“Sherwood”: Los conflictos de una huelga minera que siguen latentes después de décadas

Sherwood explora tensiones en un pueblo tras la huelga minera de 1984-1985. (Crédito: BBC)

Sherwood, una serie británica inspirada en hechos reales, explora las tensiones persistentes en un pueblo de Nottinghamshire tras la huelga de mineros de 1984-1985.Ahora puedes encontrarla el catálogo de Flow. La ficción cuenta con dos temporadas de 12 episodios cada una de ellas.

De qué se trata la serie

La ficción, creada por James Graham, se centra en un asesinato que reaviva viejas rencillas entre los mineros que participaron en la huelga y aquellos que continuaron trabajando, conocidos como esquiroles. Este conflicto histórico, que paralizó las minas del sur de Gales y el norte de Inglaterra, dejó una profunda huella en las comunidades afectadas, según un artículo sin fuente.

Sherwood es un relato sobre la memoria colectiva y enfrentar el pasado para avanzar. (Crédito: Flow contenidos)

La huelga, convocada para evitar el cierre de minas dentro del plan de Margaret Thatcher de privatizar las empresas públicas, duró casi un año y terminó sin lograr sus objetivos. La serie Sherwood refleja cómo, décadas después, las heridas de ese periodo siguen abiertas, afectando las relaciones personales y comunitarias. La muerte de Gary Jackson, un exminero que nunca olvidó ni perdonó a los esquiroles, desestabiliza la aparente calma del pueblo.

La narrativa de Sherwood no se limita a un simple thriller policial, sino que profundiza en las dinámicas sociales y familiares del pueblo. Muchos de sus habitantes están emparentados, pero las divisiones causadas por la huelga han mantenido a las familias separadas. La historia también aborda la llegada de un policía de Londres, cuya presencia recuerda la represión de Scotland Yard durante las protestas mineras.

La llegada de un policía de Londres recuerda la represión durante las protestas. (Crédito: flow)

El asesinato de Jackson, perpetrado con una flecha, evoca comparaciones con Robin Hood, aunque la serie evita explotar este paralelismo de manera sensacionalista. En cambio, se centra en el impacto del crimen en la comunidad, destacando la necesidad de enfrentar el pasado para lograr la reconciliación. Los personajes, atrapados en el silencio, deben confrontar sus decisiones y el dolor que causaron durante la huelga.

Sherwood cuenta con un elenco destacado, incluyendo a Lesley Manville (The Crown), David Morrissey (The Walking Dead), Joanne Froggatt (Dowton Abbey) y Adeel Akhtar (Engaños) que se lelvó el BAFTA por este rol como actor secuandrio, quienes interpretan a personajes cargados de historia y conflictos no resueltos. La serie plantea que el silencio solo perpetúa la violencia, y que el diálogo es esencial para sanar las heridas del pasado.

La serie también introduce elementos políticos, como la candidatura de una mujer conservadora en un pueblo tradicionalmente laborista, lo que añade otra capa de tensión a la trama. En última instancia, Sherwood es un relato sobre la memoria colectiva y la necesidad de recordar para avanzar, mostrando cómo los fantasmas del pasado pueden perder su poder cuando se enfrentan abiertamente.