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Marvel Studios da luz verde a la película Nova con Michael Waldron escribiendo el guion

Tras años de desarrollo incierto, el héroe cósmico Nova salta del limbo a protagonizar su película en Marvel

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Marvel Nova
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Marvel Studios ha anunciado oficialmente el desarrollo de Nova, una nueva película basada en uno de los superhéroes cósmicos más representativos de los cómics. El guion está a cargo de Michael Waldron, quien cuenta con experiencia en proyectos destacados como Loki y Doctor Strange en el multiverso de la locura.

Actualmente, la película se encuentra en la fase de escritura y, aunque el proceso de selección de actores aún no ha comenzado, el nombre de Glen Powell resuena entre los seguidores y el propio guionista. Esta decisión marca un cambio de rumbo para Marvel, que después de descartar una serie en 2022, ha optado por llevar al personaje directamente al cine.

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Cómo ha evolucionado el proyecto de Nova en Marvel

La historia de Nova en el Universo Cinematográfico de Marvel ha sido una sucesión de esperas y cambios. Este personaje, que debutó en los cómics en 1976, es muy apreciado por los lectores debido a su integración en el Nova Corps, la fuerza policial intergaláctica. Aunque el UCM ya ha mostrado al Nova Corps en películas anteriores, el superhéroe principal aún no había hecho su primera aparición en pantalla.

En un principio, Marvel planeó una miniserie sobre Nova, escrita por Sabir Pirzada. Sin embargo, en 2022 el proyecto fue suspendido y quedó en pausa de manera indefinida. Esta cancelación generó decepción entre los fanáticos, quienes habían encontrado indicios de un posible debut del personaje. Finalmente, Marvel Studios ha retomado la idea, transformándola en una película con mayores ambiciones y una posible repercusión global. Con la confirmación oficial registrada en el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos, el desarrollo del guion ya está en marcha, lo que representa el primer gran paso para integrar al personaje en el ámbito cinematográfico.

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Michael Waldron, un creativo de confianza para Marvel

La elección de Michael Waldron responde a su amplia experiencia dentro del estudio. Waldron fue showrunner de Loki, obteniendo una gran aceptación tanto de la crítica como del público, y participó como guionista en Doctor Strange en el multiverso de la locura, una de las producciones más importantes de la saga. También está vinculado a próximos proyectos de Marvel, como Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars.

Según distintas fuentes, si Marvel aprueba el guion de Nova, Waldron podría ocupar también el cargo de director. Esta doble función refleja la confianza del estudio en su visión creativa. Recientemente, la colaboración entre Waldron y Glen Powell en la serie Chad Powers ha potenciado los rumores acerca de que Powell interprete al protagonista, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial ni procesos de casting abiertos. Los comentarios recientes de Waldron sugieren un marcado interés en contar con Powell para el papel.

Marvel Logo
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Nova y su lugar en una nueva etapa del UCM

El desarrollo de Nova ocurre en un contexto en el que Marvel busca renovar su universo cinematográfico apostando por personajes menos explorados pero con una base de seguidores considerable. La atención está puesta en cómo la película ampliará las tramas cósmicas de cintas previas y presentará entornos nuevos al margen de la Tierra.

Nova se destaca por sus habilidades sobrehumanas y su pertenencia a una fuerza policial intergaláctica, lo que abre numerosas posibilidades narrativas. Aunque la película se encuentra en una etapa inicial y todavía no se conocen detalles sobre la trama o el reparto, la potencial participación de Glen Powell y la dirección de un guionista experimentado como Michael Waldron despiertan un interés significativo.

Para quienes siguen el UCM y los cómics originales, el regreso de Nova no solo responde a un anhelo de larga data, sino que además plantea nuevas oportunidades para la saga, combinando elementos tradicionales con novedades. El proyecto, ahora con una dirección definida y el respaldo institucional necesario, pretende establecer una franquicia sólida capaz de encontrar un lugar en la amplia oferta de películas de superhéroes y ciencia ficción.

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