República Dominicána

República Dominicana impulsa su liderazgo industrial con el lanzamiento de Savanna Free Zone Park en Boca Chica

La formalización de Savanna Free Zone Park proyecta a la República Dominicana como centro regional de manufactura avanzada y logística, aprovechando la cercanía al Aeropuerto Internacional Las Américas y al Puerto de Caucedo

Guardar
La nueva zona franca estará
La nueva zona franca estará ubicada en estará en Boca Chica, a solo cinco kilómetros del Aeropuerto Internacional Las Américas doctor José Francisco Peña Gómez y del muelle de Punta Caucedo. (Captura de pantalla).

El Savanna Free Zone Park se perfila como una de las apuestas industriales más relevantes para la República Dominicana en la próxima década.

Con la rúbrica del contrato entre Eduardo Sanz Lovatón, ministro de Industria, Comercio y Mipymes, y Manuel Estrella, presidente del Consejo de Administración del Grupo Estrella, el país fortalece su proyección como hub regional de manufactura avanzada, alta tecnología y logística.

El nuevo complejo, cuya creación fue formalizada por el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE), estará ubicado en Boca Chica, a solo cinco kilómetros del Aeropuerto Internacional Las Américas doctor José Francisco Peña Gómez y del muelle de Punta Caucedo. Esta localización estratégica conecta al parque con los principales nodos logísticos del país, una ventaja clave para empresas multinacionales y exportadoras.

La autorización para la construcción, instalación y operación de Savanna Free Zone Park fue otorgada en la primera sesión ordinaria de 2026 del CNZFE. El parque, con una extensión de un millón 300 mil metros cuadrados, estará distribuido en tres zonas especializadas: alta tecnología, manufactura y logística.

El nuevo parque industrial contará con la capacidad de construir oficinas, almacenes, plantas industriales y de servicios, destinados tanto a la venta como al arrendamiento, de acuerdo con las normas legales vigentes.

Este ecosistema empresarial ha sido concebido para integrar compañías de alto valor agregado, servicios eficientes y un centro logístico de última generación. La meta del proyecto es consolidarse como el desarrollo industrial de mayor alcance en el país, según el ministro Sanz Lovatón.

La iniciativa forma parte de un paquete de nueve empresas aprobadas en la misma sesión, que, en conjunto, generarán 615 empleos directos y una proyección de ingresos por USD 8.336 millones en sectores como logística, tabaco, textil y telecomunicaciones.

El CNZFE, bajo la presidencia de Sanz Lovatón y la dirección ejecutiva de Daniel Liranzo, refuerza así la apuesta por la infraestructura industrial y logística nacional.

Boca Chica como enclave de conectividad y tecnología

El emplazamiento de Savanna Free Zone Park en Boca Chica responde a una lógica de maximización de la conectividad global. Su proximidad tanto al aeropuerto como al Puerto Multimodal de Caucedo coloca al parque en el centro de las rutas comerciales del Caribe y América Latina.

El parque contará con la
El parque contará con la capacidad de construir oficinas, almacenes, plantas industriales y de servicios, destinados tanto a la venta como al arrendamiento. (Foto captura de video).

El complejo ofrecerá infraestructura de primer nivel: telecomunicaciones de alta velocidad con redundancia garantizada, espacios de formación avanzada para el desarrollo de talento humano, vigilancia 24/7 con tecnología de punta y paisajismo resiliente que utiliza especies nativas para reducir el consumo hídrico. Esta combinación busca atraer empresas orientadas a la innovación y la sostenibilidad.

Zonas francas dominicanas: impulso récord y objetivos 2026

Durante 2025, el sector de zonas francas en República Dominicana alcanzó cifras históricas: 200 mil empleos directos y exportaciones por USD 8,604 millones. El CNZFE señaló que más del 60% de las exportaciones de bienes del país provienen de este sector, lo que subraya su peso en la economía nacional.

Las nuevas aprobaciones, incluido Savanna Free Zone Park, buscan mantener la tendencia de expansión y diversificación que caracteriza al sector. El ministro Sanz Lovatón, acompañado por Daniel Liranzo y otros miembros del Consejo, manifestó que en 2026 se espera que las zonas francas mantengan un desempeño sobresaliente en generación de empleos, atracción de inversiones y crecimiento de exportaciones.

Savanna Free Zone Park ha sido diseñado bajo criterios de desarrollo sostenible, incorporando prácticas responsables y políticas de conservación ambiental. El objetivo es armonizar el crecimiento industrial con la protección del entorno y fomentar la inversión extranjera directa.

El parque contará con la capacidad de construir oficinas, almacenes, plantas industriales y de servicios, destinados tanto a la venta como al arrendamiento, de acuerdo con las normas legales vigentes. El enfoque integral permitirá consolidar una comunidad empresarial orientada a la innovación, con compañías de alta tecnología y manufactura avanzada.

La reciente inauguración del Hispaniola Industrial Free Zone Park en San Antonio de Guerra, en la misma provincia de Santo Domingo, evidencia el auge de inversiones privadas en el sector. Con una inversión de RD$2.400 millones y la creación proyectada de 15.000 empleos, el ecosistema de zonas francas dominicanas muestra dinamismo sostenido y visión estratégica.

Temas Relacionados

Savanna Free Zone ParkRepública DominicanaConsejo Nacional de Zonas FrancasGrupo EstrellaZonas FrancasInversión Extranjera

Últimas Noticias

Presidenta electa de Costa Rica escoge el Estadio Nacional para realizar el traspaso de poderes

El deseo de Laura Fernández es que la actividad sea abierta al público se viva como una verdadera fiesta democrática

Presidenta electa de Costa Rica

La Defensoría alerta sobre retrocesos en el sistema educativo por recortes fiscales en Costa Rica

La institución destaca que los menores recursos afectan gravemente a quienes estudian en comunidades rurales o con discapacidad, evidenciando riesgos persistentes para la equidad, la calidad y la inclusión escolar

La Defensoría alerta sobre retrocesos

El gobierno hondureño impulsa tres ejes estratégicos para transformar el sector marítimo

La nueva hoja de ruta busca agilizar operaciones logísticas, actualizar normas regulatorias y fortalecer la capacidad institucional para hacer frente a los retos actuales del comercio internacional y la seguridad portuaria

El gobierno hondureño impulsa tres

Los adultos mayores mantienen defensas contra el sarampión, según especialistas regionales

Expertos explican que las personas mayores de 60 años suelen contar con protección natural adquirida en la infancia, por lo que la vacunación sistemática solo se indica ante ausencia de inmunización previa. Médicos llaman a completar esquema en adultos jóvenes y niños

Los adultos mayores mantienen defensas

Guatemala iniciará incorporación de etanol en toda gasolina a partir de junio de 2026

La nueva disposición establece una mezcla obligatoria que impactará los costos de los hogares y la estructura de competencia en el sector energético, según analistas y documentos oficiales, afectando especialmente a quienes poseen vehículos antiguos

Guatemala iniciará incorporación de etanol

TECNO

Free Fire regala diamantes y

Free Fire regala diamantes y recompensas: estos son los códigos activos del 12 de febrero

Adam Mosseri, director de Instagram, desmiente la existencia de “la adicción clínica” a las redes sociales

Cómo conseguir los juegos gratuitos de Epic Games: Guía paso a paso para febrero 2026

¿Buscas juegos gratis? Steam lanza cuatro títulos para descargar y jugar sin pagar

Microsoft corrige un fallo en Bloc de Notas que ponía en riesgo a los usuarios: cómo actualizar la aplicación

ENTRETENIMIENTO

Priyanka Chopra reveló el impacto

Priyanka Chopra reveló el impacto de la critica sobre su pareja con Nick Jonas: “Fue muy doloroso”

Del videoclub al Oscar: Roger Avary reveló el detrás de escena que cambió Hollywood con “Pulp Fiction”

“¿Qué me enseñó el cáncer?”: el inspirador mensaje de James Van Der Beek sobre su enfermedad

“Like a Rolling Stone”: el día que Bob Dylan rompió todas las reglas y creó un ícono eterno

Cómo fueron los últimos días de James van der Beek antes de morir a los 48 años

MUNDO

La presidenta de Bulgaria designó

La presidenta de Bulgaria designó a Andrey Gyurov como primer ministro interino

El heredero del sah de Irán pidió un rápido ataque militar estadounidense contra el régimen teocrático

Colapsó la principal autopista de Portugal tras la ruptura de un dique: “La velocidad y la fuerza del agua es anormal”

La policía identificó a Jesse Van Rootselaar como responsable del tiroteo en la escuela secundaria de Canadá

El Reino Unido anunció una nueva ayuda militar a Ucrania por más de 500 millones de libras