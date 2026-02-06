República Dominicana: Gobierno de Abinader propone construir un nuevo estadio de béisbol

La Comisión Consultiva presidida por Milton Ray Guevara recomendó al Ejecutivo la construcción de un estadio de béisbol en Santo Domingo bajo estándares de la MLB. (Cortesía: Tigres del Licey)

La Comisión Consultiva constituida por orden del presidente de República Dominicana, Luis Abinader Corona, recomendó este jueves al Ejecutivo la construcción de un estadio de béisbol en el ensanche La Fe de Santo Domingo.

Todo esto con el fin de cumplir con los estándares exigidos por las Grandes Ligas de Béisbol (MLB por sus siglas en inglés), bajo un esquema de alianza público-privada, según informa la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) en un comunicado.

La iniciativa de evaluar la viabilidad de una nueva sede responde al interés gubernamental en dotar al béisbol dominicano de infraestructuras con estándares internacionales.

El proceso se enmarca en la estrategia del país para estimular el desarrollo deportivo y fortalecer la relación con ligas extranjeras, en un contexto donde el béisbol es un elemento central de la identidad nacional de la isla y motor económico gracias a la exportación de talento hacia Estados Unidos.

La reunión decisiva de la Comisión Consultiva, que respaldó la edificación del estadio, se celebró luego de un análisis exhaustivo de los estudios técnicos y los testimonios recabados durante el proceso de evaluación del proyecto en el sector La Fe.

Evaluación técnica y salvaguarda del entorno

La Comisión, presidida por Milton Ray Guevara Subero Isa e integrada por figuras como el ministro de Deportes Kelvin Cruz y especialistas del sector, concluyó que optar por una infraestructura nueva constituye la solución más adecuada para responder a los requerimientos del béisbol profesional moderno y a los estándares internacionales.

El Gobierno dominicano apuesta por una alianza público-privada para la edificación del estadio de béisbol en la capital. (Cortesía: The best of DR)

En la sesión también se determinó que el desarrollo del estadio propuesto no implicará intervención ni afectación alguna para las instalaciones del Coliseo de Boxeo Carlos Teo Cruz.

Consultas, actores involucrados y próximos pasos

El grupo, conformado además por Catalino Correa Hiciano, Vitelio Mejía Ortiz, los juristas Olivo Rodríguez Huertas, Angélica Noboa Pagán, Elka Scheker Mendoza, Julissa Vásquez y el director ejecutivo Edgar Torres Reynoso, fue creado por el Decreto 306-25 con la misión de realizar un examen integral sobre la factibilidad del proyecto.

Desde su instauración, la Comisión ha desarrollado una agenda de reuniones con actores claves del béisbol profesional nacional para incorporar sus opiniones y sugerencias al proceso.

Esta fase de consultas continuará en futuras sesiones como parte del análisis previo a la recomendación final al Poder Ejecutivo.

La Comisión subrayó en el acta de la reunión que su evaluación contempla no solo los aspectos arquitectónicos, sino también la integración urbana y los impactos sociales y económicos derivados de la construcción en el ensanche La Fe.

Actuales estadios no cumplen con la capacidad exigida por la MLB, lo que limita la posibilidad de que Santo Domingo albergue grandes eventos internacionales de béisbol. (Cortesía: La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana)

El objetivo es dotar a la capital de una infraestructura moderna que cumpla con los requisitos internacionales y permita que la ciudad sea vista como candidata para albergar eventos internacionales de béisbol, como el Clásico Mundial y la Serie del Caribe.

Nueva infraestructura para albergar torneos internacionales

Actualmente, los estadios principales del país no alcanzan la capacidad mínima requerida por la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe para organizar la Serie del Caribe.

Por esta razón, la LIDOM ha insistido en la urgencia de un nuevo estadio que cumpla con los parámetros internacionales, ya que la falta de instalaciones adecuadas ha limitado la posibilidad de que Santo Domingo repita como sede de grandes torneos en los próximos años.

El presidente de LIDOM, Vitelio Mejía, afirmó que, sin un estadio con capacidad para 25,000 personas, la República Dominicana no podrá acoger nuevamente la Serie del Caribe programada para 2028, la cual se celebrará en Miami.

La nueva instalación propuesta no solo beneficiaría al deporte, sino que también impulsaría el desarrollo urbano y económico en la zona, integrando espacios recreativos y deportivos adicionales dentro del país caribeño.