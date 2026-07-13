Saoirse Ronan enfrenta el reto de la docencia y el secuestro en ‘Bad Apples’, lo nuevo de Paramount+

Protagonizada por Saoirse Ronan y dirigida por Jonatan Etzler, ya está aquí el tráiler oficial de Bad Apples.

La película Bad Apples, dirigida por Jonatan Etzler y protagonizada por Saoirse Ronan y Eddie Walker, se estrena en cines el 18 de septiembre y representa una propuesta dentro del género de la comedia negra y el suspense. La historia sigue a María, una profesora de primaria que debe lidiar diariamente con alumnos conflictivos. Sin embargo, después de un incidente fuera del aula con uno de estos niños, su vida toma un rumbo inesperado que la lleva a cruzar límites tanto morales como legales, provocando una serie de acontecimientos que combinan elementos de drama y humor.

El incidente fuera del aula

La historia comienza cuando María tiene un desafortunado encuentro con uno de sus estudiantes más problemáticos, interpretado por Eddie Walker. El niño amenaza con denunciar un supuesto ataque por parte de la profesora, colocándola en una situación delicada.

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Ante el temor de perder su trabajo y su reputación, María toma una decisión impulsiva: secuestra al niño y lo retiene en su sótano. Este acto, motivado por el miedo y la desesperación, marca el inicio de una cadena de hechos inesperados y de un intenso conflicto interno para la protagonista.

El dilema ético y la legalidad de sus acciones

A partir del secuestro, la película explora áreas grises en la ética profesional y personal. María comienza un inusual proceso de rehabilitación con el niño en su propio sótano, mientras afuera el mundo entero se moviliza para buscar al menor desaparecido.

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El guion analiza el impacto psicológico en ambos personajes y plantea hasta qué punto una persona puede resistir bajo extrema presión, así como el alcance que pueden tener los actos impulsivos cuando los recursos y el respaldo institucional resultan insuficientes. El film recurre al humor negro para desafiar las convenciones del género y presentar al público dilemas morales de creciente complejidad.

Bad Apples Paramount+

Consecuencias para la comunidad escolar y la sociedad

Bad Apples también examina las repercusiones de estos hechos en el entorno escolar y familiar. A medida que la desaparición del niño se vuelve de conocimiento público, la reacción colectiva incrementa la alarma. Padres, compañeros y fuerzas policiacas se suman a la búsqueda, mientras los medios de comunicación añaden presión con una cobertura constante.

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Todo esto intensifica la tensión y pone de relieve cómo una crisis privada puede tener un efecto devastador en personas inocentes y generar inestabilidad en la estructura social de la escuela, cuestionando tanto la seguridad de los menores como la confianza depositada en los profesores. La película aprovecha estos elementos para poner en evidencia los riesgos de la falta de comunicación, los prejuicios y la ausencia de sistemas de apoyo adecuados, tanto para docentes como para estudiantes.