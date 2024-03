La película de Matt Damon y George Clooney que volvió a conquistar a la audiencia en Netflix

Se centra en un improbable pelotón de la Segunda Guerra Mundial, con orden de Franklin Roosevelt de ir a Alemania para rescatar obras de arte de los ladrones nazis y devolverlos a sus legítimos propietarios. (20th Century Fox)

Al ampliar constantemente su catálogo, Netflix ha rescatado ya varias películas y series estrenadas años atrás; las cuales, a pesar del tiempo transcurrido, se convirtieron en títulos exitosos dentro del ranking de las ficciones más vistas. Este es el caso del film de 2014, Operación Monumento (The Monument Men) que cuenta con un gran elenco de estrellas.

La película es una producción dirigida, escrita y protagonizada por George Clooney. Esta dramática y bélica obra, que logró recaudar alrededor de 155 millones de dólares a nivel mundial frente a un presupuesto de 91 millones, sigue la valiosa tarea de un grupo de expertos en arte encargados de recuperar obras culturales robadas por los nazis, entre ellas pinturas de Rembrandt, Vermeer, Botticelli y Manet.

Netflix añade a su catálogo una película que destaca la importancia de proteger el arte. (Créditos: 20th Century)

Netflix ha incluido recientemente esta película para sus usuarios, destacando la participación de actores de la talla de Matt Damon, Bill Murray, John Goodman, Jean Dujardin, Bob Balaban, Hugh Bonneville y Cate Blanchett, junto a Clooney. Así Operación Monumento lleva al espectador a un viaje dentro de la historia donde el arte se convierte en el arma de una lucha contra la destrucción ideológica que implicó el horror del nazismo.

La ficción logró colarse entre las diez películas más vistas del sitio de entretenimiento en las últimas semanas. “Cuando George me ofreció el papel. No sabía nada de esta historia, había leído mucho sobre la Segunda Guerra Mundial y me sorprendió no haberme topado con ella, porque me parecía una historia perfecta para una película. Me sorprendió que nadie lo hubiera hecho antes”, dijo Matt Damon en una entrevista con Screen Rant cuando se estrenó el film.

Un grupo de curadores de arte y expertos se unen durante la Segunda Guerra Mundial. (Créditos: 20th Century)

¿Qué fue la Operación Monumento?

Inspirada en el libro The Monuments Men: Allied Heroes, Nazi Thieves and the Greatest Treasure Hunt in History de Robert M. Edsel, la película explora el Programa de Monumentos, Arte y Archivos, una iniciativa aliada dedicada a salvaguardar tesoros culturales en medio del conflicto bélico. Esta trama se entrelaza con la historia real de cómo estos valientes hombres y mujeres se jugaron la vida por proteger el patrimonio cultural frente a la barbarie nazi. “Este film hace un merecido homenaje a aquellos que lucharon por preservar nuestra cultura e historia”, destacó Clooney durante una entrevista.

"The Monuments Men: Allied Heroes, Nazi Thieves and the Greatest Treasure Hunt in History", de Robert M. Edsel, inspiró la película. (Créditos: Editorial Center Street)

Operación Monumento se estrenó el 8 de febrero de 2014 en el Festival Internacional de Cine de Berlín, un evento que sirvió para catapultar este emotivo relato al escenario mundial. Producida por Columbia Pictures en asociación con 20th Century Fox y Studio Babelsberg, la película ha recibido críticas variadas, aunque en su mayoría positivas, las cuales se enfocan en su capacidad para recrear con precisión un capítulo tan significativo de la historia. “La dedicación del elenco y el equipo para traer a la vida esta histórica misión es admirable”, señalaron desde Studio Babelsberg.

George Clooney lidera el reparto de "Operación Monumento". (Créditos: 20th Century)

La recepción del film

La acogida por parte del público y la crítica especializada resalta no solo la calidad de la producción y las actuaciones, sino también la importancia de recordar y valorar el arte como testimonio. “Es un recordatorio de que en medio de la destrucción de la guerra, hubo quienes lucharon por salvar las bellezas que nos definen como civilización”, aseguró un historiador entrevistado durante la presentación del filme.

George Clooney no solo protagoniza, sino también dirige y escribe la película. (Créditos: 20th Century)

Operación monumento emerge como un tributo cinematográfico a una de las misiones más nobles y arriesgadas de la Segunda Guerra Mundial, con su mensaje sobre preservar el arte y la cultura en los momentos más oscuros. Puedes encontrar la película en Netflix.