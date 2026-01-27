República Dominicána

La conmemoración a Juan Pablo Duarte en Dominicana impulsa llamado a proteger la soberanía nacional

El acto realizado en el Parque Independencia fue escenario para reiterar la urgencia de sancionar prácticas perjudiciales a los intereses estatales

Algunos de los asistentes fueron el director del Distrito Educativo Estanislao Peralta, la Directora Adjunta Milanda Fernández, alcalde municipal, Eberto Núñez, Digna Matos, en representación de la gobernadora civil Adela Tejada, el presidente de la Comisión Permanente de Educación de la Cámara de Diputados, Nolberto Ortiz.

El homenaje al natalicio de Juan Pablo Duarte congregó a diversas instituciones y figuras públicas en el Parque Independencia de Santo Domingo, donde el Instituto Duartiano encabezó un acto en el Altar de la Patria. Este evento no solo estuvo marcado por la tradicional ofrenda floral, sino que fue el escenario para un firme llamado a defender la soberanía nacional y denunciar la corrupción, especialmente en la frontera. El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, enfatizó la necesidad de voluntad política y de sanciones ejemplares como instrumentos necesarios para proteger los intereses del país.

Durante la ceremonia, organizada en el marco del 213 aniversario del nacimiento de Duarte, Gómez Ramírez insistió en que la conmemoración trasciende el simbolismo floral. Declaró a los medios: “Cuando haya sanción ejemplar, persecución efectiva, entonces estaría expresada la voluntad de que realmente se quiere conjurar la corrupción en sentido general, incluyendo esa corrupción que preocupa, que es la corrupción fronteriza, independientemente de que toda corrupción es mala. Pero nosotros entendemos que para la patria toda corrupción es mala, pero peor la fronteriza”.

El llamado incluyó una exhortación a los organismos de inteligencia para que refuercen la identificación y procesamiento de quienes faciliten el paso irregular de ciudadanos haitianos hacia territorio dominicano.

Estudiantes recordaron su pensamiento, "basado en la justicia, la moral y el respeto a la dignidad humana". (Cortesía)

El Instituto Duartiano alertó además sobre lo que consideró una campaña en redes sociales dirigida a los símbolos patrios, en particular al Himno Nacional, al tiempo que recordó que la Constitución y la legislación dominicanas protegen estos emblemas, según indicó Gómez Ramírez.

Como parte de la agenda conmemorativa, la institución anunció la develación de la primera estatua ecuestre de Juan Pablo Duarte en el país, ubicada en la intersección del boulevard de la avenida 27 de Febrero con Winston Churchill. Esta obra fue presentada como un símbolo de la faceta militar de Duarte y de su esfuerzo en la lucha por la independencia de la República Dominicana.

La jornada congregó a representantes de diversas entidades, incluyendo al Senado y al partido Alianza País, junto a estudiantes y ciudadanos que acudieron al parque para rendir tributo y escuchar los mensajes de los oradores, según se informó en el acto solemne. Entre los asistentes destacó la presencia de la comitiva completa del Instituto Duartiano.

Gómez Ramírez evocó no solo el legado político y militar de Duarte, a quien definió como el primer militar de carrera de la nación, sino también su honestidad y rigor en la administración pública. Recordó que Duarte devolvió al fisco la mayor parte de los recursos que manejó, dejando registro detallado de su uso para las tropas, según declaró.

Los dominicanos honraron la memoria de Juan Pablo Duarte pidiendo les inspire a construir una República "más justa, digna y soberana".

El acto concluyó con la reafirmación del compromiso de las entidades presentes de continuar la labor y los ideales de Duarte, defendiendo la independencia y los valores republicanos sobre los que descansa la República Dominicana.

“Rendimos honor al arquitecto y libertador de nuestra nación, padre de la República Dominicana. Su vida estuvo marcada por el sacrificio, la valentía y un amor infinito por la libertad y la soberanía de su pueblo. Duarte no solo soñó una patria libre, sino que entregó su juventud, sus ideales y su existencia entera para hacerla realidad. Su pensamiento, basado en la justicia, la moral y el respeto a la dignidad humana, continúa siendo la brújula que debe guiar el presente y el futuro de la nación dominicana”, comentó la senadora, Lía Díaz.

