro Nacional

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Salvador: revelan los precios de boletería para la final entre FAS y Águila

En el torneo pasado, el FAS se quedó eliminado en los cuartos de final, mientras que el Águila llegó hasta las semifinales, y no se enfrentan en una final desde el torneo Apertura 2009, que los santanecos se llevaron por 3-2.

El Salvador: revelan los precios de boletería para la final entre FAS y Águila

Honduras supera las 44 mil hectáreas de bosque quemadas en 2026

Las autoridades han registrado un aumento en la superficie afectada durante la temporada seca, en tanto expertos advierten sobre el deterioro de los recursos hídricos

Honduras supera las 44 mil hectáreas de bosque quemadas en 2026

Corte Suprema de Costa Rica destituye a Randall Zúñiga como director del OIJ tras siete meses de suspensión por divulgar información confidencial

La Corte Plena revocó por unanimidad el nombramiento del jerarca policial luego de una investigación disciplinaria que concluyó que incurrió en una “falta gravísima” relacionada con afectación a la imagen institucional y filtración de información reservada

Corte Suprema de Costa Rica destituye a Randall Zúñiga como director del OIJ tras siete meses de suspensión por divulgar información confidencial

Exportaciones de zonas francas dominicanas crecen 4.3 % en primeros cuatro meses de 2026

Un incremento en la producción de bienes con mayor complejidad tecnológica y la confianza de inversionistas internacionales permitieron que los envíos al exterior mantuvieran una tendencia al alza durante los primeros meses del año

Exportaciones de zonas francas dominicanas crecen 4.3 % en primeros cuatro meses de 2026

Las autoridades financieras decomisan 900 billetes falsificados en Guatemala en lo que va de 2026

Las entidades del sector han incautado una cantidad inferior respecto a años anteriores, manteniéndose por debajo de los indicadores observados en otras naciones sudamericanas según el Banco de Guatemala

Las autoridades financieras decomisan 900 billetes falsificados en Guatemala en lo que va de 2026

TECNO

Aumentan las restricciones a artículos científicos con datos inventados por inteligencia artificial

Aumentan las restricciones a artículos científicos con datos inventados por inteligencia artificial

Así puedes identificar a una persona con coeficiente intelectual bajo, según la IA

“A la gente le importa lo que construyes”: el valor de la acción según Mark Zuckerberg

¿El fin de la radio humana? Lo que pasó cuando las IA tomaron el control de los micrófonos

Qué pasa con tu información cuando un juez secuestra tu celular: los pasos de la pericia forense explicados

ENTRETENIMIENTO

Malin Akerman anticipa la segunda temporada de ‘The Hunting Wives’: “Es más atrevida y con giros inesperados”

Malin Akerman anticipa la segunda temporada de ‘The Hunting Wives’: “Es más atrevida y con giros inesperados”

Conciertos, tiempo con sus hijas y una nueva relación: Joe Jonas reveló cómo será su verano

Alan Cumming marcó distancia de los BAFTA tras el escándalo: “No quiero volver a tener nada que ver”

¿Todo queda en familia? El Ojo Loco Moody original propuso a su hijo para reemplazarlo en la nueva Harry Potter

De la carpintería al Halcón Milenario: el día que Harrison Ford se convirtió en Han Solo

MUNDO

Donald Trump confirmó que postergó el ataque contra Irán tras un pedido de sus aliados en Medio Oriente

Donald Trump confirmó que postergó el ataque contra Irán tras un pedido de sus aliados en Medio Oriente

Rusia y Bielorrusia realizan ejercicios militares y practican el uso de armas nucleares

Bolivia al borde del colapso: el exembajador Jaime Aparicio advirtió una “convergencia explosiva entre crisis y crimen”

Nieve en primavera, tornados y olas de calor récord: ¿el planeta en modo extremo?

Salones VIP, gastronomía Michelin y vistas panorámicas: así son las estaciones de trenes más lujosas del mundo