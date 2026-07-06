G.I. Joe prepara su regreso con un reinicio que apostará por el suspenso y volverá a las raíces de la franquicia

G.I. Joe

Después de varios intentos fallidos por consolidar a G.I. Joe como una gran franquicia cinematográfica, Paramount Pictures vuelve a intentarlo con un proyecto que promete tomar un rumbo completamente diferente. La compañía ya trabaja en un reinicio de la saga basado en los icónicos personajes de Hasbro, pero esta vez con una propuesta que buscará recuperar la esencia de los cómics y la serie animada.

El encargado del guion es Danny McBride, quien confirmó recientemente que el libreto ya está terminado y que la película se alejará tanto del tono de las producciones anteriores como de cualquier enfoque humorístico.

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Según explicó McBride durante una entrevista reciente, el nuevo largometraje estará mucho más cerca del thriller de acción y suspenso que de las explosiones exageradas y el espectáculo visual que caracterizaron a las películas estrenadas entre 2009 y 2021.

El guionista aseguró que el equipo consiguió desarrollar una historia con la que está realmente conforme y que el objetivo nunca fue realizar una comedia, sino construir una aventura con mayor tensión narrativa. Esa decisión también supone un cambio importante para una franquicia que nunca terminó de encontrar una identidad propia en la pantalla grande, pese a contar con personajes ampliamente reconocidos por varias generaciones de fanáticos.

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Uno de los detalles que más llamó la atención es el escenario elegido para desarrollar la historia. En lugar de apostar por una aventura internacional repleta de escenarios exóticos, la película estará ambientada en Springfield, una ubicación muy conocida por quienes crecieron leyendo los cómics escritos por Larry Hama o siguieron la clásica serie animada de los años ochenta.

Dentro del universo de G.I. Joe, Springfield es una ciudad estadounidense controlada en secreto por la organización terrorista COBRA, un contexto que permitirá construir una historia más centrada en la infiltración, el espionaje y la conspiración. Todo indica que el estudio pretende acercarse mucho más al material original, recuperando elementos que habían quedado relegados en las adaptaciones anteriores.

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El reinicio también representa una nueva oportunidad para una licencia que nunca logró despegar del todo en los cines. Aunque G.I. Joe: The Rise of Cobra y G.I. Joe: Retaliation consiguieron resultados aceptables en taquilla, ninguna alcanzó el impacto esperado, mientras que Snake Eyes, estrenada en 2021, no consiguió revitalizar la franquicia. Paramount confía ahora en que un enfoque más contenido y una historia con mayor peso narrativo permitan devolverle relevancia a una de las propiedades más importantes de Hasbro.

Por el momento no existe una fecha de estreno confirmada ni se anunció el elenco que encabezará el proyecto, pero las primeras declaraciones de Danny McBride dejan claro que el objetivo es ofrecer una visión completamente distinta de G.I. Joe, una que apueste menos por el espectáculo desmedido y más por el suspenso, la acción y el espíritu que convirtió a la franquicia en un fenómeno durante décadas.

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