Llega a los cines “Todos somos extraños”: ¿por qué esta película cambiará tu visión del amor?

TODOS SOMOS EXTRAÑOS, llega a los cines el próximo 29 de febrero de 2024. Con Andrew Scott y Paul Mescal, el film es un testimonio del poder del amor. (Searchlight Pictures)

Este 7 de marzo, los cines reciben Todos somos extraños (All of Us Strangers), una pieza cinematográfica protagonizada por Andrew Scott (Ripley) y Paul Mescal (Normal People), dos de los actores irlandeses más destacados del momento. Bajo la dirección de Andrew Haigh y basada en la novela Strangers de Taichi Yamada, la película promete ser una conmovedora exploración de la soledad, el aislamiento, y la capacidad transformadora del amor y la conexión humana en el Londres contemporáneo.

La trama se centra en Adam (Scott), un guionista homosexual que enfrenta la pérdida de sus padres, y Harry (Mescal), su misterioso vecino. Ambos personajes desarrollan un lazo especial, tejiendo una relación que desafía las circunstancias y los remonta hacia una conexión más profunda. Este vínculo se presenta como el corazón de una narrativa que invita a la reflexión sobre cómo el afecto y el entendimiento mutuo pueden emerger incluso en los ambientes más imprevistos. “Verlos conectarse se siente como algo muy auténtico, real y apasionado”, afirma Mescal, destacando la química palpable entre los protagonistas.

Andrew Scott y Paul Mescal protagonizan como Adam y Harry en "Todos somos extraños". (Créditos: Searchlight Pictures)

Andrew Scott y Paul Mescal en una película LGBTQ+

“Una noche, en su torre de departamentos casi vacía en el Londres contemporáneo, Adam tiene un encuentro casual con un misterioso vecino, Harry, que rompe el ritmo de su vida cotidiana. A medida que se desarrolla una relación entre ellos, Adam se preocupa por los recuerdos del pasado y se siente atraído de vuelta a la ciudad suburbana donde creció, y al hogar de su infancia donde sus padres (Claire Foy y Jamie Bell) parecen estar viviendo, tal como estaban el día en que murieron, 30 años antes”, así adelanta la sinopsis de este título que se destaca por sus actuaciones.

Andrew Scott, conocido por su papel en Fleabag, y Paul Mescal, nominado al Oscar como Mejor Actor en 2023 por su actuación en Aftersun, ofrecen interpretaciones que profundizan en las complejidades de sus respectivos personajes. Scott describe a Adam como “una figura muy solitaria”, una descripción que resuena con la experiencia de vulnerabilidad que exige el rol. Mescal, por su parte, encuentra en Harry una mezcla de ligereza y complicaciones emocionales, reflejando el dinamismo y la fragilidad de la juventud.

La química entre Scott y Mescal, clave en la narrativa de "Todos somos extraños". (Créditos: Searchlight Pictures)

La química y las escenas íntimas

La dirección de Andrew Haigh se apoya en la magnética química entre Andrew y Paul, una conexión que califica como fundamental para el desarrollo de sus personajes. “La química estuvo allí desde el principio y mi papel fue simplemente aprovecharla”, indica Haigh, subrayando el esfuerzo por cultivar una relación auténtica fuera de pantalla, que se traduce en la intensidad de sus interacciones en el largometraje. “Paul tiene un talento increíble, y la situación hubiese sido muy diferente con otra persona. Es muy instintivo y sensible, y se preocupa mucho. Tuvimos que hacer muchas escenas íntimas juntos, y es muy importante tener a alguien con quien te puedas reír, y alguien que te apoye. Esta historia tiene mucha tristeza, pero él tiene una gran habilidad para interpretar la alegría, que es algo que no muchos actores tienen”, describió Scott a su compañero de elenco.

Mescal por su lado también se refirió al vínculo creado entre ambos y así lo expresó en un comunicado de prensa: “Verlos conectarse se siente como algo muy auténtico, real y apasionado. Se gustan. Los dos son básicamente muy buenas personas. Pero creo que luego va más allá de eso, porque ellos encuentran verdadera conexión en un mundo que se siente impersonal, o frío. Cada vez es más difícil encontrar las conexiones que vemos que encuentran Adam y Harry en la película”, observó el actor.

Paul Mescal da vida a Harry, vecino de Adam, marcando una relación transformadora. (Créditos: Searchlight Pictures)

El film All of Us Strangers también cuenta con la participación de Jamie Bell (Billy Elliot) y Claire Foy (The Crown), quienes interpretan a los padres de Adam, en un retorcido contexto donde la realidad parece distorsionarse. Con Emilie Levienaise-Farrouch a cargo de la banda sonora, y un equipo detrás de cámaras que incluye a Jamie D. Ramsay en la fotografía y Jonathan Alberts en la edición, Todos somos extraños está destinada a ser un testimonio emotivo de la capacidad del cine para explorar las facetas más íntimas del alma humana.

La producción estuvo a cargo de Graham Broadbent, Pete Czernin y Sarah Harvey, quienes unieron esfuerzos para dar vida a este proyecto. La dedicación del equipo, desde el diseño de producción a cargo de Sarah Finlay hasta el diseño de vestuario de Sarah Blenkinsop, promete sumergir a los espectadores en una atmósfera tan íntima como universal, reflejando esos momentos de conexión genuina que definen la esencia de lo humano.

Andrew Scott interpreta a un guionista huérfano en una conmovedora historia de amor. (Créditos: Searchlight Pictures)

Todos somos extraños no solo busca ofrecer una historia de amor convencional, sino también reflexionar sobre las dinámicas contemporáneas de coexistencia y auto descubrimiento en un entorno urbano. La narrativa desafía a los espectadores a contemplar las distintas formas en que la soledad puede ser confrontada y superada a través del poder de los lazos humanos, incluso en los contextos más inesperados. Puedes ver este film en cines desde hoy.