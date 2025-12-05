Qué puedo ver

Gillian Anderson y Lena Headey lideran la batalla en el salvaje oeste de “Los Abandonados”, la nueva apuesta de Netflix

La miniserie ambientada en el Estados Unidos de 1854 enfrenta a dos matriarcas poderosas en una lucha sin reglas, con un elenco de lujo y una historia intensa que promete emociones fuertes para el público adulto

Gillian Anderson, una de las protagonistas de "Los abandonados". (Netflix)

Netflix apuesta por reinventar el western con el estreno de Los Abandonados, una miniserie que traslada al espectador al Estados Unidos de 1854, donde dos familias antagónicas, lideradas por mujeres, se enfrentan en una lucha feroz por la supervivencia, el poder y la justicia en una frontera marcada por la ausencia de ley. La producción, que ya genera gran expectativa entre los usuarios de la plataforma, se presenta como una propuesta autoconclusiva de solo siete episodios, cada uno con una duración de entre cuarenta y ocho y sesenta minutos, y está dirigida exclusivamente a un público adulto por su contenido violento y dramático.

En el corazón de la trama, ambientada en el Territorio de Washington, se encuentran los Van Ness, una dinastía adinerada encabezada por Constance Van Ness (interpretada por Gillian Anderson), y los Nolan-Abandon, un grupo de huérfanos y marginados liderado por Fiona Nolan (Lena Headey). Ambas familias, que representan polos opuestos de la sociedad, ven sus destinos entrelazados cuando un terreno rico en plata se convierte en el objeto de deseo y disputa, desatando una serie de crímenes, traiciones y un romance prohibido entre Elias Teller y Trisha Van Ness.

Netflix estrena 'Los Abandonados', una miniserie western ambientada en el Estados Unidos de 1854, con dos familias rivales lideradas por mujeres. (Crédito: Michelle Faye/Netflix © 2024)

La serie, creada por Kurt Sutter, conocido por su trabajo en Sons of Anarchy, y dirigida por Otto Bathurst y Stephen Surjik, fue rodada en los paisajes de Calgary, Canadá, y busca ofrecer un western crudo y emocional, centrado en dos matriarcas que desafían las normas de su época. Según la sinopsis oficial, “una fuerza económica y poderosa, totalmente corrupta, desea hacerse con el territorio y planea expulsar a los clanes de su hogar. Es entonces cuando las personas implicadas se ven obligadas a seguir la doctrina del destino manifiesto. Reorganizados para formar un único grupo, lucharán por hacer justicia y recuperar lo que es suyo, aunque para ello tengan que actuar al margen de la ley”.

El elenco principal de Los Abandonados reúne a figuras reconocidas internacionalmente. Además de Anderson y Headey, destacan Nick Robinson como Elias Teller, Aisling Franciosi como Trisha Van Ness, Diana Silvers, Lamar Johnson, Lucas Till, Natalia del Riego, Michael Greyeyes, Michiel Huisman y Patton Oswalt. La presencia de estos intérpretes aporta prestigio y solidez a una narrativa que explora temas como la justicia social, el abuso de poder y las desigualdades de una época hostil para quienes nacían fuera de los privilegios.

La trama de 'Los Abandonados' enfrenta a los Van Ness y los Nolan-Abandon en una lucha por la supervivencia, el poder y la justicia en la frontera. (Crédito: Michelle Faye/Netflix 2024 ©)

La producción, exclusiva de Netflix, se distingue por su formato breve y contundente: siete capítulos que pueden verse de principio a fin sin necesidad de esperar nuevas temporadas. Esta estructura responde a la tendencia de ofrecer historias autoconclusivas, ideales para quienes buscan maratonear una serie sin comprometerse a largo plazo. La plataforma describe la miniserie como “una apuesta breve pero intensa, especialmente pensada para quienes buscan historias auténticas sin temporadas interminables”.

La ambientación histórica y la crudeza de la narrativa sitúan al espectador en una frontera donde la justicia suele llegar tarde y la violencia, tanto física como emocional, marca el destino de los personajes. El guion, cargado de suspenso, aborda la lucha de clases y el contraste entre el lujo y la marginación, mientras un oscuro secreto amenaza con derrumbarlo todo. Entre los datos destacados, cada episodio tiene una duración de entre cuarenta y ocho y sesenta minutos, y la serie no es apta para menores de edad.

Gillian Anderson y Lena Headey encabezan el elenco de 'Los Abandonados', una producción exclusiva de Netflix dirigida a un público adulto. (Netflix)

Los Abandonados ya se perfila como uno de los grandes éxitos de la temporada en el universo del streaming, consolidándose como una de las producciones más comentadas por los usuarios de Netflix. La serie estará disponible a partir del 4 de diciembre de 2025, con todos sus episodios listos para ser disfrutados desde el primer día.

