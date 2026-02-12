República Dominicana impulsa su liderazgo industrial con el lanzamiento de Savanna Free Zone Park en Boca Chica

La nueva zona franca estará ubicada en estará en Boca Chica, a solo cinco kilómetros del Aeropuerto Internacional Las Américas doctor José Francisco Peña Gómez y del muelle de Punta Caucedo. (Captura de pantalla).

El Savanna Free Zone Park se perfila como una de las apuestas industriales más relevantes para la República Dominicana en la próxima década.

Con la rúbrica del contrato entre Eduardo Sanz Lovatón, ministro de Industria, Comercio y Mipymes, y Manuel Estrella, presidente del Consejo de Administración del Grupo Estrella, el país fortalece su proyección como hub regional de manufactura avanzada, alta tecnología y logística.

El nuevo complejo, cuya creación fue formalizada por el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE), estará ubicado en Boca Chica, a solo cinco kilómetros del Aeropuerto Internacional Las Américas doctor José Francisco Peña Gómez y del muelle de Punta Caucedo. Esta localización estratégica conecta al parque con los principales nodos logísticos del país, una ventaja clave para empresas multinacionales y exportadoras.

La autorización para la construcción, instalación y operación de Savanna Free Zone Park fue otorgada en la primera sesión ordinaria de 2026 del CNZFE. El parque, con una extensión de un millón 300 mil metros cuadrados, estará distribuido en tres zonas especializadas: alta tecnología, manufactura y logística.

El nuevo parque industrial contará con la capacidad de construir oficinas, almacenes, plantas industriales y de servicios, destinados tanto a la venta como al arrendamiento, de acuerdo con las normas legales vigentes.

Este ecosistema empresarial ha sido concebido para integrar compañías de alto valor agregado, servicios eficientes y un centro logístico de última generación. La meta del proyecto es consolidarse como el desarrollo industrial de mayor alcance en el país, según el ministro Sanz Lovatón.

La iniciativa forma parte de un paquete de nueve empresas aprobadas en la misma sesión, que, en conjunto, generarán 615 empleos directos y una proyección de ingresos por USD 8.336 millones en sectores como logística, tabaco, textil y telecomunicaciones.

El CNZFE, bajo la presidencia de Sanz Lovatón y la dirección ejecutiva de Daniel Liranzo, refuerza así la apuesta por la infraestructura industrial y logística nacional.

Boca Chica como enclave de conectividad y tecnología

El emplazamiento de Savanna Free Zone Park en Boca Chica responde a una lógica de maximización de la conectividad global. Su proximidad tanto al aeropuerto como al Puerto Multimodal de Caucedo coloca al parque en el centro de las rutas comerciales del Caribe y América Latina.

El parque contará con la capacidad de construir oficinas, almacenes, plantas industriales y de servicios, destinados tanto a la venta como al arrendamiento. (Foto captura de video).

El complejo ofrecerá infraestructura de primer nivel: telecomunicaciones de alta velocidad con redundancia garantizada, espacios de formación avanzada para el desarrollo de talento humano, vigilancia 24/7 con tecnología de punta y paisajismo resiliente que utiliza especies nativas para reducir el consumo hídrico. Esta combinación busca atraer empresas orientadas a la innovación y la sostenibilidad.

Zonas francas dominicanas: impulso récord y objetivos 2026

Durante 2025, el sector de zonas francas en República Dominicana alcanzó cifras históricas: 200 mil empleos directos y exportaciones por USD 8,604 millones. El CNZFE señaló que más del 60% de las exportaciones de bienes del país provienen de este sector, lo que subraya su peso en la economía nacional.

Las nuevas aprobaciones, incluido Savanna Free Zone Park, buscan mantener la tendencia de expansión y diversificación que caracteriza al sector. El ministro Sanz Lovatón, acompañado por Daniel Liranzo y otros miembros del Consejo, manifestó que en 2026 se espera que las zonas francas mantengan un desempeño sobresaliente en generación de empleos, atracción de inversiones y crecimiento de exportaciones.

Savanna Free Zone Park ha sido diseñado bajo criterios de desarrollo sostenible, incorporando prácticas responsables y políticas de conservación ambiental. El objetivo es armonizar el crecimiento industrial con la protección del entorno y fomentar la inversión extranjera directa.

El enfoque integral permitirá consolidar una comunidad empresarial orientada a la innovación, con compañías de alta tecnología y manufactura avanzada.

La reciente inauguración del Hispaniola Industrial Free Zone Park en San Antonio de Guerra, en la misma provincia de Santo Domingo, evidencia el auge de inversiones privadas en el sector. Con una inversión de RD$2.400 millones y la creación proyectada de 15.000 empleos, el ecosistema de zonas francas dominicanas muestra dinamismo sostenido y visión estratégica.