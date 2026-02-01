El presidente Abinader asistirá a la Cumbre Mundial de Gobiernos 2026 en Dubái

La participación de Luis Abinader en la Cumbre Mundial de Gobiernos 2026 en Dubái posicionará a República Dominicana en el debate internacional sobre innovación estatal. (Foto: cortesía)

La asistencia del presidente Luis Abinader a la Cumbre Mundial de Gobiernos 2026 en Dubái marca un nuevo paso en la estrategia internacional de la República Dominicana. El mandatario se suma a líderes mundiales y expertos en uno de los foros más influyentes dedicados a la gobernanza y la innovación tecnológica.

La agenda oficial incluye debates sobre los desafíos urgentes que enfrentan los gobiernos en la actualidad y el impacto que la tecnología puede generar en la gestión pública. El lema de esta edición, “Dando forma al futuro de los gobiernos”, enfatiza la necesidad de respuestas coordinadas ante los cambios globales.

Durante su estadía, Abinader sostendrá encuentros bilaterales con presidentes suramericanos y reuniones con representantes dominicanos, según Diario Libre. Estas actividades buscan consolidar alianzas y fortalecer la cooperación internacional, de acuerdo con los lineamientos de la política exterior dominicana.

Desde 2013, la Cumbre se ha posicionado como un espacio fundamental para el intercambio de ideas entre líderes de opinión y quienes diseñan las políticas públicas. En esta ocasión, el evento se desarrollará entre el 3 y el 5 de febrero, con la participación de delegaciones de diversos países.

Uno de los ejes centrales del encuentro es la World Laureates Summit (WLS), que por primera vez se celebra fuera de Shanghái. Este foro reúne a galardonados con el Premio Nobel, el Premio Turing y la Medalla Fields. Entre los participantes destacados se encuentran Michael Levitt, Kip Thorne y John Hopcroft, quienes aportan perspectivas científicas y técnicas sobre los grandes retos globales. Las conclusiones de este espacio se presentarán a lo largo de la cumbre.

Expertos de más de 150 países y líderes globales se reunirán en Dubái para buscar soluciones a los desafíos actuales de la gobernanza y la tecnología. (Foto: Bussiness Wire)

La programación de la Cumbre Mundial de Gobiernos 2026 incluirá 24 foros temáticos y más de 320 sesiones especializadas, con la participación de 450 personalidades, entre ellas ministros, altos funcionarios y expertos internacionales. El carácter estratégico y multidisciplinar del evento se verá reforzado por la presencia de instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Corporación Financiera Internacional (CFI), miembro del Banco Mundial.

Entre los espacios más relevantes de la agenda se encuentra el New Silk Road Forum, el Foro de Inversiones de Alto Nivel promovido por la CFI para América Latina y el Caribe, la décima Conferencia Internacional de Cooperación junto a la Asociación de Estados del Caribe, y el Foro sobre el Futuro de la Economía, donde se analizarán las tendencias emergentes para el desarrollo económico y la gestión pública.

La presencia dominicana reafirma el compromiso del Gobierno con la modernización del Estado y proyecta una imagen alineada con las mejores prácticas globales en innovación y políticas públicas.

Cumbre Mundial de Gobiernos 2025

La Cumbre Mundial de Gobiernos 2025, celebrada entre el 11 y el 13 de febrero en Dubái, estableció un nuevo récord de participación, al reunir a más de 140 delegaciones, 30 jefes de Estado y 6.000 asistentes. Bajo el lema “Forjando los Gobiernos del Futuro”, el evento se convirtió en un escenario de referencia para el análisis de los principales desafíos de la gestión pública global.

Uno de los focos más relevantes fue la Inteligencia Artificial y las Fronteras Emergentes. En el foro TIME 100 AI, los cien expertos más influyentes en inteligencia artificial, incluyendo a Elon Musk y los directores ejecutivos de Google y NVIDIA, debatieron sobre la necesidad de que la IA se orientara a potenciar las capacidades humanas y no a reemplazarlas.

La Cumbre Mundial de Gobiernos 2025, se denominó: “Forjando los Gobiernos del Futuro”. (Foto: Gobierno del Paraguay)

En materia de gobernanza y transparencia, los participantes discutieron modelos de “Estado Abierto” y examinaron cómo la tecnología había comenzado a ser una herramienta clave para fortalecer la rendición de cuentas y combatir la corrupción, destacando la importancia de recuperar la confianza ciudadana.

Los asuntos de sostenibilidad y clima ocuparon un lugar central. Se presentaron propuestas comparables a un “Plan Marshall” para promover inversiones de gran escala, con el fin de lograr la descarbonización de la economía mundial antes de 2070.

En el eje dedicado a la economía y el financiamiento, representantes del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial analizaron la volatilidad de los mercados y examinaron el avance de las monedas digitales en el sistema financiero internacional.

Esta edición de la Cumbre dejó huella como un punto de inflexión en la discusión internacional sobre el futuro de los gobiernos y la cooperación global.