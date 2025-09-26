Qué puedo ver

Fin de semana de maratón: intriga, drama y tensión en las nuevas series de streaming

Tres estrenos recientes exploran secretos familiares, luchas de poder y dilemas morales en contextos históricos y actuales, para quienes buscan historias atrapantes y actuaciones destacadas

Maria Eugenia Capelo

Por Maria Eugenia Capelo

(Netlfix/ Prime Video)
(Netlfix/ Prime Video)

La temporada de estrenos incorpora nuevas opciones en streaming, pensadas para quienes buscan relatos potentes y universos cargados de suspenso, drama e intriga familiar. Entre las propuestas más comentadas de septiembre sobresalen La casa Guinness, Incontrolables y La novia, tres ficciones que interpelan desde registros muy diferentes.

La serie La casa Guinness (House of Guinness), creada por Steven Knight (creador de Peaky Blinders), llegó hace apenas unas horas a Netflix y sitúa su acción en el siglo XIX entre Dublín y Nueva York. Inspirada en la trayectoria real de la célebre cervecería irlandesa, la ficción arranca tras la muerte de Sir Benjamin Guinness, cuando cuatro herederos se ven envueltos en rivalidades y tensiones que amenazan el futuro del imperio. La serie “promete revelar los secretos que cada heredero oculta, mientras dos de ellos asumen el liderazgo de la compañía y se enfrentan al reto de consolidar la posición de Guinness como la exportación más reconocida de Irlanda”, según su sinopsis. La producción no solo se enfoca en la familia central, sino que también destaca el efecto que la marca cervecera tuvo en la vida de cientos de personas y en el contexto histórico de la época. Tiene 8 episodios que ya se encuentran disponibles en su totalidad en la plataforma.

"La casa Guinness" recrea con
"La casa Guinness" recrea con rigor la expansión de la cervecería irlandesa más famosa del mundo. (Netflix)

En la oferta de Netflix sobresale también Incontrolables, miniserie de thriller psicológico creada por Mae Martin y protagonizada por Toni Collette . La historia se ubica en Tall Pines, un pueblo donde una academia para adolescentes con problemas cobra protagonismo. Alex Dempsey, una agente de policía recién llegada con su esposa, descubre el funcionamiento oculto de la institución, mientras un escape desata el caos. Incontrolables es una experiencia que te pondrá los pelos de punta, gracias a la combinación de un guion original y un reparto de alto nivel. La trama no esquiva temas como la salud mental y la presión social sobre los jóvenes. Tiene 8 episodios y ya la puedes ver en Netflix.

Una academia en un pueblo
Una academia en un pueblo recóndito esconde oscuros secretos en "Incontrolables" de Netflix. (Netflix)

La tercera recomendación proviene de Prime Video: La novia (The girlfriend), basada en la novela de Michelle Frances. En esta ficción, todo gira en torno a Laura (Robin Wright), una mujer cuya vida perfecta se desestabiliza con la llegada de la nueva pareja de su hijo, Cherry (Olivia Cooke). La llegada de Cherry desencadena una guerra de poder y sospechas, inmersa en el ambiente de una familia acomodada. La propuesta explora cómo la tensión entre suegra y nuera puede transformar una familia acomodada en un campo de batalla emocional inesperado. A pesar de que se ya se estrenó hace unas semanas, esta ficción sigue liderando el top ten de las series más vistas en Prime Video. Tiene 6 episodios en total.

Robin Wright se enfrenta a
Robin Wright se enfrenta a un desafío emocional inesperado en "La novia". (Prime Video)

Las tres propuestas se suman al panorama audiovisual con relatos que trascienden el entretenimiento y abren espacio para reflexionar sobre las lealtades familiares, el peso de las herencias y las complejas dinámicas de poder. La atención puesta en la construcción de climas, el desarrollo de los personajes y la reconstrucción de contextos otorga a estas ficciones su fuerza distintiva, invitando a quienes las eligen a sumergirse en universos que resuenan mucho más allá de la pantalla.

