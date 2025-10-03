“27 noches”: el estreno argentino que conquistó el Festival de San Sebastián y ahora llega a Netflix

El próximo 17 de octubre, Netflix sumará a su catálogo global una nueva propuesta del cine argentino: 27 noches, una película que explora los límites entre la autonomía personal y la tutela familiar a través de la historia de Martha Hoffman, una excéntrica mecenas de 83 años. Dirigida y protagonizada por Daniel Hendler, la obra se inspira en la novela homónima de Natalia Zito y en hechos reales, y cuenta con la producción de Santiago Mitre y Agustina Llambi Campbell para La Unión de los Ríos.

El film tuvo su primera exhibición pública el 19 de septiembre, cuando inauguró la 73ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián como parte de la Competencia Oficial. Tras su paso por el certamen, la película se proyectará en salas selectas de Argentina a partir del 9 de octubre, antes de su estreno mundial en la plataforma de streaming.

Netflix estrena '27 noches', un drama argentino sobre autonomía y familia inspirado en hechos reales. (Netflix)

La trama de 27 noches se centra en el conflicto que surge cuando las hijas de Martha Hoffman deciden internarla en una clínica psiquiátrica, alegando que su madre padece demencia. El personaje de Casares, un perito judicial interpretado por Daniel Hendler, asume la responsabilidad de determinar si la internación responde a una preocupación genuina por la salud mental de Martha o si, en realidad, se trata de una maniobra para controlar su considerable fortuna. La sinopsis oficial resume el dilema central: “Martha Hoffman, una excéntrica y adinerada mecenas de 83 años, es internada en una clínica psiquiátrica a pedido de sus hijas, quienes aseguran que sufre de demencia. El perito judicial Casares investiga si Martha realmente está enferma o si simplemente ha elegido vivir sus últimos años con absoluta libertad, mientras se cuestiona si la internación es un acto de protección o un intento de controlar su fortuna”.

El elenco principal está encabezado por Marilú Marini en el papel de Martha Hoffman, acompañada por Humberto Tortonese, Julieta Zylberberg, Paula Grinszpan y Carla Peterson. El equipo técnico incluye a Julián Apezteguía en la dirección de fotografía, Pedro Osuna en la música, Nicolás Goldbart en la edición y Roberta Pesci en el diseño de vestuario. El guion fue desarrollado por Daniel Hendler, Martín Mauregui y Agustina Liendo, sobre una adaptación de Mariano Llinás. Completan el equipo Santiago Fumagalli en sonido y Sebastián Orgambide en arte.

La película "27 noches" explora el conflicto entre tutela familiar y libertad personal en la vejez. (Netflix)

La película, con una duración de 1 hora y 47 minutos, corresponde al año de producción 2025. La participación de Daniel Hendler en el festival de San Sebastián no es nueva: en 2010 obtuvo el Premio Cine en Construcción por Norberto apenas tarde y este año también compite en la sección Horizontes Latinos con el filme Un cabo suelto.

La llegada de 27 noches a Netflix representa una oportunidad para que la audiencia internacional acceda a una obra que, a partir de un caso inspirado en hechos reales, indaga en la complejidad de las relaciones familiares, la disputa por la herencia y la salud mental. La producción, basada en la novela de Natalia Zito, se apoya en un elenco y un equipo técnico de primer nivel, consolidando la presencia del cine argentino en el circuito internacional.