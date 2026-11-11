James Gunn se retira como encargado del universo DC

(REUTERS/Mario Anzuoni) (Reuters)

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Hace algunos días, se empezó a divulgar que James Gunn y Peter Safran acababan de dejar su puesto como directores y encargados del todavía joven universo cinematográfico de DC, el cual comenzó hace tan solo 2 años con Creature Commandos y Superman. Pero la noticia se terminó de confirmar cuando James Gunn realizó un post en Instagram confirmando los dichos y agradeciendo el apoyo de los espectadores durante este tiempo.

“Vaya 4 años. Gracias a todos los que nos apoyaron a mí y a Peter durante este tiempo como cabezas de DC Studios” fueron las palabras que usó Gunn para comenzar su post sobre su tiempo como jefe del gigante de los cómics en el mundo cinematográfico. En este mismo, James habla sobre lo que significó para él este periodo de tiempo, así como también recuerda momentos claves del mismo: “Estrenar Superman y Clayface, hacer Peacemaker, leer los guiones de The People Vs, el proceso de Man Of Tomorrow, que hasta ahora ha sido la mejor experiencia de mi vida creando una película, así como también muchos momentos más”. También hace hincapié en la importante labor de Peter Safran, llamándolo “La persona más inteligente y competente que he conocido”.

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Peacemaker S2 - Ep. 7

Sin embargo, Gunn comenta que lo más pesado de la labor fue comprender lo que implica manejar un universo tan grande como el de DC, una tarea que a veces podía llegar a ser “demasiado corporativa”, según él mismo, y en la que Safran lo ayudó fuertemente. A pesar de esto, la misma podía llegar a ser demasiado agotadora para el director, quien solo podía tomarse un descanso muy de vez en cuando y por poco tiempo. Esto hacía que su vida personal también se viera rodeada de estos problemas.

Por esto mismo, Gunn se siente aliviado de poder dejar su cargo como encargado de DC junto a Safran, ya que le permitirá solo dedicarse a dirigir futuros proyectos del universo, confirmando que Man of Tomorrow, la secuela de Superman, saldrá en verano de Estados Unidos (invierno para nosotros), y que también estarán a cargo de otro proyecto en este universo que recién empieza.

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Imagen de 'Superman'

Por lo visto, el universo de DC está lejos de terminarse, y un reinicio como algunos fanáticos temían no está planeado. Ahora mismo parece que la decisión de Warner fue seguir con lo originalmente planeado por Gunn y Safran, solo que con alguien más al mando.

¿Quién será esta persona? Por suerte, ya tenemos un nombre confirmado: Jeremy Latcham, quien trabajó en la producción de varias películas dentro del universo de Marvel, como Guardianes de la Galaxia o las primeras dos entregas de los Vengadores. Esto sigue la extraña tradición de DC de tomar ex-empleados de la empresa enemiga para que se encarguen de su universo cinematográfico.

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(Warner Bros.)

Sin embargo, aún desconocemos el futuro de proyectos que aún no han comenzado su producción, como puede ser la película de Swamp Thing, sobre la cual Safran seguía insistiendo en que iba a realizarse, pero que con este cambio de mando todavía no tiene su futuro confirmado.

James Gunn no había recibido las mejores críticas posibles tras Superman, ya que Supergirl había fracasado en crítica y recaudación y Clayface tuvo un éxito muy moderado, pero esto no descarta el hecho de que el universo de DC aún estaba comenzando, aunque cuestiones como la falta de un Batman o una Wonder Woman a 4 años de que comenzara el proyecto de reiniciar el universo son factores que jugaron muy en contra de su desarrollo.

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Imagen de 'Clayface'

Pero de todas formas, no todo parece estar perdido para DC, ya que Gunn y Safran aún estarán trabajando en este universo, solo que no bajo el título de jefes, lo que nos da esperanzas de que, quizás, el proyecto aún se mantenga a flote.