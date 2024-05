La historia del cirujano del engaño en la nueva serie con Mandy Moore

La espeluznante ficción, basada en hechos reales, llega protagonizada por Edgar Ramírez (The Bourne Ultimatum) y Mandy Moore (This Is Us), quienes le darán vida a este nuevo e imperdible aberrante relato.(Crédito: Universal Plus)

Con el anuncio de la secuela, la franquicia de Dr. Death toma un giro internacional al enfocarse en Paolo Macchiarini, un renombrado cirujano italiano. La historia de Paolo, interpretado por el actor venezolano Edgar Ramírez, es conocida por sus pioneros trasplantes de tráquea sintética en el Hospital Universitario Karolinska en Suecia en 2011. Aunque inicialmente celebrado como un avance médico, el destino de Macchiarini toma un oscuro desvío, en parte debido a las revelaciones de Benita Alexander, por entonces su prometida y también periodista, quien desenmascaró las alarmantes verdades detrás de sus procedimientos. Mandy Moore, de This Is Us, complementará el reparto interpretando a Alexander, aportando una intensa dimensión humana y dramática a la narrativa. La ficción se estrenará el 15 de mayo en Universal+ para toda América Latina.

El caso real en que se basa la serie

Paolo Macchiarini es un cirujano italiano conocido por su trabajo en el campo de los trasplantes de órganos usando tejidos generados a partir de células madre. Ganó prominencia internacional tras realizar el primer trasplante de tráquea bioartificial en 2008. Este procedimiento fue ampliamente considerado como un avance significativo en la medicina regenerativa.

Edgar Ramírez interpretará a Paolo Macchiarini en la segunda temporada de "Dr Death". (Crédito: Universal+)

Sin embargo, la carrera de Macchiarini estuvo rodeada de controversia. Fue acusado de realizar procedimientos médicos no probados en pacientes de manera éticamente cuestionable. Estas acusaciones incluyeron la realización de trasplantes de tráquea en pacientes que, según algunos informes, podrían haber sobrevivido sin el procedimiento. También se cuestionó la efectividad y seguridad de sus trasplantes, ya que varios pacientes experimentaron complicaciones graves o fallecieron. La controversia alcanzó su punto máximo cuando el Instituto Karolinska en Suecia, donde Macchiarini había trabajado como cirujano invitado, decidió no renovar su contrato. Posteriormente, fue despedido del Hospital Universitario de Florencia en Italia por problemas relacionados con su currículum y acusaciones de mala conducta científica.

En los años siguientes, se abrieron varias investigaciones sobre las prácticas de Macchiarini, algunas de las cuales condujeron a acusaciones formales de mala conducta científica y fraude. A pesar de las controversias, Macchiarini ha defendido su trabajo y sus métodos, sosteniendo que sus procedimientos han contribuido al avance de la medicina regenerativa. La carrera de Macchiarini y las acusaciones en su contra han generado un amplio debate sobre la ética en la investigación biomédica, especialmente en lo que respecta a la innovación médica y el consentimiento informado.

La trama de "Dr Death" T2 gira en torno a los trasplantes de tráquea sintética y la verdad oculta tras ellos. (Crédito: Universal+)

Un estreno en Argentina

NBCUniversal International Networks & DTC y Flow acaban de anunciar una noticia que seguro captará la atención de los aficionados al suspense y a los dramas basados en historias reales: la disponibilidad on demand de la primera temporada de Dr Death a partir de este lunes 13 de mayo. Este movimiento prepara el terreno para el esperado estreno de su segunda temporada en Universal+, el próximo 15 de mayo de 2024. La serie, que inicialmente surgió del famoso podcast homónimo, se sumerge en las obscuras narrativas de médicos que, lejos de cumplir con su juramento hipocrático, se dejan llevar por sus egos, ocasionando daños irreparables e incluso la muerte de sus pacientes.

Esta transmisión on demand se realizará bajo el contenido del canal USA Network, brindando a los suscriptores la posibilidad de sumergirse en estos relatos de corrupción médica antes del lanzamiento de la nueva temporada. La serie, que articula el lado más sombrío y a la vez fascinante de la medicina, se espera que continúe manteniendo a la audiencia al borde de sus asientos, mientras desentraña estas impactantes historias de abuso de poder y negligencia.

Mandy Moore se une al elenco de "Dr Death" T2 como la periodista Benita Alexander. (Crédito: Universal+)

La primera temporada de la saga

La primera temporada de Dr Death introduce a los espectadores a un caso estremecedor, el de Christopher Duntsch, un cirujano en Texas condenado a cadena perpetua en 2017 por mutilar y asesinar a casi la totalidad de los 40 pacientes a los que operó entre 2011 y 2013. Joshua Jackson da vida al carismático y temerario Duntsch, en una actuación acompañada por las de Alec Baldwin y Christian Slater, quienes interpretan a dos médicos que hicieron frente a Duntsch en un intento desesperado por detener su racha de terror.

Es pertinente señalar que tanto Joshua Jackson, como Alec Baldwin, Christian Slater, Edgar Ramírez y Mandy Moore, han sido elogiados por sus interpretaciones, logrando un equilibrio entre la complejidad de sus personajes y la cruda realidad de los eventos que se narran. Este enfoque ha permitido que Dr Death no solo aborde casos de mala praxis, sino que también reflexione sobre las profundas implicaciones éticas y morales en el ámbito de la salud.

La historia del verdadero Paolo Macchiarini es relatada en el documental "El gran cirujano del engaño". (Netflix)

El caso de esta segunda temporada tiene un documental que puedes ver en Netflix llamado El gran cirujano del engaño.