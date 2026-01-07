Qué puedo ver

Agatha Christie regresa: un crimen inesperado y la miniserie de Netflix que reinventa el misterio

Lady Eileen Brent emerge como protagonista en una historia marcada por secretos y tensión. Un reparto de estrellas y una broma fatal renuevan el clásico literario

Tráiler de 'Agatha Christie: Las siete esferas'. (Netflix)

El universo de Agatha Christie se expande una vez más en 2026 con el estreno global de Agatha Christie: Las siete esferas, la miniserie de tres episodios que Netflix lanzará el 15 de enero. Este nuevo proyecto apostó por una reinterpretación contemporánea del clásico publicado en 1929 y ofreció, en palabras de su protagonista, “una nueva interpretación de la icónica narración de Agatha Christie”, según declaró Mia McKenna-Bruce a Netflix.

McKenna-Bruce, quien cobró notoriedad por su trabajo en How to Have Sex y recientemente ganó un premio BAFTA Rising Star, encabezó el elenco como Lady Eileen “Bundle” Brent. Ante su incorporación a la producción, la actriz afirmó: “Los guiones de Chris Chibnall son brillantes y estoy encantada de ser parte de esta nueva interpretación de la icónica narración de Agatha Christie”, según reconoció a Netflix.

'Agatha Christie: Las siete esferas' llegó a Netflix el 15 de enero de 2026 como una miniserie de tres episodios que moderniza un clásico de 1929. (Netflix)

El reparto sumó a figuras reconocidas en la industria británica. Helena Bonham Carter, premiada con un BAFTA a mejor actriz de reparto, encarna a Lady Caterham y Martin Freeman, quien obtuvo dos premios Emmy y un BAFTA, interpreta al superintendente Battle. Bonham Carter cimentó su reconocimiento a través de colaboraciones con Tim Burton y roles emblemáticos como Bellatrix Lestrange en la saga de Harry Potter o la princesa Margarita en The Crown. Freeman se posicionó como referente tras sus participaciones en Sherlock, Fargo y producciones del Universo Cinematográfico de Marvel.

La serie adaptó el universo detectivezco de Christie bajo la firma de Chris Chibnall (Broadchurch, Doctor Who), quien asumió la escritura de los guiones y la producción ejecutiva desde Imaginary Friends. La producción ejecutiva también estuvo a cargo de Suzanne Mackie (The Crown) para Orchid Pictures —su primer proyecto seriado— y Chris Sussman (Good Omens). La dirección y producción recayeron sobre Chris Sweeney, reconocido por su trabajo en El turista.

La producción de Netflix explora una reinterpretación contemporánea del universo de Agatha Christie, con la actriz Mia McKenna-Bruce en el papel principal de Lady Eileen 'Bundle' Brent. (Netflix)

La trama sitúa los acontecimientos en Inglaterra, 1925, dentro de la finca Chimneys, donde una fiesta exclusiva se transforma en escenario de un crimen. El detonante esuna broma que involucra ocho relojes despertadores dispuestos para sonar a las 6:30. “Durante una fiesta en una casa de campo, una broma inofensiva se torció de forma terrible y mortal”, estableció la sinopsis difundida por Netflix.

De acuerdo con la interpretación oficial, Lady Eileen “Bundle” Brent se convierte de manera inesperada en la pieza clave para descifrar los hechos y revelar secretos vinculados a la alta sociedad inglesa. El caso, planteado en la novela original como una compleja red de asesinatos conectados con una organización secreta llamada “Los Siete Esferas”, implicó la reaparición de personajes como el superintendente Battle, ya conocidos por lectores de la autora.

La historia se ambienta en Inglaterra en 1925, donde una fiesta de élite en la mansión Chimneys se convierte en escenario de un misterioso crimen. (Netflix)

La adaptación mantiene la estructura de tres episodios, modelo que, según los responsables, apostó por “un formato óptimo” para construir un misterio con ritmo adictivo durante la temporada de estrenos de inicios de año, especialmente tras el éxito reciente de otras producciones del género como la saga Puñales por la espalda.

El equipo actoral se completó con Ed Bluemel, Nabhaan Rizwan y Corey Mylchreest, quien interpretó a la principal víctima del caso en torno al cual giró el argumento. Al respecto, Netflix puntualizó: “Debió descifrar los escalofriantes hechos ocurridos en el campo, en un caso que cambiará su vida para siempre”.

La miniserie cuenta con un destacado elenco británico encabezado por Helena Bonham Carter como Lady Caterham y Martin Freeman como el superintendente Battle. (Netflix)

Este lanzamiento sigue la tendencia de “expandir el universo” de Christie tanto en formato serie como largometraje. De manera paralela, BBC y BritBox International avanzaron con otra miniserie de la autora, Towards Zero, cuya producción coincidió en fechas con el estreno de Las siete esferas.

La autora británica, nacida en 1890 y fallecida en 1976, fue reconocida por crear personajes como Hércules Poirot y Miss Marple y por títulos emblemáticos como Asesinato en el Orient Express y Muerte en el Nilo, muchos de los cuales han tenido adaptaciones recientes de la mano de Kenneth Branagh.

