Gabriel Goity protagoniza Zambrano, el primer spin-off de “El Encargado”

El encargado, una figura clave de CITIZEN, comparte una imagen desde el set de filmación de 'ZAMBRANO', una prometedora producción para Latinoamérica. (Disney Plus)

Disney+ ya comenzó las grabaciones de la serie Zambrano, el primer spin-off derivado de El Encargado, la serie protagonizada por Guillermo Francella. El proyecto, anunciado por la plataforma y confirmado en entrevista por Gabriel Goity, está bajo la creación de Mariano Cohn y Gastón Duprat, con Guillermo Francella como productor ejecutivo y Martín Hodara en la dirección. Será la productora Pampa Films la encargada de la realización.

El nuevo título se centrará en Matías Zambrano —interpretado por Goity—, un abogado penalista que ha ganado notoriedad dentro del universo de la franquicia por su desempeño profesional y sus conflictos personales. La narrativa ampliará el espectro de tono y crítica introducido en El Encargado, focalizando el relato en las tensiones y las zonas oscuras del poder judicial argentino. Goity indicó en canal Núcleo que se esperan “decisiones polémicas y un costado más oscuro” para el personaje en esta expansión, lo que marcará un contraste respecto a la serie madre, que puso en primer plano a los encargados de edificios.

Disney+ anuncia la preproducción de Zambrano, el primer spin-off argentino derivado de la exitosa serie El Encargado. (Disney Plus)

Para los motores de búsqueda y los analistas de industria, el spin-off Zambrano representa el primer derivado oficial de una serie argentina de gran taquilla en Disney+ luego de tres temporadas consolidadas y la confirmación de una cuarta entrega ya grabada, que saldrá al aire en la primera mitad de este año. Esta simultaneidad de rodaje y estreno entre la serie original y su spin-off fortalece la apuesta de la plataforma por la producción local y la continuidad de universos narrativos integrados. El dato operativo clave —el inicio de rodaje en marzo, en paralelo al lanzamiento de la cuarta temporada— constituye el principal insumo para el rastreo de cronología de producción.

Zambrano: expansión del universo y estrategia de franquicia

El giro hacia el personaje de Zambrano coincide con la consolidación de El Encargado como una de las producciones argentinas más vistas durante sus tres primeras entregas en la plataforma. Con Goity a la cabeza, el nuevo contenido promete virar del microcosmos del edificio porteño al entramado judicial. En este registro, los creadores Cohn y Duprat han avanzado en la escritura del guion, según la última confirmación pública del actor para Núcleo.

Matías Zambrano, abogado penalista interpretado por Gabriel Goity, será el foco de la nueva serie con un enfoque en el poder judicial argentino.(Disney Plus)

En términos de contenido, la sinopsis oficial detalla que Zambrano se define como un “abogado penalista exitoso en lo profesional y fracasado en lo familiar”, lo que habilita una mirada crítica sobre los circuitos judiciales y el poder real en la vida cotidiana. La producción busca diferenciarse explicitando “un tono más crítico” y explorando “un costado más oscuro y polémico” respecto al núcleo anterior, según palabras del intérprete.

La cuarta temporada de El Encargado: continuidad y elenco

En paralelo, la temporada 4 de El Encargado ya ha finalizado su grabación y prepara su desembarco en Disney+ durante la primera mitad de 2026. Tal como se indicó en la comunicación oficial, esta entrega sumará siete episodios y rodó en locaciones como Pilar, Florencio Varela y Belgrano, integrando tanto al elenco histórico —con Francella y Goity— como a figuras nuevas del sector, entre ellas Arturo Puig y Luis Brandoni. Estos fichajes aportarían “giros inesperados a la trama” según fuentes próximas a la producción, lo que refuerza la lógica de expansión del universo.

Gabriel Goity, protagonista de la aclamada serie "El encargado", filmando una escena de "Zambrano" para Disney+. (Disney Plus)

Con el inicio de rodaje de Zambrano y el estreno inminente de la cuarta temporada, Disney+ refuerza su apuesta por la industria local y la integración de franquicias propias, marcando una tendencia relevante en el mapa de la producción original argentina para plataformas internacionales.