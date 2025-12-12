“Valor Sentimental”, la película que explora los secretos familiares y la memoria, anuncia su llegada a los cines argentinos

VALOR SENTIMENTAL, de Joachim Trier. Una experiencia enriquecedora y profundamente conmovedora que explora íntimamente la hermandad, las relaciones padre-hija y el poder evocador de los recuerdos de la infancia. Protagonizada por Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lilleaas y Elle Fanning. (Mubi)

El esperado estreno en cines de Valor Sentimental, la nueva película dirigida por Joachim Trier, ya tiene fecha confirmada en Argentina: el 25 de diciembre de 2025. La cinta, que fue seleccionada como representante de Noruega para competir por el premio a Mejor Película Internacional en los Premios de la Academia 2026, llega precedida por su consagración en el Festival de Cannes 2025, donde obtuvo el prestigioso Grand Prix. La distribuidora global MUBI y MACO celebraron el anuncio con el lanzamiento de un nuevo tráiler, tres imágenes inéditas y el póster oficial, según informó MUBI.

El filme, que marca la continuación de la colaboración entre Trier y la actriz Renate Reinsve tras el éxito internacional de La Peor Persona del Mundo, explora con profundidad los lazos familiares, la memoria y el poder sanador del arte. La historia se centra en Nora Borg, una reconocida actriz de teatro interpretada por Reinsve, quien junto a su hermana Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas) se reencuentra con su padre distanciado, Gustav Borg (Stellan Skarsgård), un célebre director de cine que planea su regreso con un guion inspirado en su propia familia. Cuando Gustav le ofrece a Nora el papel principal, ella lo rechaza, lo que lo lleva a buscar a Rachel Kemp (Elle Fanning), una joven estrella de Hollywood en busca de un nuevo rumbo profesional. Esta decisión intensifica las tensiones familiares y obliga a los tres a confrontar heridas del pasado.

La película, producida por Maria Ekerhovd de Mer Film y Andrea Berentsen Ottmar de Eye Eye Pictures, es una coproducción entre Noruega, Francia, Alemania, Dinamarca y Suecia, con la participación de destacados productores europeos como Nathanael Karmitz de MK Productions y Juliette Schrameck de Lumen Production, entre otros. El respaldo de BBC Film en Gran Bretaña, con Eva Yates como productora ejecutiva, refuerza el carácter internacional del proyecto.

En palabras de Joachim Trier, la génesis de Valor Sentimental surgió de la reflexión sobre la transmisión generacional y el significado del hogar. El director explicó: “Pensé en lo que mis padres y abuelos vivieron, pero luego empecé a imaginarlo desde la perspectiva de un niño, la reflexión de un joven sobre la casa en la que creció. Un hogar es algo muy subjetivo, y la casa se convirtió en otro punto de partida para abordar una historia adulta más compleja sobre la vida y las expectativas”. La vivienda familiar, que atraviesa varias generaciones, adquiere en la película un papel central, funcionando como un personaje más que refleja y contiene las emociones y conflictos de los Borg.

La narrativa alterna entre el presente y el pasado, mostrando a Nora y Agnes en la organización de un servicio conmemorativo para su madre Sissel, una psicoterapeuta fallecida tras una larga enfermedad. En este contexto, se invierte la dinámica de protección entre las hermanas: Agnes, que ha formado su propia familia, asume el rol de cuidadora de Nora, quien canaliza su dolor y ansiedad a través de la actuación, pero tiene dificultades para comunicarse con los demás. “Agnes es la diplomática de la familia, ha cuidado de su madre durante la enfermedad y también de Nora mientras ella lucha con su vida”, explicó Inga Ibsdotter Lilleaas.

El regreso de Gustav, tras años de ausencia, irrumpe en la frágil estabilidad de las hermanas. Su propuesta de protagonizar una película autobiográfica reabre viejas heridas, especialmente en Nora, quien aún resiente el abandono paterno. “Nora está enojada con Gustav porque dejó a la familia, pero no permite que su dolor salga a la superficie”, señaló Renate Reinsve. La relación entre padre e hija se revela como un espejo de similitudes y desencuentros, donde la incapacidad de comunicarse marca el desarrollo de la trama.

La llegada de Rachel Kemp, interpretada por Elle Fanning, añade una nueva capa de complejidad. Fanning describió a su personaje como “una estrella de cine famosa en todo el mundo, pero que se ha perdido en su carrera y busca algo más en el arte”. La química entre Skarsgård y Fanning fue destacada por ambos actores, quienes encontraron en el rodaje una dinámica cercana y enriquecedora. Trier, por su parte, elogió la capacidad de Fanning para captar la esencia de Rachel Kemp, resaltando su experiencia como actriz desde la infancia.

El guion, coescrito por Eskil Vogt, colaborador habitual de Trier, profundiza en temas como el trauma familiar, la complejidad de los vínculos entre padres e hijos y entre hermanos, y los riesgos de utilizar la autobiografía como forma de expiación creativa. Trier subrayó: “Me interesa un cine de la intimidad, acercarme al rostro humano y observar la experiencia desde la honestidad. A través del caos que representa Nora y el silencio de Agnes, ambos mundos pueden transmitir algo humano a su manera”.

La ambientación en Oslo y la casa familiar refuerzan el carácter introspectivo de la película. El director de fotografía Kasper Tuxen logró capturar la luz particular de la ciudad y la atmósfera cambiante de la vivienda, que abarca desde los años treinta hasta la actualidad. Trier destacó el desafío de mantener la coherencia visual en un filme que transcurre en múltiples épocas y escenarios, y expresó su satisfacción por el resultado: “Estoy muy impresionado por cómo Kasper logró equilibrar todo visualmente”.

La música, elemento distintivo en la filmografía de Trier, juega un papel fundamental en Valor Sentimental. El director seleccionó piezas como “Dancing Girl” de Terry Callier para la apertura y “Cannock Chase” de Labi Siffre para el cierre, buscando acentuar la ternura de los lazos familiares. Trier manifestó su gratitud hacia los artistas que contribuyeron a la banda sonora, considerándola una parte esencial de la experiencia emocional de la película.

Valor Sentimental se presenta como una obra coral, polifónica y profundamente emotiva, que consolida a Joachim Trier como una de las voces más singulares del cine contemporáneo. La película, que reúne a un elenco internacional encabezado por Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas, promete ser uno de los grandes acontecimientos cinematográficos del año, con su estreno en cines argentinos previsto para el 25 de diciembre de 2025.