República Dominicána

República Dominicana: Gobierno de Abinader propone construir un nuevo estadio de béisbol

Una comisión recomienda al presidente Luis Abinader Corona construir en el ensanche La Fe de Santo Domingo un recinto que cumpla con los estándares exigidos por las Grandes Ligas de Béisbol

Guardar
La Comisión Consultiva presidida por
La Comisión Consultiva presidida por Milton Ray Guevara recomendó al Ejecutivo la construcción de un estadio de béisbol en Santo Domingo bajo estándares de la MLB. (Cortesía: Tigres del Licey)

La Comisión Consultiva constituida por orden del presidente de República Dominicana, Luis Abinader Corona, recomendó este jueves al Ejecutivo la construcción de un estadio de béisbol en el ensanche La Fe de Santo Domingo.

Todo esto con el fin de cumplir con los estándares exigidos por las Grandes Ligas de Béisbol (MLB por sus siglas en inglés), bajo un esquema de alianza público-privada, según informa la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) en un comunicado.

La iniciativa de evaluar la viabilidad de una nueva sede responde al interés gubernamental en dotar al béisbol dominicano de infraestructuras con estándares internacionales.

El proceso se enmarca en la estrategia del país para estimular el desarrollo deportivo y fortalecer la relación con ligas extranjeras, en un contexto donde el béisbol es un elemento central de la identidad nacional de la isla y motor económico gracias a la exportación de talento hacia Estados Unidos.

La reunión decisiva de la Comisión Consultiva, que respaldó la edificación del estadio, se celebró luego de un análisis exhaustivo de los estudios técnicos y los testimonios recabados durante el proceso de evaluación del proyecto en el sector La Fe.

Evaluación técnica y salvaguarda del entorno

La Comisión, presidida por Milton Ray Guevara Subero Isa e integrada por figuras como el ministro de Deportes Kelvin Cruz y especialistas del sector, concluyó que optar por una infraestructura nueva constituye la solución más adecuada para responder a los requerimientos del béisbol profesional moderno y a los estándares internacionales.

El Gobierno dominicano apuesta por
El Gobierno dominicano apuesta por una alianza público-privada para la edificación del estadio de béisbol en la capital. (Cortesía: The best of DR)

En la sesión también se determinó que el desarrollo del estadio propuesto no implicará intervención ni afectación alguna para las instalaciones del Coliseo de Boxeo Carlos Teo Cruz.

Consultas, actores involucrados y próximos pasos

El grupo, conformado además por Catalino Correa Hiciano, Vitelio Mejía Ortiz, los juristas Olivo Rodríguez Huertas, Angélica Noboa Pagán, Elka Scheker Mendoza, Julissa Vásquez y el director ejecutivo Edgar Torres Reynoso, fue creado por el Decreto 306-25 con la misión de realizar un examen integral sobre la factibilidad del proyecto.

Desde su instauración, la Comisión ha desarrollado una agenda de reuniones con actores claves del béisbol profesional nacional para incorporar sus opiniones y sugerencias al proceso.

Esta fase de consultas continuará en futuras sesiones como parte del análisis previo a la recomendación final al Poder Ejecutivo.

La Comisión subrayó en el acta de la reunión que su evaluación contempla no solo los aspectos arquitectónicos, sino también la integración urbana y los impactos sociales y económicos derivados de la construcción en el ensanche La Fe.

Actuales estadios no cumplen con
Actuales estadios no cumplen con la capacidad exigida por la MLB, lo que limita la posibilidad de que Santo Domingo albergue grandes eventos internacionales de béisbol. (Cortesía: La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana)

El objetivo es dotar a la capital de una infraestructura moderna que cumpla con los requisitos internacionales y permita que la ciudad sea vista como candidata para albergar eventos internacionales de béisbol, como el Clásico Mundial y la Serie del Caribe.

Nueva infraestructura para albergar torneos internacionales

Actualmente, los estadios principales del país no alcanzan la capacidad mínima requerida por la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe para organizar la Serie del Caribe.

Por esta razón, la LIDOM ha insistido en la urgencia de un nuevo estadio que cumpla con los parámetros internacionales, ya que la falta de instalaciones adecuadas ha limitado la posibilidad de que Santo Domingo repita como sede de grandes torneos en los próximos años.

El presidente de LIDOM, Vitelio Mejía, afirmó que, sin un estadio con capacidad para 25,000 personas, la República Dominicana no podrá acoger nuevamente la Serie del Caribe programada para 2028, la cual se celebrará en Miami.

La nueva instalación propuesta no solo beneficiaría al deporte, sino que también impulsaría el desarrollo urbano y económico en la zona, integrando espacios recreativos y deportivos adicionales dentro del país caribeño.

Temas Relacionados

Comisión ConsultivaSanto DomingoGrandes Ligas de BéisbolInfraestructura DeportivaLuis Abinader Corona

Últimas Noticias

La aerolínea panameña Copa Airlines logra el mayor índice de puntualidad de Latinoamérica en 2025

El informe anual de Cirium ubica a la compañía aérea como la segunda más puntual del mundo y destaca un desempeño operativo apoyado en el esfuerzo de sus equipos y la modernización de su flota

La aerolínea panameña Copa Airlines

La SIP celebra aprobación unánime para eliminar cárcel a periodistas en Costa Rica

El respaldo legislativo a la derogación de sanciones penales busca alinear la normativa costarricense con estándares internacionales y promover un entorno de mayor apertura para los trabajadores de medios y comunicadores

La SIP celebra aprobación unánime

Tips para crear un outfit digno de la residencia centroamericana de Shakira en El Salvador

La residencia centroamericana de Shakira en El Salvador se acerca y los fans preparan sus mejores looks inspirados en la cantante, optando por prendas brillantes, botas y accesorios que reflejan la esencia de sus shows

Tips para crear un outfit

Médico advierte sobre aumento de neumonías en personas de 25 a 40 años en El Salvador

La incidencia de infecciones pulmonares crece entre este segmento poblacional, que antes no figuraba como vulnerable y que ahora requiere atención y vacunación.

Médico advierte sobre aumento de

La Lotería Fiscal cambia de formato tras impulsar el pedido de factura en comercios

La iniciativa contribuyó a elevar la recaudación del ITBMS en 2025, impulsando el pedido de facturas y fortaleciendo los ingresos del Estado

La Lotería Fiscal cambia de

TECNO

Switch 2 sorprende: Nintendo anuncia

Switch 2 sorprende: Nintendo anuncia catálogo con Indiana Jones, Fallout 4 y más

Por qué WhatsApp dejará de funcionar en ciertos celulares iOS y Android a finales de febrero de 2026

Cómo usar la tecnología en San Valentín para sorprender a tu pareja, según la IA

Ahora podrás identificar las llamadas spam con este prefijo

Cómo recuperar chats borrados de WhatsApp sin instalar más aplicaciones

ENTRETENIMIENTO

Bad Bunny asegura que no

Bad Bunny asegura que no será necesario hablar español para disfrutar su show del Super Bowl

Cómo nació el icónico sticker Parental Advisory y por qué dividió a Estados Unidos

Travis Scott, nominado pero sin galardón: “Nunca me importaron las críticas ni lo que digan de la música”

Por qué Draco Malfoy se convirtió en un símbolo de suerte en China

Sung Hoon, de ENHYPEN, es parte de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

MUNDO

De las carreras al espectáculo:

De las carreras al espectáculo: el shoey, el ritual que desafía reglas y conquista celebraciones en todo el mundo

Estados Unidos apuesta por la diplomacia con Irán pero Donald Trump mantiene abierta la opción militar

Polonia y Ucrania firmaron un acuerdo para producir armas y material de defensa conjuntos

Zelensky anunció que Ucrania y Rusia continuarán pronto las negociaciones de paz

Irán incautó dos petroleros extranjeros en el Golfo Pérsico