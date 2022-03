De EEUU a Brasil: estos son los libros escritos por los tiburones de “Shark Tank” con consejos para alcanzar el éxito

Foto: Canal Sony

“Shark Tank” es un famoso programa de telerrealidad, en el cual un grupo de exitosos empresarios (conocidos como “tiburones”) brindan apoyo, dinero y consejos a emprendedores locales deseosos de seguir el camino de sus posibles tutores.

El programa inicia con emprendedores que van a mostrarle a los tiburones los productos o las empresas que desarrollan y, durante el transcurso del espacio, los empresarios, si ven que es buena oportunidad, buscarán la manera de apoyarlos, ya sea aportando dinero o incluso convirtiéndose en socios.

El formato se ha replicado en diferentes partes del mundo, y en países como Estados Unidos, Portugal, Australia, Italia, México, Brasil, Vietnam, Colombia y la India manejan formatos similares, aunque las ideas y la manera de ver el mundo de cada empresario es distinta.

Todos y cada uno de ellos alcanzaron el éxito y la comodidad económica, pero no fue de la noche a la mañana o incluso no fue porque siempre hayan tomado buenas decisiones; sino que, a pesar de las equivocaciones, encontraron la manera de salir adelante gracias, aseguran casi todos, a “pensar en grande”.

Por esa razón, muchos de estos tiburones han publicado su propia receta para el éxito, hablando de sus historias personales y compartiendo sus secretos como empresarios para que los interesados puedan tener un poco de ayuda extra.

Pensar en grande para hacerla en grande, Marcus Dantus

Libro Shark Tank

La planeación, empatía, humildad, liderazgo serán palabras que muchos conocen, pero no todos saben cómo emplearlas. Es por eso que Marcus Dantus publicó su más reciente libro en editorial Planeta, con el fin de apoyar a las personas con habilidades para alcanzar el éxito.

El inversionista ha creado, invertido y aconsejado en muchas empresas y qué mejor que transfiera en un libro sus habilidades más importantes con el fin de ayudar no solo a emprendedores, sino a cualquiera que desee salir adelante.

Daymond John & Daniel Paisner

Libro Shark Tank

Daymond John, uno de los empresarios e inversores de Shark Tank de EEUU a creado tres libros en conjunto con el periodista Daniel Paisner. “The Power of broke”, “Rise&Grind” y “Powershift” son los tres libros que ha publicado el inversor más famoso de los tiburones.

En estos tres libros no solo habla de cómo promocionar sus productos, sino que lleva al lector a conocer las situaciones más difíciles por las que tuvo que pasar para tener el impulso de sacar adelante su empresa, además de superarse y construir una vida llena de éxitos y recompensas.

EL Negociador, Arturo Elías Ayub

Libro Shark Tank

En la vida se toman buenas y malas decisiones, pero escucharlas de Arturo Elías, a quien se le considera el mejor negociador de América Latina, es algo que proyecta para las futuras generaciones, pues en esta biografía deja en claro que lo más importante para salir adelante es tener pasión por lo que se hace.

En el libro editado por Grijalbo enseña al lector las lecciones que ha aprendido desde que fue presidente del equipo de fútbol Pumas, hasta convertirse el empresario y negociador más importante.

Alpinista de sueños, Patricia Armendáriz

Libro Shark Tank

La economista, emprendedora, financiera y ahora legisladora de México publicó su libro con el fin de alcanzar el éxito en la vida, los negocios y también en el programa de televisión Shark Tank.

A través de su experiencia relata cómo fue posible salir adelante con la escasez, el fracaso y la feminidad, pues ella ha sido una de las mujeres que ha empoderado a los microempresarios mexicanos y la cual se dio a conocer a nivel internacional.

Janine Allis (Australia)

Libro Shark Tank

La empresaria y fundadora de Boost Juice, Janine Allis, inició desde casa en el año 2000 y para contarnos cómo fue el éxito y lo que la llevó a tener su propia empresa escribió tres libros: “The Accidental Entrepreneur”, “The Accidental Entrepreneur: The Juicy Bits” y “The Secrets of My Success”.

En estos libros comparte cómo fue que sus habilidades de ama de casa la llevaron a ser empresaria y directora de una corporación multinacional, pues ya tiene 400 tiendas en 12 países.

Y a pesar de haber luchado mucho para obtener el nombre y reconocimiento, en sus libros enseña también cómo fue llegar a las personas con su filosofía, escuchar a sus clientes y comercializar como los grandes.

Andrew Banks (Australia)

Libro Shark Tank

Otro de los tiburones que ha escrito libros y que brinda conocimiento sobre como llevar una empresa. E también productor tiene cuatro libros que son: “Flourish & Prosper”, “Achieving Your Dream Career”, “The Morgan and Banks Guide to: Getting That Job” y “Going Up - How to Get, Keep and Advance Your Career”.

Andrew habla sobre cómo fue que empezó su empresa de contratación llamada “Morgan and Banks”, que la dirigió junto con su compañero Geoff Morgan y el cual ambos supieron salir adelante, pues en este libro revelan las ideas, los principios y las técnicas que permitieron recorrer en este camino.

Naomi Simson (Australia)

Libro Shark Tank

Esta empresaria, bloguera, podcaster y emprendedora australiana publicó tres libros de los cuales habla sobre cómo fue el éxito de la línea australiana RedBallon en 2001. Sus publicaciones son: “Ready To Soar: Turn Your Idea Into A Business”, “Live What You Love: When Passion And Purpose Change your life” y “I Want what She’s Having”.

En cada uno de estos libros no solo habla de la empresa que sacó adelante, sino también cómo fue convertir una brillante idea en un negocio próspero, pues da consejos sobre cómo evitar las trampas en las que caen las empresas nuevas y desarrollar su hoja de rutina individual para el éxito.

João Appolinário, Brasil

Libro Shark Tank

¿Quién es João Appolinário?, en este libro no solo conocerás parte de la vida de este emprendedor y fundador de Polishop, la empresa más sorprendente de Brasil, sino también vas a ver la manera de por qué actúa así, cómo actúa y despertando a la gente con la palabra “innovación”.

Este empresario sacó dos libros: “Inovar é questionar o que já existe” y “João Appolinário: História de um Empreendedor”.

“E Se Colocar Pimenta?” Caito Maia

Libro Shark Tank

En este libro, el brasileño Caito lleva al lector a ver cómo es un empresario y junto con el periodista Rodolfo Araújo muestran el punto de vista de todos los integrantes del equipo que están participando, con el fin de tener éxito.

Este libro titulado ¿Y si le pones pimienta? hace un análisis teórico basado en decenas de referencias que explican el éxito de la trayectoria de Chilli Beans la cual el lector conocerá la historia de la empresa que se divide en tres fases: supervivencia al despegue y madurez.

“Desistir não é opção”, Camila Farani

Libro Shark Tank

En este libro de la brasileña, titulado (en español) “Rendirse no es una opción”, hay algo muy interesante que tiene esta empresaria, pues ella prefiere fijarse más en lo que hay “afuera de la caja” y no quedarse con lo que tiene.

En este libro brinda su experiencia para sobrevivir a las adversidades y alcanzar el éxito, sino también va tratando temas de la cultura de la informalidad, la falta de especialización, aprendizaje continuo de emprendedores y poder dar el siguiente paso.

“Put A Shark In Your Tank”, Kevin Harrington

Libro Shark Tank

Kevin Harrington, uno de los tiburones que aparece en la versión de Estados Unidos, publicó su libro (en español) “Pon un tiburón en tu tanque”. En donde quiere enseñarles a las personas cómo crear, iniciar y hacer crecer su negocio.

A través de su experiencia personal, Kevin dará los consejos y trucos necesarios para hacer realidad el negocio perfecto.

También a publicado otros libros en colaboración con: Mark Timm (Mentor to Millions) y Zig Ziglar (Secrets of Closing the Sale).

“Shark Tales” Barbara Corcoran

Libro Shark Tank

No hay mejor manera de iniciar un negocio si lees la historia real de la estrella de Shark Tank, pues en este libro da su mejor consejo para la persona que esté iniciando su primer trabajo como emprendedor.

Pues en este libro habla de cómo después de fracasar en 22 trabajos, le pidió prestado a su novio mil dólares y abrió una pequeña oficina de bienes raíces en Nueva York, convirtiéndolo gradualmente en una empresa de 6 millones de dólares y el lector, al terminar de leer el libro solo dirá: “si ella puede hacerlo, yo también”.

Otro de su libro que ha publicado es: “Use What You’ve Got: & Other Business Lessons I Learned from My Mom”.

“Driven: How To Succeed In Business And In Life”, Robert Herjavec

Libro Shark Tank

Este tiburón que ha ayudado a muchas miniempresas a salir adelante no tuvo toda la experiencia de la noche a la mañana, pues este hijo de inmigrante croatas ganó su riqueza superando las adversidades con trabajo duro y determinación.

En este libro comparte su sabiduría, además de que este libro es reconocido como uno de los más inspiradores de los últimos tiempos, pues habla desde su trabajo como mesero, hasta crecer su empresa de tecnología y convertirla en un conglomerado de clase mundial.

Ha publicado otros libros como: “The Will To Win: Leading, Competing, Succeeding” y “You Don’t Have to Be a Shark”.

“Cold Hard Truth on Men, Women & Money”, Kevin O’Leary

Libro Shark Tank

Mientras que algunos tiburones te dan una receta sobre cómo empezar a emprender Kevin O´Leary, superestrella de la televisión, te brinda una guía de cómo evitar los errores relacionados con el dinero en cada etapa de vida.

Uno de los consejos es “No gastes demasiado. Sobre todo, ahorrar. Invierte siempre” y a pesar de ser un consejo simple, es el más difícil de todos los empresarios, pues las finanzas personales son un desafío a cualquier edad. Uno de los éxitos de Kevin, para estar en Shark Tank, es el de la administración del dinero y en los negocios, pero también reconoce que ha tenido errores en el camino y eso se ve reflejado en su libro.

Otros libros que ha escrito son: “Cold Hard Truth: On Business, Money & Life” y “Family, kids and money”.

“Invent It, Sell It, Bank It!”, Lori Greiner

Libro Shark Tank

La estrella de Shark Tank de Estados Unidos escribió una guía para poner en marcha una empresa o producto y poder posicionarlo para que tengan éxito.

Su libro (en español) ¡Invéntalo, véndelo, deposítalo! Pues la “tiburón” comparte su propia fórmula secreta, junto con historias personales para mostrar que se pueden tener errores y ganancias.

“Remoter”, Alexander Torrenegra

Libro Shark Tank

Este “tiburón” de Colombia publicó su libro “Remoter. Cómo construir y escalar equipos remotos exitosamente”, en el cual da a entender este empresario que las personas que trabajan en una empresa no es necesario que se junten para poder cumplir con sus tareas, al contrario, la tecnología permite los trabajaos remotos y la productividad reflejará el resultado.

Lo que hace este emprendedor, en conjunto con Andrés Cajiao, poder entender cómo es que se desarrolla el trabajo remoto y entender cuáles son las herramientas de trabajo más efectivas.

