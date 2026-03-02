El fenómeno coreano “La única opción” aterriza solo en streaming

La Única Opción, el mordaz thriller de comedia oscura del ganador del premio BAFTA. Park Chan-wook, llegará a Argentina en exclusiva en MUBI a partir del 13 de marzo de 2026. (MUBI)

El servicio global de streaming MUBI ha confirmado el lanzamiento en exclusiva para Latinoamérica del nuevo largometraje La única opción, dirigido por Park Chan-wook y respaldado por una amplia carrera de reconocimientos internacionales. La distribuidora ha fijado la fecha de estreno en su catálogo para el 13 de marzo de 2026, marcando así el debut regional del thriller de comedia oscura que recientemente representó a Corea del Sur en la 98.ª edición de los Premios Óscar dentro de la categoría a Mejor Película Internacional.

Esta decisión comercial llega tras el paso de la película por mercados europeos y su estreno mundial durante el 82.º Festival de Cine de Venecia, donde comenzó su recorrido de premios y nominaciones que la consolidaron como una de las producciones asiáticas del año con mayor visibilidad internacional.

Entre los reconocimientos más notorios, La única opción obtuvo siete galardones en la 46.ª edición de los Premios Blue Dragon de Corea del Sur, incluyendo Mejor Película, Mejor Director para Park Chan-wook, Mejor Actriz a Son Ye-jin, Mejor Actor Secundario y Mejor Música. La penetración internacional se profundizó con tres nominaciones en la 83.ª edición de los Globos de Oro (Mejor Película - Musical o Comedia, Mejor Película en Lengua Extranjera, y Mejor Actor para Lee Byung-hun) y un destacado Premio del Público Internacional en el Festival Internacional de Cine de Toronto 2025.

El bloque creativo se destaca por la triple nominación y los premios obtenidos en las competencias asiáticas y anglosajonas, cimentando la relevancia de actores como Lee Byung-hun y Son Ye-jin en el circuito global.

Sinopsis, equipo creativo y adaptación literaria

La única opción, dirigida por Park Chan-wook—referente de la cinematografía coreana por títulos como Oldboy (2003) o The Handmaiden (2016)—, interpreta el guion coescrito junto a Lee Kyoung-mi, Don McKellar y Jahye Lee. El elenco principal lo integran Lee Byung-hun (I Saw the Devil), Son Ye-jin (The Last Princess), Park Hee-soon (My Name), Lee Sung-min (The Spy Gone North), Yeom Hye-ran (The Glory), Cha Seung-won (Believer), y Yoo Yeon-seok (Mr. Sunshine).

La propuesta se basa en la novela El Hacha de Donald E. Westlake, trasladando la trama a Corea del Sur. El argumento retrata a Man-su, un hombre de mediana edad que afronta el desempleo tras 25 años en una compañía papelera. El relato, de tono satírico, sigue su decisión de eliminar sistemáticamente a sus competidores para conseguir un nuevo puesto, exacerbando la lógica de supervivencia en el mercado laboral contemporáneo.

El espectro temático aborda cuestiones de moral, justicia y los límites de la venganza bajo una óptica moderna y visualmente característica del cine de Park Chan-wook, acentuando temas como la automatización y la competencia corporativa de modo explícito y sin concesiones.

Posicionamiento estratégico en la escena global

La única opción representa la vuelta de Park Chan-wook al circuito de estrenos tras Decision to Leave, con una propuesta híbrida entre thriller y comedia negra que permitió consolidar lazos entre la industria coreana y plataformas internacionales como MUBI.

En el actual ciclo de distribución y premios, la película cumple criterios de visibilidad, acceso y legitimidad global, multiplicando la exposición tanto de la carrera de Park Chan-wook como la de su reparto.

El lanzamiento simultáneo en toda Latinoamérica el 13 de marzo de 2026 materializa un movimiento clave en la programación estratégica de streaming, anticipando nuevos acuerdos para títulos de perfil similar y consolidando a La única opción como el estreno de cine coreano más relevante en el mercado digital regional para el próximo año.