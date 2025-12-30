Qué puedo ver

“Melania”: El documental de Melania Trump que revela los secretos mejor guardados de su paso por la Casa Blanca

La producción dirigida por Brett Ratner muestra escenas íntimas y momentos inéditos de Melania Trump antes, durante y después de la asunción presidencial, ofreciendo un acceso privilegiado a los días más comentados de su vida pública

Guardar
Una crónica íntima ofrece una visión poco común de la vida de Melania Trump, explorando su papel como primera dama y su relación con Donald Trump.(MGM)

El próximo estreno de “Melania”, un documental dirigido por Brett Ratner, ha generado expectativa en la industria del entretenimiento y la política, al ofrecer acceso exclusivo a los días previos a la asunción presidencial de Donald Trump. La producción, que llegará a los cines el 30 de enero bajo un acuerdo valorado en USD40 millones, presentó su primer avance, donde las imágenes mostraron a la ex primera dama como protagonista absoluta de la transición hacia la Casa Blanca.

El tráiler reveló a Melania Trump en escenas clave junto a su círculo inmediato y su esposo, subrayando la atención al detalle sobre su papel en la preparación de la ceremonia inaugural. En uno de los momentos más citados, la primera dama encaró la cámara antes de ingresar a la Rotonda del Capitolio y pronunció: “Aquí vamos otra vez”, según registró el avance difundido por Amazon MGM Studios. El documental documentó su traslado entre Mar-a-Lago en Palm Beach, Trump Tower en Nueva York y la sede del equipo de transición en Washington D. C., mostrando el diseño de su vestido de gala para el baile inaugural y la sesión fotográfica para su retrato oficial.

MGM
MGM

Durante el segmento de adelanto, se presentó también una interacción entre Melania y su esposo mientras él ensayaba un discurso. Donald Trump expresó: “Mi legado más grande será el de pacificador”, a lo que Melania añadió de inmediato: “Pacificador y unificador”, en un intercambio recogido por Amazon MGM Studios.

La producción, que incluye imágenes desde el interior de la Casa Blanca y encuentros con dignatarios, incorporó registros inéditos de reuniones críticas y comunicaciones privadas, según aseguró el estudio en una nota oficial. La cinta invitó a la audiencia a “ser testigos de la historia en desarrollo” y prometió permitir que los espectadores “ingresen al mundo de Melania Trump, mientras ella orquesta los planes de la inauguración, sortea las complejidades de la transición en la Casa Blanca y retorna a la vida pública con su familia”, en palabras del comunicado de Amazon MGM Studios.

MGM
MGM

El tráiler también mostró otro momento significativo cuando Melania sostuvo una llamada telefónica con Donald Trump. Desde un baño dorado, la ex primera dama saludó diciendo: “Hola, señor Presidente, felicidades”, a lo que Trump preguntó: “¿Lo viste?”. Ella respondió: “No lo vi, lo veré en las noticias”, según el fragmento presentado por Amazon MGM Studios.

El estudio confirmó que el documental forma parte de una estrategia de contenido que incluirá, tras su paso por salas, una serie documental de tres episodios en Prime Video, en la que se dará seguimiento a Melania Trump en los traslados entre Nueva York, Palm Beach y la capital estadounidense tras la victoria electoral de 2024. El mismo sello aseguró que, durante el rodaje, gafas oscuras y zapatos de tacón resultaron casi tan presentes como la propia protagonista.

MGM
MGM

Brett Ratner, cuyo regreso a grandes producciones en Hollywood se produjo luego de un periodo de alejamiento tras las acusaciones de mala conducta publicadas en 2017 por el Los Angeles Times, dirigió este documental bajo pedido expreso de Donald Trump para que su franquicia retomara relevancia.

Temas Relacionados

MelaniaMelania TrumpMGMAmazon StudiosBrett Ratnerpelículasdocumentalcinequé puedo verlo último para ver

Últimas Noticias

¿Quién abrirá la puerta final en Stranger Things? Holly, Will y las teorías que revolucionan el cierre de la serie estrella de Netflix

Las apuestas sobre Holly, la fecha clave del 6 de noviembre y los guiños a lo que esconde el diario del doctor Brenner mantienen a los seguidores atentos a cada nuevo giro antes del gran final

¿Quién abrirá la puerta final

Los secretos detrás de “Mi pobre angelito”: lesiones ocultas, el miedo en el rodaje y una inesperada visita de Michael Jackson

La película que convirtió a Kevin McCallister en un ícono navideño se filmó entre sustos reales y anécdotas guardadas durante décadas

Los secretos detrás de “Mi

Por qué Will se convirtió en el corazón de Stranger Things

Una decisión tomada desde el inicio marcó el destino del personaje y fue clave para construir una historia llena de sinceridad y responsabilidad emocional

Por qué Will se convirtió

Estreno de 25 de diciembre: Los casi algo, la película de grandes creadores de contenido como Marko, Brandon y muchos más

Esta producción retrata las relaciones indefinidas explorando el amor y sus dilemas con humor. Sus protagonistas suman más de 70 millones de seguidores en redes sociales

Estreno de 25 de diciembre:

El regreso de Cillian Murphy en la película de Peaky Blinders: teaser, fecha de estreno y todo lo que sabemos de “El hombre inmortal”

Netflix presentó el primer avance de “Peaky Blinders: The Immortal Man”, la película que retoma la historia de la famosa serie británica

El regreso de Cillian Murphy
DEPORTES
La reacción de Jake Paul

La reacción de Jake Paul tras el trágico accidente que protagonizó Anthony Joshua luego de la pelea que los enfrentó

Antecedentes, curiosidades y orígenes de las “Batallas de los sexos” en el tenis

Un ídolo de Estudiantes compara a Zubeldía, Bilardo y Eduardo Domínguez y recuerda la época dorada “pincha”

La historia de amistad entre el argentino Sacha Fenestraz y Lando Norris: convivencia, vacaciones juntos y múltiples anécdotas

El gesto del boxeador senegalés Bamba Niang tras ganar por un impactante KO: encabezó una colecta para costear la cirugía de su rival

TELESHOW
Jorge Lanata, a un año

Jorge Lanata, a un año de su muerte: el periodista más original, influyente y popular de su generación

Los escándalos que marcaron a la farándula argentina en 2025: de la batalla del Chateau a un viejo amor que reabrió heridas

Valentina Zenere y Sebastián Ortega, enamorados en Punta del Este: almuerzo al aire libre y el look urbano de la actriz

Andrea Bursten: relax y playa entre amigos en Punta del Este

Maxi López se despidió entre lágrimas de Masterchef Celebrity: “Se me terminó el tiempo”

INFOBAE AMÉRICA

Detienen al exministro de Gobierno

Detienen al exministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo Del Castillo, cuando intentaba abordar un vuelo internacional

Murió un enfermero uruguayo en Ucrania: se había ido a la guerra como voluntario sin avisar a su familia

La película de Robert Redford que recomiendan expertos en salud mental

Planificación militar china para el combate en América Latina: implicaciones para la región

El régimen chino lanzó cohetes en el estrecho de Taiwán durante el segundo día de ejercicios militares alrededor de la isla