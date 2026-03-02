Qué puedo ver

El fenómeno coreano “La única opción” aterriza solo en streaming

La película, celebrada en festivales de renombre y galardonada con varios premios, debutará en streaming el 13 de marzo de 2026, destacando el regreso del reconocido director coreano junto a un elenco de primera línea

Guardar
La Única Opción, el mordaz thriller de comedia oscura del ganador del premio BAFTA. Park Chan-wook, llegará a Argentina en exclusiva en MUBI a partir del 13 de marzo de 2026. (MUBI)

El servicio global de streaming MUBI ha confirmado el lanzamiento en exclusiva para Latinoamérica del nuevo largometraje La única opción, dirigido por Park Chan-wook y respaldado por una amplia carrera de reconocimientos internacionales. La distribuidora ha fijado la fecha de estreno en su catálogo para el 13 de marzo de 2026, marcando así el debut regional del thriller de comedia oscura que recientemente representó a Corea del Sur en la 98.ª edición de los Premios Óscar dentro de la categoría a Mejor Película Internacional.

Esta decisión comercial llega tras el paso de la película por mercados europeos y su estreno mundial durante el 82.º Festival de Cine de Venecia, donde comenzó su recorrido de premios y nominaciones que la consolidaron como una de las producciones asiáticas del año con mayor visibilidad internacional.

El director Park Chan-wook estrena
El director Park Chan-wook estrena su nueva película 'La Única Opción', reconocida con tres nominaciones a los Globos de Oro y selección oficial en Venecia. (Mubi)

Entre los reconocimientos más notorios, La única opción obtuvo siete galardones en la 46.ª edición de los Premios Blue Dragon de Corea del Sur, incluyendo Mejor Película, Mejor Director para Park Chan-wook, Mejor Actriz a Son Ye-jin, Mejor Actor Secundario y Mejor Música. La penetración internacional se profundizó con tres nominaciones en la 83.ª edición de los Globos de Oro (Mejor Película - Musical o Comedia, Mejor Película en Lengua Extranjera, y Mejor Actor para Lee Byung-hun) y un destacado Premio del Público Internacional en el Festival Internacional de Cine de Toronto 2025.

El bloque creativo se destaca por la triple nominación y los premios obtenidos en las competencias asiáticas y anglosajonas, cimentando la relevancia de actores como Lee Byung-hun y Son Ye-jin en el circuito global.

La producción ganó siete premios
La producción ganó siete premios Blue Dragon, incluyendo Mejor Película y Mejor Director para Park Chan-wook, reafirmando su prestigio internacional. (Mubi)

Sinopsis, equipo creativo y adaptación literaria

La única opción, dirigida por Park Chan-wook—referente de la cinematografía coreana por títulos como Oldboy (2003) o The Handmaiden (2016)—, interpreta el guion coescrito junto a Lee Kyoung-mi, Don McKellar y Jahye Lee. El elenco principal lo integran Lee Byung-hun (I Saw the Devil), Son Ye-jin (The Last Princess), Park Hee-soon (My Name), Lee Sung-min (The Spy Gone North), Yeom Hye-ran (The Glory), Cha Seung-won (Believer), y Yoo Yeon-seok (Mr. Sunshine).

La propuesta se basa en la novela El Hacha de Donald E. Westlake, trasladando la trama a Corea del Sur. El argumento retrata a Man-su, un hombre de mediana edad que afronta el desempleo tras 25 años en una compañía papelera. El relato, de tono satírico, sigue su decisión de eliminar sistemáticamente a sus competidores para conseguir un nuevo puesto, exacerbando la lógica de supervivencia en el mercado laboral contemporáneo.

La única opción logró nominación
La única opción logró nominación a Mejor Película Internacional en los Globos de Oro y recibió el Premio del Público Internacional en Toronto 2025. (Mubi)

El espectro temático aborda cuestiones de moral, justicia y los límites de la venganza bajo una óptica moderna y visualmente característica del cine de Park Chan-wook, acentuando temas como la automatización y la competencia corporativa de modo explícito y sin concesiones.

Posicionamiento estratégico en la escena global

La única opción representa la vuelta de Park Chan-wook al circuito de estrenos tras Decision to Leave, con una propuesta híbrida entre thriller y comedia negra que permitió consolidar lazos entre la industria coreana y plataformas internacionales como MUBI.

La combinación de thriller y
La combinación de thriller y comedia negra en La única opción consolida la alianza entre la industria coreana y plataformas internacionales como MUBI. (Mubi)

En el actual ciclo de distribución y premios, la película cumple criterios de visibilidad, acceso y legitimidad global, multiplicando la exposición tanto de la carrera de Park Chan-wook como la de su reparto.

El lanzamiento simultáneo en toda Latinoamérica el 13 de marzo de 2026 materializa un movimiento clave en la programación estratégica de streaming, anticipando nuevos acuerdos para títulos de perfil similar y consolidando a La única opción como el estreno de cine coreano más relevante en el mercado digital regional para el próximo año.

Temas Relacionados

La única opciónPark Chan-wookSon Ye-jinLee Byung-hunCoreapelículasMUBIqué puedo verlo último para ver

Últimas Noticias

De qué trata ‘Beso de sirena’: fecha de estreno, tráiler y más sobre el nuevo kdrama de Park Min-young y Wi Ha-joon

Después del éxito de “Cásate con mi esposo”, Park Min-young regresa a Prime Video con un enigmático thriller romántico

De qué trata ‘Beso de

La Llama que Llama estrena su miniserie en Flow y suma a Benjamín Vicuña entre sus sorpresas

El clásico de los títeres jujeños regresa reinventado en formato de microcapítulos, mezcla nostalgia y humor con un toque digital y cuenta esta vez con la participación de celebridades argentinas y locaciones norteñas

La Llama que Llama estrena

Monarch: El legado de los monstruos revive el drama familiar con Kurt Russell y nuevos desafíos titánicos

El spin-off de Godzilla vuelve más introspectivo, con nuevos titanes y los dilemas de la familia Randa

Monarch: El legado de los

Temporada 4 de Bridgerton homenajea a Nicholas Braimbridge y Tony Cooper en emotiva dedicatoria

Los créditos del ultimo capitulo revelan la importancia del trabajo de Braimbridge y Cooper en la saga

Temporada 4 de Bridgerton homenajea

Millie Bobby Brown deslumbra en Nueva York con fiesta de cumpleaños al estilo Bridgerton

La protagonista de Stranger Things organizó en SoHo una exclusiva fiesta inspirada en Bridgerton para pocos

Millie Bobby Brown deslumbra en
DEPORTES
Tras la salida de Gallardo,

Tras la salida de Gallardo, River Plate visitará a Independiente Rivadavia por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Impacto en la F1: Aston Martin está “en un pozo negro” de cara al Gran Premio de Australia y sólo podría dar “unas vueltas”

La sanción que pidió el presidente de la FIFA para los futbolistas que se tapen la boca tras el caso de presunto racismo contra Prestianni

Casi se baja del torneo y salió campeón: la duda que guió a Facundo Díaz Acosta al título en Tigre

Las imágenes de una leyenda del fútbol “en mal estado” durante una fiesta sin su esposa que dio que hablar en Europa

TELESHOW
La apasionada foto de Ivana

La apasionada foto de Ivana Figueiras y Darío Cvitanich en la intimidad: “Ahora y todo”

La romántica noche de Wanda Nara y Martín Migueles en Milán: cena a la luz de las velas, vino tinto y romance a pleno

Maxi López y Daniela Christiansson cumplieron uno de sus requisitos para mudarse a la Argentina: la tierna foto

María Belén Ludueña contó cuándo nacerá su bebé y adelantó cómo será el parto: “La felicidad traspasa”

Nació la primera hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

INFOBAE AMÉRICA

Luna llena de marzo: cuándo

Luna llena de marzo: cuándo es y cómo se llama

Netanyahu visitó una zona alcanzada por la ofensiva iraní: “Si el régimen consigue armas nucleares, amenazará a la humanidad”

Israel advirtió a Hezbollah tras el primer ataque desde el alto el fuego de 2025: “Entró en una pelea que no puede ganar”

Ecuador se somete a la quinta evaluación del FMI con un posible desembolso en puerta

Bancos de Bolivia no recibirán el dinero sustraído tras el accidente aéreo: el avión llevaba 17 millones de billetes