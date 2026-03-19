Malditos Nerds

Disney consolida su calendario de franquicias con Lilo & Stitch 2 y Los Increíbles 3 para 2028

Ambas secuelas apostarán por el formato cinematográfico tras el éxito global de sus antecesoras

Guardar
Lilo & Stitch - Disney
Lilo & Stitch - Disney - Captura del tráiler oficial

Disney ha anunciado oficialmente las fechas de estreno de dos de sus principales propuestas para el verano cinematográfico de 2028. Lilo & Stitch 2 llegará a las salas el 26 de mayo, seguida por Los Increíbles 3 el 16 de junio del mismo año. El anuncio se realizó durante una llamada con inversionistas encabezada por el nuevo CEO, Josh D’Amaro, y representa un giro en la estrategia de explotación de franquicias importantes para la compañía, con figuras reconocidas como Chris Sanders y Peter Sohn a cargo de estos proyectos.

Calendario de estrenos y estrategia de planificación

Disney eligió el verano de 2028 como marco para el lanzamiento de estas nuevas secuelas, enfocándose en los periodos de mayor concurrencia en los cines familiares. Lilo & Stitch 2 seguirá la táctica de estrenar durante el fin de semana del Memorial Day, una fecha que en Estados Unidos suele atraer considerables audiencias al cine. Anteriormente, la versión en acción real de Lilo y Stitch se benefició de este calendario, recaudando 183 millones de dólares durante ese fin de semana festivo y superando los mil millones en todo el mundo.

En cuanto a Los Increíbles 3, la película está prevista para menos de un mes después, el 16 de junio de 2028. De este modo, Disney implementa una estrategia de estrenos escalonados que le permite mantener una posición dominante durante toda la temporada veraniega. El estudio consolida así un modelo de explotación continua de sus franquicias más exitosas en épocas clave, alineándose con lo expresado por Daniel Chong sobre la importancia de las secuelas para la sostenibilidad en el negocio del entretenimiento.

Cambios creativos y en el equipo de producción

La dirección de Los Increíbles 3 estará a cargo de Peter Sohn por primera vez, relevando a Brad Bird, quien había dirigido las entregas anteriores, aunque Bird continuará vinculado al proyecto como guionista y productor. Sohn, conocido por su trabajo en Elemental, asumirá la responsabilidad de dar continuidad a la historia de la familia Parr y de mantener el éxito logrado por las películas previas, que en conjunto han recaudado aproximadamente 1.900 millones de dólares a nivel global.

Respecto al elenco y la trama de la tercera entrega de Los Increíbles, Disney aún no ha confirmado ni los actores ni los detalles del argumento. En las películas anteriores, las voces principales correspondieron a Craig T. Nelson, Holly Hunter y Samuel L. Jackson, y la narrativa giró en torno a las experiencias de una familia de superhéroes adaptándose a la vida suburbana y los desafíos legales y mediáticos tras la prohibición de sus actividades.

Para Lilo & Stitch 2, la compañía no ha revelado detalles sobre el reparto ni el equipo de dirección, pero sí confirmó el regreso de Chris Sanders, coguionista y codirector de la versión animada original, como guionista y voz de Stitch. Esta decisión busca preservar la autenticidad del universo original y mantener el vínculo con el público que ha respaldado la franquicia desde su inicio en 2002 y durante su expansión al formato de acción real.

Los increíbles 2, la famila
Los increíbles 2, la famila Parr esta de vuelta ©2017 Disney•Pixar. All Rights Reserved.

Repercusiones económicas y culturales de los estrenos

Ambas franquicias anunciadas son parte de una estrategia de refuerzo del catálogo, la cual ha sido fundamental para Disney. Los Increíbles alcanzó en 2018 más de 1.240 millones de dólares en taquilla sólo con su segunda entrega, convirtiéndose en uno de los mayores éxitos recientes de la animación. Lilo & Stitch también experimentó un renovado interés gracias a la reciente adaptación en acción real, que inicialmente iba a estrenarse de manera exclusiva en plataformas digitales pero pasó a tener un lanzamiento en cines tras valorar su potencial de audiencia.

El prolongado éxito de estas producciones impacta tanto en Disney como en el público. La política de secuelas permite a varias generaciones reencontrarse con personajes y relatos conocidos, generando expectativas comerciales y alimentando debates sobre la innovación y la variedad en la producción de películas infantiles y familiares. Sin embargo, la preeminencia de las franquicias también ha originado críticas sobre la saturación de secuelas y el posible desplazamiento de ideas originales, un tema frecuente entre analistas y espectadores.

El lanzamiento de estas próximas películas se integra en un calendario ampliado que incluye otros proyectos de la compañía, como Toy Story 5, nuevas adaptaciones en acción real de clásicos como Moana y Enredados y la secuela de Coco. Este flujo constante de títulos está orientado a mantener el liderazgo de Disney en la taquilla durante la próxima década, fortaleciendo su modelo de negocio basado en la actualización y explotación de propiedades intelectuales ya consolidadas.

Temas Relacionados

malditos-nerdsmalditos-nerds-peliculaspeliculasDisneyLilo & StitchLos Increibles

Más Noticias

Blue Mary regresa a ‘Fatal Fury: City of the Wolves’ como personaje DLC este 26 de marzo

Blue Mary se incorpora al diverso plantel de Fatal Fury: City of the Wolves expandiendo las opciones tácticas

Blue Mary regresa a ‘Fatal

Wildflame Studio anuncia ‘Cleaner Company’, trayendo limpieza, supervivencia y cooperación en el espacio profundo

Wildflame Studio y Mythwright proponen un nuevo enfoque para la cooperación en videojuegos de simulación

Wildflame Studio anuncia ‘Cleaner Company’,

Triple-i Showcase vuelve el 9 de abril con más de 40 títulos, estrenos y 45 minutos sin pausas

Brotato, Risk of Rain 2, y más títulos dirán presente en este evento del gaming independiente

Triple-i Showcase vuelve el 9

‘Vanishing Starlight’ de Gamepoch llega a PlayStation 5 y PC el 26 de marzo

Gamepoch y Heart Seven exploran la amnesia, la opresión de los dioses y la mitología china en Vanishing Starlight

‘Vanishing Starlight’ de Gamepoch llega

Konami anuncia Kick Buds, un nuevo party royale con temática futbolística para PC y móviles

Kick Buds debuta en un playtest limitado y se suma a la tendencia de juegos sociales tipo battle royale deportivos

Konami anuncia Kick Buds, un

ANIME

‘My Hero Academia: Vigilantes -

‘My Hero Academia: Vigilantes - Temporada 2’ termina a finales de marzo luego de 13 capítulos

Retrocultura Activa | Cyber City Oedo 808: neon noir, criminales y katanas en la prisión del futuro

Neon Genesis Evangelion confirma una nueva serie con Yoko Taro de Nier: Automata como escritor

Dragon Ball Super prepara su regreso con The Galactic Patrol y Dragon Ball Super: Beerus

Kaguya-sama: Love is War cerrará su historia con una película final escrita por Aka Akasaka

PELÍCULAS

Familia en Renta con Brendan

Familia en Renta con Brendan Fraser triunfa en streaming a pesar de ser ignorada por los Oscars

Tras Stranger Things, Gaten Matarazzo debuta como protagonista en ‘Pizza Movie’

Keanu Reeves enfrenta sus demonios en ‘Outcome’, una nueva comedia junto a Cameron Diaz y Jonah Hill

John Krasinski confirma ‘Un lugar en silencio 3’ con Emily Blunt y Cillian Murphy para 2027

Adam Scott protagoniza un viaje aterrador en Irlanda con la bruja de Hokum

SERIES

Sekiro: No Defeat, la adaptación

Sekiro: No Defeat, la adaptación al anime del clásico de FromSoftware, presenta un nuevo tráiler

David Harbour y Jason Bateman encabezan ‘DTF St. Louis’, una miniserie sobre crimen y deseos ocultos

Patrick Wilson se une a The Last of Us como Jerry, padre de Abby, en la tercera temporada

‘Daredevil: Born Again’ estrena su segunda temporada el 24 de marzo con Charlie Cox y Vincent D’Onofrio

Nathan Fillion resucita Firefly junto al elenco original, con una nueva serie animada