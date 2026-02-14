Incautan más de 1,800 plantas de marihuana en operativo en Baní, República Dominicana

Vista aérea del terreno intervenido por las autoridades, donde se localizaron 1,835 plantas de marihuana./(Dirección Nacional de Control de Drogas)

Las autoridades de la República Dominicana informaron sobre el desmantelamiento de un cultivo ilegal de marihuana de 1,835 plantas en una zona montañosa de Baní, provincia de Peravia, durante un operativo coordinado por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público.

El procedimiento, que incluyó la participación de agencias de inteligencia estatales y helicópteros de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), se realizó tras una operación de seguimiento y vigilancia en la sección de Montería de este municipio.

Según reportó Listín Diario, los investigadores determinaron que varios individuos, entre ellos el propietario del terreno, de nacionalidad dominicana, y dos ciudadanos haitianos, estarían involucrados en el cultivo y comercialización de la marihuana. Durante la incursión, los equipos hallaron plantas de hasta dos metros de altura, junto a dos cubetas llenas del vegetal, cinco extractores, cuatro extensiones eléctricas, una bomba de regadío, herramientas y otros materiales relacionados con el cultivo. También encontraron una carretilla, rollos de tela, serrucho, garrafones de combustible, colchas espuma y botellones de agua, elementos que evidencian la magnitud y organización del cultivo.

Además, los agentes hallaron cientos de fundas con tierra y semillas listas para expandir la producción, almacenadas en una caseta improvisada en el lugar.

El vocero de la DNCD, Carlos Devers, destacó que las autoridades mantienen la búsqueda de los responsables, quienes ya han sido identificados. “Pedimos a los implicados en el caso que se entreguen para responder por las acusaciones que deberán enfrentar por violar la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas”, señaló Devers en declaraciones recogidas por el medio dominicano. Las plantas decomisadas serán enviadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los análisis y procesos legales correspondientes.

Un militar observa la plantación de marihuana durante el operativo en la provincia Peravia./(Dirección Nacional de Control de Drogas)

El operativo fue reforzado por un equipo mixto de fiscales y agentes antidrogas. La presencia de helicópteros permitió identificar el área exacta y coordinar la intervención en una zona de difícil acceso.

Otras operaciones recientes contra cultivos y redes de drogas en República Dominicana

La República Dominicana ha intensificado las acciones contra el tráfico y producción de drogas en los últimos meses. Según informó Loop Caribbean News, en diciembre de 2024 la DNCD y otras agencias policiales desarticularon una red de microtráfico en Santiago. Este operativo permitió la incautación de más de 46,000 gramos de diferentes narcóticos, incluidos 14,968 gramos de marihuana, 28,421 gramos de crack, 3,005 gramos de cocaína y 462 pastillas de éxtasis. Asimismo, confiscaron vehículos, armas, dinero en efectivo y equipos asociados al procesamiento de drogas. Dos individuos fueron arrestados, identificados como Nelson Daniel Ceballos y Esmeldy Pina, quienes eran considerados cabecillas del microtráfico en esa región.

La colaboración internacional también ha sido destacada en la lucha contra el narcotráfico. Dominican Today reportó que la DEA estadounidense elogió la cooperación del gobierno dominicano en operaciones conjuntas para combatir el tráfico de drogas y el crimen organizado. Estas acciones incluyen el intercambio de información estratégica y la planificación de operativos para debilitar las estructuras de las organizaciones criminales, especialmente las vinculadas a sustancias sintéticas y precursores químicos.

La legislación dominicana mantiene una política estricta frente al cannabis, tanto en su uso recreativo como medicinal. Las autoridades han reforzado los controles y las sanciones ante el aumento de intentos de cultivo y distribución, apoyados en la aplicación rigurosa de la Ley 50-88.

El vocero de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Carlos Devers, brindó detalles sobre el operativo y la cantidad de plantas decomisadas./(Dirección Nacional de Control de Drogas)

Medidas y próximos pasos

Las autoridades han advertido que seguirán ampliando los operativos de vigilancia en zonas rurales y urbanas del país. En el caso del reciente cultivo desmantelado en Peravia, los responsables permanecen prófugos, mientras los organismos de seguridad mantienen el cerco para lograr su captura y presentación ante la justicia. Desde la DNCD se reiteró el compromiso de continuar con las labores de inteligencia y patrullaje, en coordinación con otras instituciones nacionales e internacionales, para frenar el avance del narcotráfico y el cultivo ilegal de drogas en el territorio dominicano.