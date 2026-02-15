El pasaporte dominicano ahora incluye seguro de repatriación

La Dirección General de Pasaportes anunció que la cobertura de repatriación no implica costo adicional para los titulares del nuevo documento. (FUENTE Punta Cana Airport)

El nuevo pasaporte electrónico dominicano incorporará un seguro de repatriación que cubrirá hasta 9.000 dólares, garantizando así protección a los ciudadanos en el extranjero y apoyo para sus familias en caso de fallecimiento. Este beneficio, sin costo adicional para los titulares del documento, responde a una demanda recurrente de la diáspora y refuerza el respaldo del Estado dominicano a sus connacionales, según anunció Lorenzo Ramírez, director de la Dirección General de Pasaportes.

El director explicó que este servicio surge de un acuerdo con Seguros Reservas y, ante situaciones de fallecimiento fuera del país, cubrirá específicamente los gastos de repatriación. Ramírez remarcó que la medida fue pensada “para aliviar la carga económica que enfrentan muchas familias en momentos difíciles”, atendiendo así una de las principales inquietudes de los dominicanos en el exterior, según información de diariolibre.

Características del nuevo pasaporte electrónico

Desarrollado bajo los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), el nuevo pasaporte cuenta con un microchip electrónico que almacena datos biométricos: huellas dactilares, fotografía digitalizada y firma. Esta tecnología, sumada a más de 130 medidas de seguridad, busca dificultar cualquier intento de falsificación y optimizar la verificación internacional.

Lorenzo Ramírez enfatizó que el documento logró recientemente su admisión al Directorio de Llaves Públicas (PKD) de la OACI, lo que facilita su aceptación y reconocimiento en los países de destino. Esto incrementa la confianza internacional en la identificación de los dominicanos que residen, estudian o trabajan fuera del país.

El pasaporte electrónico dominicano incorpora un seguro de repatriación de hasta 9.000 dólares para ciudadanos en el extranjero. (Imagen Destacada)

La vigencia del nuevo documento será de diez años para adultos y de cinco años para menores de edad. El procedimiento de captura de datos biométricos y la emisión será progresivo tanto en territorio nacional como en las sedes consulares.

Presentación oficial y relación con la diáspora

El lanzamiento del pasaporte electrónico y el anuncio de sus nuevos beneficios se realizaron en la octava edición de Dominicanos en el Capitolio, un evento anual liderado por el congresista Adriano Espaillat. En el acto, que contó con la presencia del cónsul general de la República Dominicana en Nueva York Jesús “Chu” Vásquez Martínez, se destacó la importancia de fortalecer los lazos entre el gobierno dominicano y su comunidad en el extranjero.

Ramírez Uribe subrayó que “este pasaporte no es solo un documento de viaje, es un respaldo tangible del país para su gente”. Destacó que las nuevas prestaciones buscan “brindar seguridad, dignidad y protección a los dominicanos dondequiera que estén”.

Más de 130 medidas de seguridad refuerzan la protección contra la falsificación en el pasaporte dominicano de última generación. (EFE/Francesco Spotorno/Archivo)

El evento y la presentación del pasaporte simbolizan el compromiso del Estado con una diáspora que supera ampliamente el millón de personas, muchas de las cuales residen en Estados Unidos y Europa.

Relevancia internacional y confianza en el documento

La integración de tecnología biométrica, las garantías internacionales y la cobertura de repatriación posicionan al pasaporte dominicano entre los más avanzados de la región. La admisión al PKD de la OACI no solo eleva el estándar de seguridad sino también facilita la movilidad internacional y los trámites fronterizos para sus portadores.

Según lo dicho por Ramírez de la Dirección General de Pasaportes, la suma de innovaciones y servicios aporta valor y dignidad al documento, mientras fortalece el vínculo de los dominicanos con su país sin importar su residencia.