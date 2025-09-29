Qué puedo ver

El Brutalista, la odisea de un arquitecto entre el trauma y el sueño americano ya se puede ver en streaming

La historia de László Tóth revela el choque entre aspiraciones personales y las exigencias de una sociedad que no reconoce el talento, en un drama que explora identidad, memoria y la lucha por pertenecer

Maria Eugenia Capelo

Por Maria Eugenia Capelo

Guardar
Huyendo de la Europa de la posguerra, el visionario arquitecto László Toth llega a Estados Unidos para reconstruir su vida, su obra y su matrimonio con su esposa Erzsébet tras verse obligados a separarse durante la guerra a causa de los cambios de fronteras y regímenes. (Crédito: Universal Studios)

La llegada de László Tóth a Estados Unidos marca el inicio de una travesía en la que el sueño americano se revela como una promesa esquiva para quienes, como él, buscan reconstruir su vida tras el trauma de la guerra. El Brutalista, dirigida por Brady Corbet y protagonizada por Adrien Brody, explora la experiencia de un arquitecto húngaro judío que, después de sobrevivir al Holocausto, se enfrenta a la dificultad de integrarse en una sociedad que no reconoce su prestigio ni su talento, y donde la integridad artística choca con las exigencias del éxito material.

Disponible desde hoy en la plataforma HBO Max, la película narra el recorrido de László Tóth, quien, tras verse obligado a separarse de su esposa Erzsébet por los cambios de fronteras y regímenes en la Europa de la posguerra, se instala en Pensilvania. Allí, el industrial Harrison Lee Van Buren reconoce su capacidad y le ofrece la oportunidad de construir un monumento en memoria de su madre, un encargo que se convierte en el eje de una lucha entre el poder económico y la búsqueda de sentido personal.

La llegada de László Tóth
La llegada de László Tóth a Estados Unidos marca el inicio de una travesía en la que el sueño americano se revela como una promesa esquiva para quienes, como él, buscan reconstruir su vida tras el trauma de la guerra. (HBO Max)

La obra, que ha sido galardonada con tres premios Oscar, se apoya en un guion coescrito por Mona Fastvold, quien ya había colaborado con Corbet en The Childhood of a Leader y Vox Lux. Fastvold destaca que el vínculo entre László y Erzsébet fue el punto de partida emocional de la historia: “Mientras escribíamos el guion nos encantó la relación, la amistad y la historia de amor que se desarrolla entre László y Erzsébet. Estos fueron los primeros destellos e ideas que se convirtieron en El Brutalista”, explicó Fastvold según declaraciones recogidas en las notas de producción.

La arquitectura brutalista, que da nombre a la película, se consolidó en el Reino Unido durante la reconstrucción de la posguerra en la década de 1950. Este estilo, caracterizado por el uso de materiales expuestos como el concreto y el ladrillo, prioriza la estructura sobre la ornamentación, como se observa en las obras de Le Corbusier, Marcel Breuer, William Pereira, Moshe Safdie, Denys Lasdun y Alison & Peter Smithson. Corbet y Fastvold encontraron en el brutalismo una resonancia tanto física como psicológica con la experiencia de los inmigrantes y el trauma de la guerra. Corbet lo expresa así: “Para nosotros, la psicología y la arquitectura de posguerra —incluyendo el brutalismo— están vinculadas, y presentamos eso en la película a través de la construcción del Instituto, una manifestación de 30 años de trauma en László Tóth y la ramificación de dos guerras mundiales”.

Disponible desde el 29 de
Disponible desde el 29 de abril en el servicio On Demand de Flow para clientes de HBO, la película narra el recorrido de László Tóth, quien, tras verse obligado a separarse de su esposa Erzsébet por los cambios de fronteras y regímenes en la Europa de la posguerra, se instala en Pensilvania.

El director subraya la ambivalencia del brutalismo: “El brutalismo puede ser austero pero también es monumental en su estilo —esos extraños objetos que son amados y aborrecidos por igual, y que tardan tiempo en desarrollarse en el imaginario público porque la gente parece no ser capaz de descifrarlos en el momento. Para mí, esto refleja la experiencia de los inmigrantes —y el brutalismo es un estilo arquitectónico predominantemente creado por inmigrantes. Por su alcance y escala, los edificios brutalistas piden a gritos ser vistos— pero quienes los diseñaron o construyeron luchaban por su derecho a existir”, afirmó Corbet en las notas de producción.

La investigación para la película llevó a Corbet a consultar al académico Jean-Louis Cohen, especialista en la obra de Le Corbusier y Frank Gehry. Cohen no pudo identificar a ningún arquitecto real cuya trayectoria coincidiera exactamente con la de László Tóth, lo que llevó a Corbet y Fastvold a crear personajes ficticios inspirados en figuras como Louis Kahn, Mies van der Rohe y, especialmente, Marcel Breuer, el arquitecto húngaro que diseñó el Museo Whitney en Nueva York, hoy conocido como el Met Breuer. Corbet señala: “La verdad del asunto es que la mayoría de los arquitectos judíos de Europa Central y Oriental que se quedaron atrapados en Europa durante la guerra no salieron con vida. En el caso de Breuer, él era un académico bien reconocido que fue invitado a trabajar con Walter Gropius en Estados Unidos en 1937”.

La película abarca tres décadas
La película abarca tres décadas en la vida de László, quien, tras establecerse en Estados Unidos a finales de los años 40, espera durante una década la llegada de Erzsébet, retenida en Europa del Este junto a su sobrina. (A24 via AP)

La película abarca tres décadas en la vida de László, quien, tras establecerse en Estados Unidos a finales de los años 40, espera durante una década la llegada de Erzsébet, retenida en Europa del Este junto a su sobrina. El relato de su reencuentro y de la construcción del Instituto en la propiedad de Van Buren se convierte en un testimonio de las luchas personales y profesionales del protagonista, así como de la batalla con el capitalista que financia su obra.

El reparto de El Brutalista supuso un reto considerable para la producción, que necesitaba intérpretes capaces de abordar la complejidad emocional y técnica de la historia. Corbet destaca la implicación del elenco: “Había muchos miembros en el elenco de esta película y todos los días había nuevos grupos de personas que llegaban al set, pero tuvimos mucha suerte de contar con un grupo de actores y actrices que entendían el material implícitamente y venían preparados. Ayudaron a que un proceso difícil y aparentemente imposible se desarrollara sin problemas”.

Esta imagen difundida por A24
Esta imagen difundida por A24 muestra a Adrien Brody, izquierda, y Guy Pearce en una escena de "The Brutalist". (Lol Crawley/A24 via AP)

La filmografía previa de Corbet, que incluye The Childhood of a Leader (2015) y Vox Lux (2018), ya abordaba momentos clave del siglo XX, desde el auge del fascismo en Europa hasta la cultura pop estadounidense en el contexto de la violencia armada y los atentados del 11 de septiembre. En palabras del propio Corbet: “Algo que tienen en común mis tres películas es que tienen mucho que ver con la naturaleza cíclica de la historia. El Brutalista es una película histórica, y los personajes están escritos a la medida de sus circunstancias. La película tiene mucho que decir sobre la experiencia de los inmigrantes en Estados Unidos y sobre el fracaso del sueño americano de László y Erzsébet Tóth”.

Ya puedes ver este estreno en HBO Max.

Temas Relacionados

El brutalistaAdrien BrodyFelicity JonesGuy PearceUniversal PicturesHBO Maxpelículasqué puedo verlo último para ver

Últimas Noticias

La película más vista en Netflix que revive la magia de las comedias románticas francesas

Con un elenco encabezado por Omar Sy (“Lupin”) la cinta ha conquistado a los fans del género gracias a su mezcla de ternura, humor y escenarios icónicos de París

La película más vista en

Fin de semana de maratón: intriga, drama y tensión en las nuevas series de streaming

Tres estrenos recientes exploran secretos familiares, luchas de poder y dilemas morales en contextos históricos y actuales, para quienes buscan historias atrapantes y actuaciones destacadas

Fin de semana de maratón:

“Nadie quiere esto” presenta una segunda temporada con nuevos personajes que prometen cambiar la dinámica de la serie en Netflix

Elenco renovado, historias inesperadas y tensiones emocionales se entrelazan en la próxima entrega, donde la evolución de las relaciones desafía las expectativas de los seguidores

“Nadie quiere esto” presenta una

Los 10 K-dramas más populares del momento en Corea que no te puedes perder este fin de semana

Las series y programas de televisión coreanos han comenzado a expandir su popularidad en todo el mundo a través de las plataformas de streaming

Los 10 K-dramas más populares

El caso real detrás de “Belén”, la película argentina seleccionada para los premios Oscar 2026

El filme apunta a alcanzar una nominación en la categoría de Mejor película internacional en los Premios de la Academia

El caso real detrás de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Temperaturas primaverales y días nublados:

Temperaturas primaverales y días nublados: el tiempo para el AMBA y el país en el inicio de octubre

Elecciones 2025: cuál es la cantidad de electores habilitados para votar, provincia por provincia

Elecciones La Rioja 2025: qué se vota el 26 de octubre

Un incendio consumió casi 300 hectáreas en Jujuy y los bomberos trabajan para extinguir las llamas

Accidente fatal en Córdoba: murió un hombre tras volcar en la Ruta Nacional 36

INFOBAE AMÉRICA
El detalle en la vista

El detalle en la vista de un niño que llevó al diagnóstico de un tumor cerebral

Cómo están hoy los Parchís, el grupo que revolucionó la música para niños en los años 80

La UE respaldó el avance democrático en Moldavia tras unas elecciones parlamentarias marcadas por la injerencia rusa

El “efecto lunes”: por qué el inicio de la semana dispara el estrés, la ansiedad y hasta el riesgo cardíaco según la ciencia

El régimen de Irán ahorcó a un hombre acusado de espiar para Israel

TELESHOW
Premios Martín Fierro de Televisión

Premios Martín Fierro de Televisión 2025: dónde verlos, a qué hora y quiénes son los nominados

Emma Roach de La Voz Argentina y Consuelo Peppino del Bailando, nieta y abuela unidas por la TV: “El arte está en nuestra sangre”

Graciela Borges, antes de recibir el Doctorado Honoris Causa de la UBA: “Resistir es una norma del cine”

El terror de Robertito Funes al enfrentar su fobia a las alturas en el rascacielos más alto de Corea: “¡No quiero ver!”

La felicidad de Julián Álvarez y Emilia Ferrero por su bebé en camino: el nombre que eligieron y cuándo nacerá