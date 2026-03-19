John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette conquistan Disney+ con la serie que revive el glamour noventero

El vestuario dirigido por Rudy Mance se inspiró en la moda minimalista y vintage de los años 90, reflejando fielmente los íconos de la época. (Disney Plus)

Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette, la serie dramática de FX distribuida en Disney+, ha registrado récords de audiencia global desde su lanzamiento, según reportó la plataforma en un comunicado. La producción, desarrollada por 20th Television y con estreno semanal todos los viernes hasta el 27 de marzo, se consolidó como uno de los mayores fenómenos de la temporada al activar el interés por la moda minimalista de los años 90 y por la recreación meticulosa de los momentos emblemáticos de la pareja.

En la arquitectura visual y de contenido, la serie logró instalar una nueva referencia de autenticidad a partir del vestuario dirigido por Rudy Mance. El diseñador relató que la búsqueda de piezas originales de los años 90 se transformó en un proceso global de rastreo, en el que identificó y adquirió artículos de Calvin Klein, Prada, Valentino, Manolo Blahnik y Yohji Yamamoto. Mance recordó la obtención del abrigo militar color camel original de Prada, llevado por Carolyn Bessette-Kennedy: “Nunca había visto a nadie más llevar ese abrigo; fue como encontrar el Santo Grial”, explicó. La dificultad principal de replicar el vestuario radicó en que las auténticas prendas vintage de la década se encuentran hoy dispersas y son altamente demandadas por la tendencia actual de los noventa en distintas capitales de la moda.

La producción de FX recreó prendas originales de marcas como Calvin Klein, Prada y Manolo Blahnik para retratar el estilo de Carolyn Bessette-Kennedy. (Disney Plus)

El diseñador puntualizó que para la recreación de ciertas escenas —como la pelea en el parque captada en video— fue necesario reconstruir exactamente el rompevientos Patagonia, prenda emblemática de la secuencia. “No pudimos encontrarlo durante mucho tiempo, hasta que un día uno de mis asistentes entró corriendo a mi oficina y dijo: ‘¡Encontré el abrigo… pero está en Japón!’”, reseñó Mance. El hallazgo llegó apenas a tiempo para el rodaje, lo que permitió mantener la precisión exigida para la serie.

Proceso de documentación y reconstrucción icónica en la serie

El equipo liderado por Mance volcó recursos en un estudio exhaustivo de fuentes y referencias visuales de la época: recurrieron a medios originales, revistas, libros, vídeos y películas de los años 90 con el objetivo de reproducir los matices y estilos de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette-Kennedy. El enfoque fue replicar sus estilos con rigurosidad: despojado y elegante para ella, clásico y formal para él, con especial atención a los eventos más documentados, como el pedido público de privacidad realizado por Kennedy frente a su loft en Tribeca.

El episodio seis reproduce la boda secreta con los diseños de Narciso Rodríguez para la novia y Gordon Henderson para el novio, reflejando autenticidad histórica. (Disney Plus)

En el episodio seis, la producción realizó una reconstrucción minuciosa de la boda secreta celebrada en una isla remota de Georgia. Para la ocasión, Narciso Rodríguez —amigo y diseñador de Bessette— firmó el vestido de la novia, y Gordon Henderson, también cercano a la familia, diseñó el traje del novio. Mance enfatizó la importancia de honrar el legado de ambos diseñadores y preservar la relación profesional e íntima que mantenían con la pareja en los años de Calvin Klein.

FX y Disney+ continuaron estrenando nuevos episodios cada viernes, estableciendo la serie como contenido exclusivo de distribución semanal. El episodio final está previsto para el 27 de marzo, reforzando la estrategia de renovación de catálogo original y generando conversación alrededor del fenómeno nostálgico del estilo noventero.

La documentación minuciosa incluyó análisis de revistas, medios y películas de los años 90, logrando una reconstrucción exacta de los estilos de la pareja. (Disney Plus)

Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette se consolidó como impulso para la revalorización de la moda de archivo de los 90 en el circuito audiovisual y, desde la gestión de vestuario, como una producción que fijó un nuevo estándar para la representación de figuras pop de la década. Puedes ver la serie en Disney Plus.