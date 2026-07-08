Chris Miller y Phil Lord llevan la animación de ‘Spider-Man: Más allá del multiverso’ a niveles nunca vistos

Christopher Miller, Phil Lord, Bob Persichetti and Justin K. Thompson, promoting "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse", pose before a Sony presentation at CinemaCon, the official convention of Cinema United, in Las Vegas, Nevada, U.S., April 13, 2026. REUTERS/Caroline Brehman

El final de la trilogía animada de Spider-Man, con Spider-Man: Más allá del multiverso, representa un reto técnico y creativo sin precedentes para sus responsables, Phil Lord y Christopher Miller. Esta tercera parte aspira a superar todo lo realizado hasta el momento en la animación cinematográfica, especialmente con el ambicioso objetivo de destacarse en formato IMAX, lo que requiere replantear cada aspecto del proceso de producción.

Ante la presión generada por las expectativas y los contratiempos, los directores y productores han comunicado que el equipo trabaja con intensidad para alcanzar el estándar visual que espera el público, mientras la fecha de estreno está programada oficialmente para junio de 2027.

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El reto de adaptar la animación al formato IMAX

Llevar una superproducción animada al formato IMAX implica mucho más que adaptar la imagen a una pantalla de grandes dimensiones. Según Chris Miller, uno de los principales desafíos es conseguir una resolución de imagen suficientemente alta para lograr una proyección nítida y precisa en un formato que no permite errores visuales ni detalles poco pulidos. Miller afirma: “Hoy vamos a la sede de IMAX para ver cómo se ve el metraje a gran escala y asegurarnos de que tiene la resolución necesaria”.

El proceso exige replantear cada técnica de animación empleada, ya que la transición de la animación convencional a la escala y detalle que requiere IMAX obliga a los artistas y técnicos a desarrollar soluciones completamente nuevas. Esto abarca el modelado de personajes, el diseño de fondos y el renderizado de cada plano. Para una franquicia reconocida por su búsqueda de la excelencia estética y su capacidad para mezclar estilos visuales, el desafío es especialmente grande: no se trata solo de mantener el nivel artístico, sino de elevarlo aún más. Miller comenta: “Hay que hacer cosas que nunca se hayan hecho antes”, lo que evidencia que la innovación es un aspecto central en la filosofía del proyecto.

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El trabajo del equipo artístico ante la presión y las expectativas

La historia de Miles Morales ha destacado por la creatividad y el compromiso de los equipos de animación. Phil Lord señala que todos los integrantes del equipo “son muy buenos en lo que hacen” y que existe una dedicación exhaustiva al detalle. El equipo pasa horas analizando cada escena en conjunto, identificando los ajustes más pequeños y buscando la perfección en cada fotograma. Esta colaboración intensiva se vive como una oportunidad profesional excepcional para los artistas de cine de animación.

Sin embargo, trabajar bajo estándares tan elevados ha generado señales de alerta. Durante la producción anterior, Spider-Man: A través del Spider-Verso, surgieron problemas de sobrecarga laboral que provocaron la renuncia de más de cien artistas. Aunque Lord y Miller resaltan actualmente el buen ambiente creativo, el recuerdo de esos episodios permanece en la industria y la comunidad de animadores, y actúa como un recordatorio de la presión que implica participar en este tipo de proyectos exigentes.

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Demoras y el impacto de las huelgas en el desarrollo de la película

El desarrollo de Spider-Man: Más allá del multiverso no ha seguido un camino sencillo. La película, que inicialmente iba a estrenarse en marzo de 2024, fue directamente afectada por las huelgas de guionistas y actores de Hollywood en 2023, además de afrontar enormes desafíos técnicos. Sony, el estudio productor, pospuso el estreno, que finalmente se fijó para el 18 de junio de 2027.

A pesar de los retrasos, los directores intentan tranquilizar a los seguidores asegurando que el desarrollo avanza correctamente y que el equipo está “completamente centrado” en terminar la película. Las expectativas del público son altas tanto por el desenlace de la historia como por la promesa de una experiencia visual superior a lo visto anteriormente.

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Christopher Miller, Phil Lord, Bob Persichetti and Justin K. Thompson, promoting "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse", pose before a Sony presentation at CinemaCon, the official convention of Cinema United, in Las Vegas, Nevada, U.S., April 13, 2026. REUTERS/Caroline Brehman

El significado de Más allá del multiverso para la animación y la audiencia

Las dos primeras entregas de la saga transformaron el panorama de la animación gracias a la combinación innovadora de estilos visuales, fusionando técnicas 2D y 3D, y llevando la estética del cómic a la pantalla grande. Gracias a este planteamiento pionero, ambas películas recibieron elogios de la crítica, premios y el reconocimiento del público.

Con la apuesta por IMAX como uno de los aspectos centrales para la última parte, se espera que Spider-Man: Más allá del multiverso marque un hito en la animación para cines. Esto no solo implica desafíos para los artistas y técnicos, sino que también genera expectativas inéditas entre los espectadores que demandan nuevas experiencias audiovisuales.

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Para el público general, este tipo de producción representa mucho más que un espectáculo visual. Es una muestra del creciente impacto de la animación como un lenguaje universal y como un espacio de innovación dentro de la industria cultural global. La presión sobre Lord, Miller y su equipo refleja, además, la intensidad de la competencia en el sector y la importancia de alcanzar e incluso superar los estándares internacionales que hoy determinan el éxito en el cine.

Con vistas a 2027, el estreno de Spider-Man: Más allá del multiverso servirá como indicador del estado actual de la animación, de la capacidad de los grandes estudios para innovar sin desatender el bienestar de sus equipos creativos, y del potencial del cine para ofrecer experiencias que superen las expectativas convencionales del público.

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