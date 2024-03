Claire Foy con Infobae por “Todos somos extraños”: “Esta película te enseña que el amor permanece”

"Todos somos extraños" es un film conmovedor sobre reconciliaciones y amor en sus diferentes formas. Por alguna extraña circunstancia, el protagonista es capaz de reencontrarse con sus padres tal y como los recuerda en su memoria, tres décadas atrás. Claire Foy interpreta a la madre fallecida de Adam, y cuenta en esta entrevista cómo fue su experiencia en la película.

Tras su paso por festivales de cine en Londres y Nueva York, la obra más reciente del director Andrew Haigh llega a la cartelera con sólidos elogios de la crítica. Todos somos extraños (All Of Us Strangers) reúne a un talentoso equipo de actores para contar una conmovedora historia de reconciliación con el pasado. Es un drama que explora el duelo y el amor en sus diferentes versiones: tanto el amor de pareja como aquel que se construye (o reconstruye) en familia.

“Creo que la película es absolutamente hermosa. Estoy muy orgullosa de haber participado en ella. Y cada vez que la veo, me conmueve, y cuando veo emocionarse a otras personas… Sinceramente, es un gran honor”, comenta Claire Foy en diálogo con Infobae. La actriz de The Crown interpreta a la madre de Adam (Andrew Scott), un guionista cuya melancólica vida toma un giro repentino tras conocer a su vecino Harry (Paul Mescal). Aunque tiene una historia de romance en su núcleo, la otra parte del viaje emocional en el filme se relaciona a la infancia del protagonista. Sus padres murieron cuando él era un niño.

Andrew Scott y Paul Mescal interpretan a Adam y Harry, dos almas solitarias que crean un vínculo afectivo. (Créditos: 20th Century Studios All Rights Reserved)

Es en un viaje a su hogar que Adam reconecta con sus progenitores y los ve tal cual los recordaba antes de su muerte, 30 años atrás. Gracias a este elemento de fantasía, él habla con sus padres, les revela su vida y tiene la oportunidad de suturar las heridas que estaban abiertas por décadas.

Explorando el amor y el duelo

Equilibrar lo sobrenatural sin perder la conexión humana con la audiencia. Según Foy, uno de los desafíos profesionales para desarrollar su personaje fue suspender la incredulidad. “Me gusta conocer tanto como sea posible sobre la realidad de la situación, o la realidad de un personaje. En este caso, tenía que completamente rendirme al hecho de que jamás podré conocerlo”, explica en la videollamada. “Tenía que ser realmente abierta, vulnerable y permitir que surjan estos momentos íntimos con otros personajes. Fue una experiencia liberadora y vulnerable”.

El proceso de aceptación de los padres de Adam es narrado con dimensiones realistas. (Créditos: Searchlight Pictures)

Existe una distancia generacional entre el Adam adulto y sus padres; y es por ello que flota un aire de incertidumbre cuando el protagonista va mostrando su ser actual, incluyendo el aspecto de su identidad sexual. Los padres no son idealizados, y con sus errores y aciertos, la relación evoluciona conforme avanza el filme.

“Pero creo que lo que esta película te enseña es que el amor permanece. Nadie es perfecto en esta película. Ninguno de los personajes es perfecto; sin embargo, todavía se aman”, reflexiona la actriz británica. “Y con la imperfección viene la humanidad. Así que supongo que hay que aceptar las cosas difíciles y aceptar cuando te has equivocado, aceptar cuando no has entendido y simplemente, ya sabes, amar de todos modos”.

Todos somos extraños está en cines de Argentina y México desde el 29 de febrero. El 7 de marzo ingresa a la cartelera de Colombia.