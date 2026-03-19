Disney consolida su calendario de franquicias con Lilo & Stitch 2 y Los Increíbles 3 para 2028

Lilo & Stitch - Disney - Captura del tráiler oficial

Disney ha anunciado oficialmente las fechas de estreno de dos de sus principales propuestas para el verano cinematográfico de 2028. Lilo & Stitch 2 llegará a las salas el 26 de mayo, seguida por Los Increíbles 3 el 16 de junio del mismo año. El anuncio se realizó durante una llamada con inversionistas encabezada por el nuevo CEO, Josh D’Amaro, y representa un giro en la estrategia de explotación de franquicias importantes para la compañía, con figuras reconocidas como Chris Sanders y Peter Sohn a cargo de estos proyectos.

Calendario de estrenos y estrategia de planificación

Disney eligió el verano de 2028 como marco para el lanzamiento de estas nuevas secuelas, enfocándose en los periodos de mayor concurrencia en los cines familiares. Lilo & Stitch 2 seguirá la táctica de estrenar durante el fin de semana del Memorial Day, una fecha que en Estados Unidos suele atraer considerables audiencias al cine. Anteriormente, la versión en acción real de Lilo y Stitch se benefició de este calendario, recaudando 183 millones de dólares durante ese fin de semana festivo y superando los mil millones en todo el mundo.

En cuanto a Los Increíbles 3, la película está prevista para menos de un mes después, el 16 de junio de 2028. De este modo, Disney implementa una estrategia de estrenos escalonados que le permite mantener una posición dominante durante toda la temporada veraniega. El estudio consolida así un modelo de explotación continua de sus franquicias más exitosas en épocas clave, alineándose con lo expresado por Daniel Chong sobre la importancia de las secuelas para la sostenibilidad en el negocio del entretenimiento.

Cambios creativos y en el equipo de producción

La dirección de Los Increíbles 3 estará a cargo de Peter Sohn por primera vez, relevando a Brad Bird, quien había dirigido las entregas anteriores, aunque Bird continuará vinculado al proyecto como guionista y productor. Sohn, conocido por su trabajo en Elemental, asumirá la responsabilidad de dar continuidad a la historia de la familia Parr y de mantener el éxito logrado por las películas previas, que en conjunto han recaudado aproximadamente 1.900 millones de dólares a nivel global.

Respecto al elenco y la trama de la tercera entrega de Los Increíbles, Disney aún no ha confirmado ni los actores ni los detalles del argumento. En las películas anteriores, las voces principales correspondieron a Craig T. Nelson, Holly Hunter y Samuel L. Jackson, y la narrativa giró en torno a las experiencias de una familia de superhéroes adaptándose a la vida suburbana y los desafíos legales y mediáticos tras la prohibición de sus actividades.

Para Lilo & Stitch 2, la compañía no ha revelado detalles sobre el reparto ni el equipo de dirección, pero sí confirmó el regreso de Chris Sanders, coguionista y codirector de la versión animada original, como guionista y voz de Stitch. Esta decisión busca preservar la autenticidad del universo original y mantener el vínculo con el público que ha respaldado la franquicia desde su inicio en 2002 y durante su expansión al formato de acción real.

Los increíbles 2, la famila Parr esta de vuelta ©2017 Disney•Pixar. All Rights Reserved.

Repercusiones económicas y culturales de los estrenos

Ambas franquicias anunciadas son parte de una estrategia de refuerzo del catálogo, la cual ha sido fundamental para Disney. Los Increíbles alcanzó en 2018 más de 1.240 millones de dólares en taquilla sólo con su segunda entrega, convirtiéndose en uno de los mayores éxitos recientes de la animación. Lilo & Stitch también experimentó un renovado interés gracias a la reciente adaptación en acción real, que inicialmente iba a estrenarse de manera exclusiva en plataformas digitales pero pasó a tener un lanzamiento en cines tras valorar su potencial de audiencia.

El prolongado éxito de estas producciones impacta tanto en Disney como en el público. La política de secuelas permite a varias generaciones reencontrarse con personajes y relatos conocidos, generando expectativas comerciales y alimentando debates sobre la innovación y la variedad en la producción de películas infantiles y familiares. Sin embargo, la preeminencia de las franquicias también ha originado críticas sobre la saturación de secuelas y el posible desplazamiento de ideas originales, un tema frecuente entre analistas y espectadores.

El lanzamiento de estas próximas películas se integra en un calendario ampliado que incluye otros proyectos de la compañía, como Toy Story 5, nuevas adaptaciones en acción real de clásicos como Moana y Enredados y la secuela de Coco. Este flujo constante de títulos está orientado a mantener el liderazgo de Disney en la taquilla durante la próxima década, fortaleciendo su modelo de negocio basado en la actualización y explotación de propiedades intelectuales ya consolidadas.