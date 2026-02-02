El thriller británico que pone en jaque a los fondos de pensiones

Thriller sobre el robo del siglo. Zara (Sophie Turner), oficinista en una firma de inversión, queda atrapada en un violento asalto. Junto a Luke debe obedecer a los ladrones, mientras el inspector Rhys investiga el robo y destapa secretos y conflictos de interés. (Prime Video)

La llegada de El Robo (Steal), el thriller británico protagonizado por Sophie Turner, marcó un nuevo hito en la estrategia de Prime Video al lanzar producciones originales con repercusión global. Con un formato de seis episodios que oscilaron entre 40 y 60 minutos, la serie se posicionó de inmediato entre los títulos más vistos del mes de enero. Su narrativa, centrada en el robo de miles de millones pertenecientes a fondos de pensiones, superó el marco habitual del género y puso sobre la mesa preguntas acerca de la fragilidad de los sistemas financieros, las desigualdades sociales y los límites éticos de sus protagonistas.

Según la sinopsis oficial compartida por Prime Video, “Zara es una empleada de oficina común que trabaja en Lochmill Capital, una firma de gestión de fondos de pensiones. Su rutina diaria se vio destrozada cuando un grupo de delincuentes armados irrumpe violentamente en las oficinas de la empresa. Bajo amenazas, Zara y su mejor amigo Luke se ven obligados a seguir las órdenes de los asaltantes, que buscan desviar miles de millones de libras pertenecientes a los fondos de jubilación de ciudadanos corrientes”. La plataforma enfatizó que el asalto funcionó solo como punto de partida: el guion condujo después hacia dilemas morales, investigaciones policiales y la intervención de servicios de inteligencia, en un escenario donde “nadie es completamente inocente”.

Sophie Turner consolida su carrera con un papel adulto y complejo, distanciándose de su éxito en Game of Thrones. (Prime Video)

Sophie Turner logró consolidar una carrera independiente tras alcanzar fama internacional con su personaje en la reconocida serie Game of thrones, alejándose de la sombra de ese rol y apostando por proyectos de tono adulto, oscuro y complejo. La actriz ha elegido papeles que marcan distancia definitiva respecto a su pasado televisivo.

Dentro de la trama, el inspector Rhys emerge como figura central, decidido a descubrir a los responsables del robo y a comprender las posibles ramificaciones de este crimen. El personaje se enfrenta a sus propios conflictos: una adicción al juego y una reciente recaída lo sitúan en una posición vulnerable, obligándolo a sortear dificultades económicas, conflictos de interés y agendas ocultas. Esta construcción añade profundidad psicológica y moral, incrementando la tensión interna de la serie.

La trama de El Robo profundiza en la fragilidad de los sistemas financieros y los dilemas éticos en torno a los fondos de pensiones. (prime Video)

La serie se destaca por la tensión dramática que no solo surge de la violencia física, sino también de dilemas éticos y emocionales. El elenco, con Archie Madekwe, Jacob Fortune-Lloyd, Andrew Howard, Andrew Koji y Anna Maxwell Martin, contribuye a una narrativa en la que cada personaje encaja como pieza de un rompecabezas que va más allá de un simple robo, abarcando implicaciones sociales, políticas y económicas.

El formato de estreno completo de la serie impulsó su rápido crecimiento en popularidad y favoreció el consumo en maratón, coherente con la estructura narrativa intensa y adictiva. De hecho desde su estreno el 21 de enero, la producción ya se posiciona entre los contenidos más vistos a nivel global. Además de presentarse como un thriller, aborda temáticas de desigualdad, vulnerabilidad y el modo en que el dinero puede convertirse en un instrumento de poder.