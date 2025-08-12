One Piece en Netflix alcanza cifras históricas y prepara sorpresas para la segunda y tercera temporada con nuevos escenarios y personajes

Un nuevo amanecer se acerca, y la Gran Ruta no está hecha para cobardes. Agárrate fuerte, ¡porque ONE PIECE: RUMBO A LA GRAN RUTA» zarpa en 2026! Y parece que la temporada 3 ya está en producción... (Netflix)

La segunda temporada, que se estrenará en 2026, promete elevar la escala de la aventura, con la introducción de personajes como Tony Tony Chopper y la exploración de escenarios emblemáticos del manga original. El elenco principal, encabezado por Iñaki Godoy como Luffy, Mackenyu como Roronoa Zoro, Emily Rudd como Nami, Jacob Romero como Usopp y Taz Skylar como Sanji, continuará liderando la travesía por mares desconocidos y enfrentando desafíos cada vez mayores.

La trama de ONE PIECE sigue la travesía de Monkey D. Luffy y su tripulación, los Sombreros de Paja, en su búsqueda del legendario tesoro conocido como el One Piece, con el objetivo de que Luffy se convierta en el Rey de los Piratas. En la segunda temporada, los protagonistas se enfrentarán a adversarios más feroces y a las misiones más peligrosas hasta la fecha, mientras navegan hacia la Grand Line, una franja de mar legendaria donde el peligro y la maravilla se presentan a cada paso. El viaje los llevará a descubrir islas extrañas y a enfrentarse a una variedad de nuevos enemigos formidables.

La serie se mantuvo ocho semanas en el Top 10 global y fue número uno en más de 75 países. (Netflix © 2025)

Un dato sobresaliente ilustra el alcance global de ONE PIECE: tras su estreno en 2023, la adaptación live action de Netflix acumuló casi 100 millones de vistas y se posicionó durante ocho semanas en el Top 10 global, alcanzando el primer puesto en más de 75 países. Este fenómeno no solo consolidó a la serie como una de las más descargadas en la plataforma, sino que también marcó un hito al convertirse en la primera producción en inglés de Netflix que debutó en el número uno en Japón. En el marco de la celebración anual del One Piece Day en Tokio, la compañía anunció la renovación anticipada de la serie para una tercera temporada y presentó las primeras imágenes de la segunda entrega, que llegará en 2026.

La producción de la tercera temporada comenzará en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, hacia finales de este año. En esta nueva etapa, Ian Stokes se sumará a Joe Tracz como coproductor ejecutivo, guionista y showrunner, mientras que la segunda temporada cuenta con Matt Owens y Joe Tracz en esos mismos roles. La serie es fruto de la colaboración entre Shueisha, Tomorrow Studios (filial de ITV Studios) y Netflix, y cuenta con la producción ejecutiva de Eiichiro Oda, Marty Adelstein, Becky Clements, Tetsu Fujimura, Chris Symes, Christoph Schrewe y Steven Maeda.

Netflix anunció la renovación anticipada de ONE PIECE para una tercera temporada durante el One Piece Day en Tokio. (Netflix © 2025)

La serie live action de Netflix se basa en el manga homónimo de Eiichiro Oda, considerado el más vendido de la historia en Japón, con más de 100 volúmenes y 500 millones de copias distribuidas en todo el mundo. La adaptación ha logrado captar la atención de una base de fans multigeneracional, extendiendo su influencia más allá de la pantalla.

El impacto de ONE PIECE también se refleja en el reconocimiento de la industria: la serie fue nominada a 11 premios en los Children’s & Family Emmy Awards, incluyendo la categoría de Mejor Serie para Adolescentes. Según Netflix, la producción ha ofrecido a los espectadores nuevas formas de interactuar con el universo de la franquicia, consolidando su posición como uno de los títulos más exitosos y versátiles de la plataforma.

La adaptación live action de ONE PIECE en Netflix alcanzó casi 100 millones de vistas tras su estreno en 2023. (Netflix © 2025)

La renovación anticipada para una tercera temporada, confirmada durante el One Piece Day en Tokio, refuerza la apuesta de Netflix por expandir el universo de ONE PIECE y mantener su relevancia en la oferta global de contenidos.