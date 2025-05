La nueva versión de “La guerra de los Roses” promete una batalla conyugal llena de sarcasmo y humor negro

Todo se vale cuando el amor es una guerra. #LosRoses, muy pronto, solo en cines. (Crédito: Searchlight Pictures)

La anticipación por el estreno de Los Roses (The Roses) ha crecido con la reciente publicación del primer tráiler y póster de la película, que llegará a los cines el 28 de agosto. Según informó Searchlight Pictures, esta nueva comedia dirigida por Jay Roach es un remake de la clásica película de 1989, La guerra de los Roses (The War of the Roses), dirigida por Danny DeVito, que a su vez formó parte del elenco.

La historia original, basada en la novela de Warren Adler, fue un éxito rotundo en su momento, recaudando más de 160 millones de dólares y recibiendo elogios por su tono oscuro y su representación cínica de un divorcio extremo. El film estuvo protagonizado por Michael Douglas y Kathleen Turner quienes lograron una química perfecta.

Olivia Colman y Benedict Cumberbatch protagonizan el remake de "La guerra de los Roses". (Crédito: Searchlight Pictures)

Una remake que intentará repetir el éxito de la original

En esta nueva versión, Olivia Colman y Benedict Cumberbatch encarnan a Ivy y Theo, una pareja que, a primera vista, parece tenerlo todo: carreras exitosas, un matrimonio amoroso y una familia ideal. Sin embargo, tal como publicó Searchlight Pictures, la realidad es que su relación está al borde del colapso. La trama se centra en cómo las ambiciones personales y los egos de ambos personajes se convierten en armas en una feroz batalla conyugal. Mientras la carrera de Theo, un arquitecto, se desploma, las aspiraciones de Ivy comienzan a florecer, lo que desencadena una competencia silenciosa que pronto se transforma en un conflicto abierto lleno de sarcasmo y humor negro.

Un reparto de nivel que acompaña a las estrellas protagonistas

El elenco de The Roses es impresionante, con actores de renombre como Andy Samberg, Allison Janney, Ncuti Gatwa, Jamie Demetriou, Zoë Chao, Belinda Bromilow y Kate McKinnon. El guion ha sido escrito por Tony McNamara, conocido por su trabajo en La favorita y Pobres criaturas. Según detalló Searchlight Pictures, la película no solo busca rendir homenaje al clásico de los ochentas, sino también ofrecer una nueva perspectiva sobre los conflictos de pareja en la actualidad.

La película explora el colapso de un matrimonio aparentemente perfecto. (Crédito: Jaap Buitendijk, Courtesy of Searchlight Pictures. © 2025 Searchlight Pictures All Rights Reserved)

La película llega en un momento en que las dinámicas de poder en las relaciones están bajo un escrutinio más intenso que nunca. En un contexto donde la imagen de la pareja perfecta se desmorona en las redes sociales, The Roses promete ser tanto una fuente de risas como un reflejo incómodo de la realidad. La química entre Cumberbatch y Colman, ambos actores reconocidos por su versatilidad, es uno de los aspectos más esperados de la película. Verlos enfrentarse en una comedia negra es una propuesta que ha capturado la atención de los cinéfilos.

Searchlight Pictures ha destacado que la película busca estar a la altura del original, ofreciendo una experiencia cinematográfica que combina nostalgia con una mirada fresca y contemporánea. Con su estreno programado para finales de agosto (llegará a cines en América Laitna el 28 de agosto específicamente), Los Roses se perfila como uno de los lanzamientos más esperados del año, prometiendo tanto caos como risas en su exploración de las complejidades del matrimonio.