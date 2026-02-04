El presidente de República Dominicana sostiene diálogo con mandatario ecuatoriano sobre posible acuerdo comercial

Los presidentes de República Dominicana y Ecuador exploran un acuerdo comercial para fortalecer intercambios e inversiones bilaterales. (Foto: Presidencia Ecuador)

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, sostuvo un encuentro con su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, en el marco de la Cumbre Mundial de Gobiernos realizada en Dubái. La conversación giró en torno a la posibilidad de avanzar hacia un acuerdo comercial que fortalezca los intercambios y la inversión entre ambos países, EFE.

Según la información difundida desde la Presidencia ecuatoriana, ambos mandatarios coincidieron en la necesidad de profundizar la cooperación económica. El objetivo compartido se centra en fomentar el encadenamiento productivo y la reactivación de la economía mediante un posible tratado orientado a la generación de empleo y el aumento de la competitividad.

El comunicado oficial recordó que en 2023, bajo el gobierno de Guillermo Lasso, Ecuador y República Dominicana ya habían iniciado conversaciones para avanzar en un tratado de “alcance parcial”. Este tipo de acuerdo contempla compromisos generales en materia arancelaria y la elaboración de una lista básica de bienes exportables por cada parte.

Durante la jornada en Dubái, Noboa también mantuvo un diálogo con el presidente de Estonia, Alar Karis, en el que exploraron iniciativas para facilitar la migración circular hacia Europa. De acuerdo con la Presidencia ecuatoriana, el mandatario mostró interés en la experiencia estonia en ciberseguridad y servicios digitales, y planteó la posibilidad de crear programas de capacitación y formación en este ámbito, de acuerdo con EFE.

Ecuador y República Dominicana retoman las negociaciones iniciadas en 2023 para un tratado de alcance parcial sobre aranceles y exportaciones. (Foto: Presidencia Ecuador)

En el marco de la agenda oficial, Daniel Noboa participó en el foro ‘El próximo capítulo de América Latina: ¿Qué viene después?’, junto a Luis Abinader y el presidente de Paraguay, Santiago Peña. Allí, Noboa remarcó que las prioridades de su administración incluyen la consolidación de alianzas para incentivar la inversión, crear empleo y promover el crecimiento económico.

El presidente ecuatoriano hizo énfasis en la importancia del trabajo conjunto para enfrentar al crimen organizado transnacional y subrayó que el multilateralismo resulta clave para restablecer la paz ciudadana. Según la información proveniente de la Presidencia de Ecuador, ambos líderes reafirmaron su compromiso con la cooperación internacional como vía para el desarrollo nacional.

La declaración oficial concluyó que existe un consenso para fortalecer el avance de los intercambios comerciales, las inversiones y la reactivación económica por medio de un acuerdo que fomente el empleo y la competitividad en ambos países.

Cumbre Mundial de Gobiernos 2026

La Cumbre Mundial de Gobiernos 2026 se perfila como un evento de gran envergadura, con una programación que abarca 24 foros temáticos y más de 320 sesiones especializadas. Se espera la participación de 450 personalidades, entre las que figuran ministros, altos funcionarios y expertos internacionales.

El carácter estratégico y multidisciplinar de la cumbre se verá reforzado por la presencia de instituciones clave como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Corporación Financiera Internacional (CFI), entidad vinculada al Banco Mundial.

La Cumbre Mundial de Gobiernos 2026 prevé más de 320 sesiones especializadas con la participación de expertos y organizaciones internacionales como el FMI y CFI. (Foto: Presidencia Ecuador)

Entre los espacios destacados de la agenda figuran el New Silk Road Forum, el Foro de Inversiones de Alto Nivel impulsado por la CFI para América Latina y el Caribe, la décima Conferencia Internacional de Cooperación junto a la Asociación de Estados del Caribe, y el Foro sobre el Futuro de la Economía, donde se examinarán las tendencias emergentes en desarrollo económico y gestión pública.

La asistencia de la delegación dominicana a este encuentro internacional reafirma el compromiso del Gobierno con la modernización del Estado. Además, proyecta una imagen de alineación con las mejores prácticas globales en innovación y políticas públicas.