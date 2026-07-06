Tom Hardy seguirá al frente de MobLand: el actor volverá para la tercera temporada tras resolver sus diferencias

La ausencia del productor y el guionista en el set aumentó la tensión con Tom Hardy. (Captura de video)

Después de varias semanas marcadas por versiones contradictorias sobre su futuro, finalmente se confirmó que Tom Hardy continuará formando parte de MobLand y regresará para una tercera temporada de la serie. La noticia pone fin a la incertidumbre generada por los rumores de una supuesta ruptura entre el actor y el equipo de producción, una situación que había despertado preocupación entre los seguidores de una de las ficciones criminales más exitosas de los últimos años.

Según trascendió, las diferencias fueron resueltas tras una reunión celebrada en Londres, en la que participaron el showrunner Jez Butterworth, el productor David Glasser y el director y productor ejecutivo Guy Ritchie, permitiendo que el protagonista siga al frente del proyecto.

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Hardy interpreta a Harry Da Souza, el “solucionador de problemas” de la poderosa familia Harrigan, encabezada por los personajes de Helen Mirren y Pierce Brosnan. Desde el estreno de la serie en 2025, el personaje se convirtió en uno de los principales pilares de la historia y en una de las razones detrás del enorme éxito de la producción en Paramount+.

Precisamente por esa importancia narrativa, una eventual salida del actor habría obligado a replantear buena parte del desarrollo de las próximas temporadas. Aunque durante el rodaje de la segunda entrega circularon reportes sobre desacuerdos relacionados con retrasos en las grabaciones, cambios de guion y diferencias creativas, el conflicto finalmente quedó atrás y el elenco principal permanecerá intacto.

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Tom Hardy. (Captura de video)

La posibilidad de perder a Hardy generó una fuerte reacción entre los fanáticos, que rápidamente manifestaron su preocupación en redes sociales. Incluso Helen Mirren salió públicamente en defensa de su compañero y expresó que volvería a trabajar con él “en un abrir y cerrar de ojos”, un respaldo que ayudó a reducir la tensión alrededor del proyecto.

El propio Hardy ya había dejado claro en el pasado que buscaba involucrarse activamente en el desarrollo creativo de sus personajes, una característica que también ha marcado otras producciones de su carrera y que, según diversas publicaciones, fue uno de los puntos de fricción durante la realización de la segunda temporada.

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Aunque Paramount+ todavía no anunció oficialmente la tercera temporada, distintos medios especializados coinciden en que el regreso de Hardy ya forma parte de los planes del estudio. La segunda temporada ya finalizó su rodaje y tiene previsto estrenarse hacia finales de 2026, mientras que los primeros trabajos de desarrollo de la siguiente entrega ya estarían en marcha.

Con la continuidad de Tom Hardy, Pierce Brosnan y Helen Mirren asegurada, MobLand mantiene intacto el trío protagonista que convirtió a la serie en uno de los mayores éxitos recientes del género criminal. Para los seguidores de la producción, la resolución del conflicto significa que la historia de Harry Da Souza todavía tiene mucho camino por recorrer.

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