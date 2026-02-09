Qué puedo ver

Emma Thompson sorprende con su faceta más extrema en la película “Muerte en Invierno”

La reconocida actriz británica dejó atrás los dramas tradicionales y se enfrentó a desafíos físicos y emocionales nunca antes vistos durante el rodaje de este intenso thriller de supervivencia, grabado en las implacables tierras escocesas

"Muerte en Invierno" presenta a Emma Thompson en un registro inédito: una heroína de acción improbable. (BF Distribution)

La llegada de Emma Thompson a un thriller de acción y supervivencia supuso uno de los movimientos más comentados del año en la industria. La actriz, reconocida por trabajos profundamente dramáticos, sorprendió al público internacional con su participación en “Muerte en Invierno”, dirigida por Brian Kirk. Durante el último Festival de Locarno, Thompson detalló ante el público el nivel de exigencia física y emocional al que se sometió en esta producción filmada en las altas tierras escocesas, enfrentando jornadas extremas para construir una heroína inesperada en un escenario absolutamente hostil.

La experiencia de rodaje modificó los parámetros habituales para Thompson. En sus palabras, “me arrastré por el barro durante 12 horas”, relató la actriz británica durante el evento en el festival suizo. La intérprete explicó que la crudeza del entorno sobrepasó cualquier preparación: “No había dobles para la mayoría de las escenas”, reconoció Thompson, explicitando que debió realizar personalmente las acrobacias, movimientos complejos y atravesar algunas de las condiciones climáticas más adversas que enfrentó en su carrera.

La actriz Emma Thompson interpreta una escena de alta tensión mientras conduce un vehículo en un entorno invernal para su próximo thriller cinematográfico (BF Distribution)

En ese contexto, la protagonista también abordó la construcción psíquica del personaje. El proceso para interpretar a Barb requirió asesoramiento de especialistas en trauma y supervivencia. “Fue una experiencia transformadora, tanto física como mentalmente”, afirmó Thompson ante la audiencia, revelando el componente emocional de un papel sostenido sobre el dolor y la adaptación al límite.

La logística del rodaje representó para el equipo técnico y artístico un reto mayúsculo. Trabajaron en locaciones remotas, debiendo ajustar el cronograma de producción a los cambios meteorológicos de la región. Thompson remarcó la entrega de todos los involucrados: “Todos estábamos al límite, pero eso nos unió más”, señaló durante su intervención en Locarno. El rodaje enfrentó jornadas que alcanzaron las 14 horas, intensificando el desgaste, pero también la cohesión entre el equipo.

El rodaje de 'Muerte en Invierno' exigió jornadas de hasta 14 horas y adaptación constante a cambios meteorológicos extremos. (BF Distribution)

En paralelo al relato de la protagonista, la crítica internacional subrayó el resultado en pantalla. Sandra Hall, del Sydney Morning Herald, sostuvo: “Thompson emerge del caos circundante con una actuación creíble y conmovedora. Sin adornos innecesarios, ella y el paisaje colaboran con efecto contundente”. Por su parte, Leigh Paatsch del Daily Telegraph escribió: “El esfuerzo descarnado de Thompson va mucho más allá de lo que cualquiera podría haber asumido que esta condecorada actriz es capaz de hacer, y es razón suficiente para que todos los espectadores se queden hasta un final formidable”.

El guion de Nicholas Jacobson-Larson y Dalton Leeb propuso una trayectoria para la protagonista donde el paisaje y la amenaza externa se convirtieron en antagonistas equivalentes. El crítico Mark Kermode destacó la fotografía de Christopher Ross y su aprovechamiento del entorno: “Christopher Ross, el director de fotografía, saca el máximo provecho de este increíble escenario congelado e implacable”.

La dirección de fotografía de Christopher Ross destacó por aprovechar al máximo los paisajes congelados de Escocia y la atmósfera invernal. (BF Distribution)

Dentro del reparto, Judy Greer asumió un papel opuesto a sus registros habituales, interpretando a una antagonista inquietante junto a Marc Menchaca y Laurel Marsden, quienes contribuyeron a mantener la tensión narrativa. El rodaje, que se desarrolló en parajes remotos de Escocia, recreó de forma convincente la crudeza invernal de Minnesota.

“Muerte en Invierno” se estrenó en salas el 5 de marzo, con una duración de 97 minutos y distribución de BF Paris. El trabajo de Thompson obtuvo el Leopard Club Award en Locarno, consolidando una transformación de registro inesperada en una de las actrices más reconocidas del cine.

Florencia Böhtlingk, en un viaje a través de lo esencial de la geometría, el color y el vacío