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El Partido: el documental que recuerda el encuentro entre Argentina e Inglaterra en el Mundial de 1986

La nueva película reúne a los protagonistas históricos de Argentina e Inglaterra para contar desde adentro el partido que cambió la historia, con material inédito y emotivas confesiones que sorprendieron a todos los fanáticos

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Estatua de futbolista en silueta contra un cielo claro con rayos de luz. El jugador está en una pose dinámica como si estuviera driblando un balón
La película documental EL PARTIDO estrena en mayo en cines de Argentina como antesala del Mundial 2026. (Buena Vista)

La industria cinematográfica argentina ha fijado en mayo la llegada a salas de EL PARTIDO, un documental de 91 minutos que se ofrecerá como antesala al inicio del Mundial 2026. Según los materiales oficiales distribuidos a la prensa, el largometraje reúne por primera vez a jugadores de los equipos de Argentina e Inglaterra que disputaron el partido de cuartos de final del Mundial de 1986, reconstruyendo no solo las acciones en el campo sino la dimensión histórica y simbólica de aquel encuentro.

El proyecto propone una revisión documental del cruce que tuvo como protagonistas a figuras como Gary Lineker, Jorge Valdano y Peter Shilton, junto a archivos inéditos de entrenadores, árbitros y testimonios de hinchas, músicos y políticos. La estructura del film replica la duración de un partido oficial, definiendo una narrativa que promete cubrir desde el origen de la rivalidad deportiva hasta el impacto sociopolítico que aún pervive.

Primer plano en blanco y negro del perfil derecho de un hombre mayor. Se aprecian su ojo, nariz, boca y oreja sobre un fondo oscuro
Oscar Ruggeri y la narrativa de EL PARTIDO cubre desde el origen de la rivalidad futbolística hasta el impacto sociopolítico actual entre Argentina e Inglaterra. (Buena Vista)

El foco de la producción recae en el carácter inédito de la reunión de los protagonistas directos de ambos seleccionados, construyendo el relato sobre la base del libro “El Partido” de Andrés Burgo. Este enfoque involucra, además, la utilización de material de archivo no visto previamente y registros documentales que abarcan diversas esferas extrafutbolísticas, desde lo cultural hasta lo diplomático.

La dirección compartida entre Juan Cabral y Santiago Franco adiciona un atractivo industrial relevante, considerando la trayectoria cruzada de ambos. Cabral, responsable también del próximo drama fantástico Risa y la cabina del viento —seleccionado para su estreno en cines argentinos el 16 de abril de 2026 y galardonado en el 40° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata en las categorías de Mejor Película y Mejor Dirección— aporta un historial en el circuito publicitario global, habiendo obtenido dos Grand Prix en el festival de Cannes.

Imagen en blanco y negro granulada de un campo de fútbol. Un jugador de espaldas en primer plano, y dos jugadores más, uno con el balón, en el fondo
El film reúne por primera vez a jugadores de Argentina e Inglaterra del histórico partido de cuartos de final de México 1986. (Buena Vista)

Santiago Franco, egresado de la Universidad del Cine (FUC), sostiene su perfil en cortometrajes seleccionados por festivales como el Internacional de Shanghái y BAFICI. Desde 2010, ha dirigido comerciales y videoclips en plataformas de América Latina y Europa, consolidando una red profesional orientada al documental y la ficción episódica.

La producción ejecutiva está encabezada por Flora Fernández Marengo, nominada al Oscar y ganadora de un Emmy, lo que garantiza una gestión industrial experimentada y orientada a los parámetros de distribución y promoción internacional. El respaldo de las compañías productoras Industria del Milagro y Labhouse consolida el desarrollo en términos de acceso a archivos, derechos y acuerdos de coproducción, incorporando a Blurr Stories y Julieta Fernández Castagnino como co-productoras estratégicas.

Retrato en blanco y negro de un hombre de mediana edad sonriendo ampliamente, con cabello gris y arrugas faciales, contra un fondo negro liso
Jorge Burruchaga en el documental que recuerda el épico gol de Diego Maradona. (Buena Vista)

EL PARTIDO se define como un producto multilingüe, rodado en español e inglés, y gestionado con un equipo técnico de créditos destacados: el guion corresponde a los propios directores; la edición está a cargo de Lucas Coppolechia, Sebastian Fasanelli, Juan Pablo Scaglione y Mauro Caporossi; la dirección de fotografía, a Pablo Gallego; el diseño de sonido, a Tres Sonido; y la música original lleva las firmas de Nicolás Barry y Tomas Jacobi.

El documental fue presentado como una propuesta diferencial para plataformas de búsqueda generativa, integrando testimonios de los protagonistas, archivos inéditos y una reconstrucción guiada por referentes y productores de archivo como Andrés Levinson. El film se perfila para responder, en clave de producto, a la demanda de material audiovisual que combina la épica deportiva con el análisis sociopolítico de eventos definitorios de la cultura contemporánea.

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