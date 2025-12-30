“Melania”: El documental de Melania Trump que revela los secretos mejor guardados de su paso por la Casa Blanca

Una crónica íntima ofrece una visión poco común de la vida de Melania Trump, explorando su papel como primera dama y su relación con Donald Trump.(MGM)

El próximo estreno de “Melania”, un documental dirigido por Brett Ratner, ha generado expectativa en la industria del entretenimiento y la política, al ofrecer acceso exclusivo a los días previos a la asunción presidencial de Donald Trump. La producción, que llegará a los cines el 30 de enero bajo un acuerdo valorado en USD40 millones, presentó su primer avance, donde las imágenes mostraron a la ex primera dama como protagonista absoluta de la transición hacia la Casa Blanca.

El tráiler reveló a Melania Trump en escenas clave junto a su círculo inmediato y su esposo, subrayando la atención al detalle sobre su papel en la preparación de la ceremonia inaugural. En uno de los momentos más citados, la primera dama encaró la cámara antes de ingresar a la Rotonda del Capitolio y pronunció: “Aquí vamos otra vez”, según registró el avance difundido por Amazon MGM Studios. El documental documentó su traslado entre Mar-a-Lago en Palm Beach, Trump Tower en Nueva York y la sede del equipo de transición en Washington D. C., mostrando el diseño de su vestido de gala para el baile inaugural y la sesión fotográfica para su retrato oficial.

Durante el segmento de adelanto, se presentó también una interacción entre Melania y su esposo mientras él ensayaba un discurso. Donald Trump expresó: “Mi legado más grande será el de pacificador”, a lo que Melania añadió de inmediato: “Pacificador y unificador”, en un intercambio recogido por Amazon MGM Studios.

La producción, que incluye imágenes desde el interior de la Casa Blanca y encuentros con dignatarios, incorporó registros inéditos de reuniones críticas y comunicaciones privadas, según aseguró el estudio en una nota oficial. La cinta invitó a la audiencia a “ser testigos de la historia en desarrollo” y prometió permitir que los espectadores “ingresen al mundo de Melania Trump, mientras ella orquesta los planes de la inauguración, sortea las complejidades de la transición en la Casa Blanca y retorna a la vida pública con su familia”, en palabras del comunicado de Amazon MGM Studios.

El tráiler también mostró otro momento significativo cuando Melania sostuvo una llamada telefónica con Donald Trump. Desde un baño dorado, la ex primera dama saludó diciendo: “Hola, señor Presidente, felicidades”, a lo que Trump preguntó: “¿Lo viste?”. Ella respondió: “No lo vi, lo veré en las noticias”, según el fragmento presentado por Amazon MGM Studios.

El estudio confirmó que el documental forma parte de una estrategia de contenido que incluirá, tras su paso por salas, una serie documental de tres episodios en Prime Video, en la que se dará seguimiento a Melania Trump en los traslados entre Nueva York, Palm Beach y la capital estadounidense tras la victoria electoral de 2024. El mismo sello aseguró que, durante el rodaje, gafas oscuras y zapatos de tacón resultaron casi tan presentes como la propia protagonista.

Brett Ratner, cuyo regreso a grandes producciones en Hollywood se produjo luego de un periodo de alejamiento tras las acusaciones de mala conducta publicadas en 2017 por el Los Angeles Times, dirigió este documental bajo pedido expreso de Donald Trump para que su franquicia retomara relevancia.