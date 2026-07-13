‘Michael’ se convierte en el primer biopic que alcanza los 1000 millones en cines globales

(Lionsgate)

El biopic Michael, que narra la juventud y el ascenso profesional de Michael Jackson, ha superado oficialmente la barrera de los mil millones de dólares en taquilla internacional, según informaron The New York Times y el portal especializado Box Office Mojo. Esta cifra coloca a la cinta dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por Jaafar Jackson en una posición histórica, siendo el primer biopic en alcanzar semejante recaudación y el mayor éxito comercial de Lionsgate, estudio que adoptó el proyecto tras haber sido descartado por otros grandes nombres de la industria.

Éxito global a pesar de la polémica que rodea a Michael Jackson

Michael fue considerado un riesgo por muchos estudios debido a las polémicas que históricamente han rodeado la figura de Michael Jackson. Sin embargo, Lionsgate decidió apostar por la producción y, a pesar de evitar las acusaciones de abuso que afectaron la imagen pública del cantante, la película ha tenido una notable aceptación entre el público. La historia se centra en los orígenes y los primeros logros de Jackson, omitiendo deliberadamente los aspectos más controvertidos de su vida y concluyendo en 1988.

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Aunque la narrativa ha generado críticas y debates en medios especializados, las cifras sugieren que la estrategia fue efectiva en términos de taquilla. Mientras se esperaba una respuesta discreta, Michael no solo resultó exitosa en Estados Unidos, donde recaudó 371 millones de dólares, sino que consiguió la mayor parte de sus ingresos a nivel internacional, sumando 629 millones adicionales y superando el éxito de películas recientes como Oppenheimer, que alcanzó los 975 millones.

Repercusión para Lionsgate y el sector cinematográfico

El éxito de Michael ha representado para Lionsgate una recuperación inesperada. En 2024, el estudio registraba ingresos modestos en el mercado estadounidense -apenas 251 millones de dólares tras el lanzamiento de 17 películas- y necesitaba un título exitoso para revertir esa tendencia. Michael se convirtió en la primera película del estudio en superar el umbral de los mil millones, consolidando su presencia en la industria y revirtiendo una racha a la baja.

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Este resultado beneficia no sólo a la compañía responsable del largometraje, sino también a la industria en su conjunto, al demostrar que el género biográfico aún puede atraer a grandes audiencias si se elige el enfoque adecuado y se cuenta con un reparto persuasivo. La interpretación de Jaafar Jackson, sobrino del artista, ha sido especialmente destacada en reseñas y análisis, señalando su fidelidad y compromiso con el personaje principal.

Comparaciones y competencia en la taquilla global

Michael ha logrado superar a otros grandes estrenos del último año. Ahora integra la lista de películas que han excedido los mil millones de dólares en recaudación, marca alcanzada sólo por 61 producciones en toda la historia del cine. Cabe resaltar además que solo otra película estrenada en 2026, Super Mario Galaxy, ha logrado una cifra comparable.

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En las carteleras internacionales, el logro de Michael opaca incluso a películas familiares y animadas que suelen liderar la taquilla mundial, como Toy Story 5 y Minions & Monsters. Por su parte, la cinta de terror Obsession sorprendió al convertirse en la película de terror original más rentable del siglo, aunque sus cifras, con 423 millones, quedan lejos del fenómeno biográfico dirigido por Fuqua.

El impulso de Michael parece estar disminuyendo, ya que no quedan mercados relevantes por estrenar y el filme está disponible en plataformas digitales para alquiler y compra, lo que puede limitar aún más su rendimiento en salas. No obstante, el récord ya es definitivo y formará parte de la historia reciente del cine.

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(Lionsgate)

Recepción del público y posibles consecuencias para el futuro

Analistas destacan que el factor clave del éxito ha sido el atractivo universal de Michael Jackson, cuyo legado musical y carisma mantienen el interés del público global pese a las controversias que lo rodearon. Muchos asistentes acudieron atraídos por la posibilidad de conocer los años formativos del ídolo, y la respuesta positiva indica que el público priorizó el espectáculo y la nostalgia frente a un enfoque biográfico más exhaustivo.

Esta tendencia podría influir en futuros proyectos cinematográficos acerca de figuras controvertidas; el caso de Michael muestra que pueden lograrse grandes resultados si se opta por una narrativa selectiva y se evitan los aspectos más polémicos, aunque es probable que este tipo de decisiones creativas continúe generando debate.

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Actualmente, ya se menciona la posibilidad de una secuela, en la que según fuentes internas podrían tratarse los episodios más delicados de la vida de Jackson, aquellos que la primera entrega decidió no abordar. Resta por ver si esta segunda película igualará el éxito comercial o si las controversias finalmente repercutirán en la respuesta del público.