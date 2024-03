Aventura en el Caribe mexicano con Ester Expósito: así es la nueva serie que llega a Netflix

Miguel (Alfonso Dosal), Lilí (Ester Expósito), Wilson (Juan Pablo Medina) y otros bandidos comienzan una aventura en el Caribe mexicano llena de peligros para intentar descubrir un tesoro que ha estado perdido durante muchos años. (Netflix)

Ester Expósito protagoniza Bandidos, una nueva apuesta de Netflix que entrelaza acción y aventuras en el escenario majestuoso del Caribe mexicano. La serie, que contará con siete episodios en su primera temporada, ha sido rodada en locaciones como Mérida y distintos puntos de la Península de Yucatán, promete llevar a los espectadores en un viaje cargado de enigmas y descubrimientos arqueológicos. La actriz española, conocida por su papel en Élite, encarna esta vez a Lilí, quien junto a Miguel, interpretado por Alfonso Dosal, y un grupo de jóvenes bandidos, se embarca en la misión de desenterrar un tesoro maya oculto desde hace milenios.

¿De qué se trata “Bandidos”?

La trama se centra en la búsqueda intensa de este tesoro, codiciado también por otros competidores. “Bandidos es una serie de acción y aventuras en los paradisiacos paisajes del Caribe Mexicano, en donde seguiremos la historia de Miguel y su cómplice Lilí”, según revela la sinopsis oficial. Así será como Miguel (hijo de un arqueólogo muy prestigioso y que se ha retirado) y Lilí (una experta en estafas) van a reunir a un equipo de aventureros para poder dar con un tesoro maya que date de épocas ancestrales y que tiene un valor incalculable. Esta reliquia se ubica en el sureste mexicano, y allí es donde se enfrentarán con otras personas que también van detrás de este botín que se vincula a antiguas leyendas prehispánicas.

Ester Expósito protagoniza "Bandidos", una nueva serie de aventuras con un elenco internacional. (Créditos: Netflix)

La producción, a cargo de Wonder Street y Redrum con dirección de Adrian Grunberg, se destaca por su ingenio y la promesa de una mezcla entre la fortuna y el riesgo que deberán enfrentar los personajes para alcanzar su objetivo.

La actriz española en ascenso

La carrera de Ester Expósito ha sido meteórica desde su aparición en Élite como Carla Rosón Caleruega, y posteriormente en Alguien tiene que morir. La joven actriz ha participado en diversos proyectos tanto en televisión como en cine, incluyendo el filme sobrenatural Venus y la reciente Rainbow, consolidando su presencia en la industria. Además, se espera su aparición en futuras producciones como Perdidos en la noche, El llanto y La isla bonita, actualmente en posproducción.

"Bandidos": una mezcla de ingenio y fortuna en el corazón del Caribe Mexicano. (Créditos: Netflix)

El reparto se complementa con figuras como Juan Pablo Medina (La casa de las flores) en el rol de Wilson, un guía de turistas que a demás es un gran estafador. Con respecto a su participación, el actor mexicano ser refirió a a esta ficción en una conferencia de prensa y esto fue lo que dijo: “Es innovadora, algo que no se había explorado en México. Me parece fantástico, arriesgado. Me parece increíble. De verdad, me parece súper bien hecha, con un valor de producción increíble. Estamos muy emocionados”.

Te puede interesar: Lo llaman “El rey del porno”: este actor desnuda su historia en una explícita serie de Netflix

El resto del elenco incluye al actual novio de Expósito, el uruguayo Nicolás Furtado (El Marginal) y a Mabel Cadena, entre otros, prometiendo una experiencia dinámica y llena de giros inesperados. Ellos le dan vida a Octavio e Inés. Mientras el hombre es un mercenario de guerra y un ex militar, Inés es la policía asignada al caso que deberá capturar a la banda. Completan el elenco Andrés Baida como Ariel, un arqueólogo, Andrea Chaparro como una ninja de nombre Citlali, y Juan Pablo Fuentes en la piel de Lucas, el chico tech del grupo.

La búsqueda de un tesoro maya oculto, eje central de "Bandidos". (Créditos: Netflix)

La serie Bandidos representa así una mezcla intrigante de ingenio, fortuna y aventura, en la cual Ester Expósito se embarca en una nueva colaboración con Netflix, prometiendo mantener a los espectadores atrapados mientras se adentran en los secretos ancestrales que aguardan en el Caribe mexicano.

Te puede interesar: La aristocracia británica y el narcotráfico son socios clandestinos en nueva serie de Netflix

Podrás disfrutar de esta historia a partir del 13 de marzo de 2024 en la plataforma cuando se sumen todos los episodios.